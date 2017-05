Ist das Lotto spielen in Gefahr? Angriff aus Gibraltar

× Erweitern Foto: Andrey_Popov - 363247055 / Shutterstock.com Lotto Sechs Kreuzchen und bald schon Millionär? Darauf hoffen viele.

An der Südspitze Spaniens liegt eine Halbinsel, die durch ihre einzigartige Beschaffenheit und zahlreiche Sehenswürdigkeiten beeindruckt. Gibraltar: Das sind Naturschutzgebiete, Berber-Äffchen, Höhlen (wo bereits Neandertaler-Funde gemacht wurden) und – Glücksspiel. Online-Glücksspiel um genau zu sein. Und genau aus diesem Land startet schon seit einiger Zeit eine Attacke auf unser Lotto. Wie kommt das?

Gibraltar ist dicht besiedelt. Sehr dicht. Über 5.000 Menschen leben pro Quadratkilometer auf der Halbinsel. Damit gehört Gibraltar zu einem der dichtesten besiedelten Länder der Welt. Möglicherweise liegt das an den Steuern, die so niedrig sind, dass es sich nicht nur gut leben lässt, sondern es sich auch vortrefflich Geschäfte machen lässt. Im Bereich Online-Glückspiel zum Beispiel. Jeder fünfte Euro im Überseegebiet wird von Wett- und Casinofirmen erwirtschaftet. Von Gibraltar aus. Rund um die Hafenanlagen liegen die Hauptsitze zahlreicher dieser Anbieter. Und genau die haben es auf das etwas in die Jahre gekommene Lotto abgesehen.

Für unser Lotto könnte es eng werden

Von Gibraltar aus wird nämlich ein umfangreicher Handel mit Glücksspiel betrieben. Lotterie-Unternehmen machen es möglich, dass man online Lotto spielen kann. Deutsches Lotto, amerikanisches Lotto, Rubbel-Lotto – eben alles, womit man sein Glück versuchen kann. Und das alles online. Wie geht das?

Genaugenommen werden nicht wirklich die Lottozahlen getippt. Man wettet nur auf den Ausgang der Ziehung und bekommt dafür so viel, als hätte man tatsächlich an einem deutschen Lotto-Kiosk seinen Schein abgegeben. Tatsächlich spielt man aber nicht richtig mit. Macht ja aber auch nichts, denn gewinnen kann man ja trotzdem. Freilich nicht mit garantierter Jackpot-Ausschüttung, wie es im deutschen Lotto üblich ist, dafür aber mit bequemer und garantierter Gewinnauszahlung. Auf diese Weise hat der Anbieter Lottoland bereits 300 Millionen Euro Umsatz erzielt. Im Jahr.

Zahlen im deutschen Lotto stagnieren

Ganz im Gegensatz zum Glückspiel aus Gibraltar, steigen die Umsatzzahlen im Lotto kaum noch. Deshalb ist der Aufschrei der deutschen Glücksspielanbieter laut. Die Gibraltarer täuschten die Verbraucher, und überhaupt würden sie den deutschen Staat um sein Geld bringen. Denn Steuern in Deutschland zahlen die Wettanbieter an der Südspitze Spaniens kaum.

Während das deutsche Lotto Teile der Gelder, die nicht gewonnen wurden in Kultur, Sport und Denkmalpflege stecken, behalten die Anbieter in Gibraltar den Großteil für sich. Lotteriesteuer bezahlen die Unternehmen in Deutschland so gut wie nicht. Ein eventueller Gewinn ist nach derzeitiger Rechtslage aber dennoch nicht steuerbar, man muss daher keine Abgaben leisten. Auch bei in Deutschland lizensierten Lotterieanbietern ist garantiert, dass der Gewinn ausbezahlt wird und keine Steuern auf ihn anfallen.

Quelle: Eigene Darstellung / Statista Infografik: Wie oft und für welchen Umsatz wird gespielt? Unsere Infografik gibt Aufschluss.

Warum entscheiden sich viele für die Online-Anbieter?

Die Vorteile der ausländischen Lotterie-Anbieter liegen auf der Hand:

Sie sind zum Teil günstiger

Sie bieten nicht nur deutsches Lotto an, sondern Lotterien weltweit, an denen man sonst nicht teilnehmen könnte

Die Ausschüttung ist zwar nicht, wie im deutschen Lotto, garantiert, aber Gewinne werden ausgezahlt

Der Erfolg scheint den Anbietern Recht zu geben: Über 5 Millionen Menschen sind bereits registrierte Kunden bei einem (!) Anbieter. Zählt man alle Kunden aller Anbieter aus Gibraltar zusammen, kommt man sicher auf mehrere Millionen Glücksspieler, die regelmäßig ihre Einsätze platzieren. Dass sich so viele Kunden für die Online-Anbieter entscheiden, liegt sicher auch an der massiv betriebenen Werbung. Kaum ein Fernsehabend, wo einem die Werbespots nicht begegnen. In der Spielhalle um die Ecke spielen jedenfalls immer weniger. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass viele davon geschlossen werden sollen.

Die Gewinnwahrscheinlichkeiten bei einer Lotterie

Egal bei welcher Lotterie man sein Glück versucht, die Chancen auf das große Los sind verschwindend gering. Wer den ganz großen Treffer landen will, braucht das ganz große Glück.

Lotterie/ Chance auf den Hauptgewinn

Lotto 6 aus 49/ 1 zu 140 Millionen

Spiel 77/ 1 zu 10 Millionen

Super 6/ 1 zu 1 Million

GlücksSpirale/ 1 zu 5 Millionen

EuroJackpot/ 1 zu 95 Millionen

EuroMillions/ 1 zu 140 Millionen

Keno/ 1 zu 2 Millionen

Die besten Tipps, um erfolgreich Lotto zu spielen

Natürlich gibt es keine Tipps, die garantiert zum Jackpot führen. Aber es gibt einige hilfreiche Hinweise, die man auf jeden Fall beachten sollte:

Lottoschein abgeben. Nur wer spielt, kann auch gewinnen. Quittung aufbewahren! Der Schein alleine ist wertlos. Wer in einer Tippgemeinschaft spielt, sollte sich eine Kopie des Scheins aushändigen lassen. Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Mit einem Systemschein kann man mehr gewinnen. Zumindest werden die Chancen erhöht. Aber Vorsicht: Das kann teuer werden. Beim großen Gewinn: Ruhe bewahren! Niemandem davon erzählen. Sonst stehen dem Gewinner bald ganz viele neue Freunde auf der Matte. Verantwortungsbewusst spielen. Nicht umsonst warnen die Anbieter immer wieder: Glücksspiel kann süchtig machen.

Die höchsten Lottogewinne bisher

Der Traum vom eigenen Haus, dem neuen Auto oder dem langen Urlaub: Viele Menschen konnten sich das alles bereits erfüllen, weil sie den richtigen Riecher beim Lotto hatten. Die bisher höchsten Gewinne waren Folgende:

90 Millionen Euro beim EuroJackpot. 2015 traf es einen Spieler aus Tschechien, 2016 gewann einer aus Deutschland.

Gut 45 Millionen Euro beim Lotto 6 aus 49 wurden unter drei Gewinnern im Dezember 2007 aufgeteilt – Rekord beim deutschen Klassiker.

190 Millionen Euro bei EuroMillions: Für einen Spieler aus Großbritannien und einen aus Portugal ging dieser Traum in Erfüllung.

1,5 Milliarden Euro: So hoch war der geteilte Gewinn für drei Spieler aus den USA beim PowerBall 2016.

656 Millionen Dollar gab‘s für einen Spieler 2012 bei den MegaMillions.

Und nun kommen also die Anbieter aus Gibraltar daher und wollen das Millionengeschäft an sich reißen. Lizensiert in Deutschland werden sie wohl nicht, dennoch ziehen sie Kunden ab. Es bleibt abzuwarten, wie der deutsche Lottoanbieter mit den sinkenden Einnahmen umgehen wird. Fest steht: Lotto wird weiter gespielt. Viel zu groß ist der Wunsch der Menschen, reich zu sein und sich finanziell keine Sorgen mehr machen zu müssen. Ums deutsche Lotto wird man sich indes jedoch weniger sorgen müssen. Immerhin ist Lotto so etwas wie eine heilige Kuh, auf die nichts kommen darf. Es wird ganz sicher weiter getippt. So oder so. In diesem Sinne: Toi, Toi, Toi.