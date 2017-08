Künstliche Intelligenz in Gaming & Co.

× Erweitern Foto: Pixabay Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile in unseren Alltag eingezogen. Bei Computerspielen, beim Autofahren oder Sprachenlernen spielen Algorithmen eine immer größer werdende Rolle.

Computerspiele als Impulsgeber

Gerade bei Computerspielen treffen wir häufig auf künstliche Intelligenz, die auch als nachgeahmte Intelligenz bezeichnet werden kann. Meist einfache Algorithmen simulieren ein intelligentes Verhalten des nicht menschlichen Gegenspielers.

Während früher in Konsolenspielen Gegner leicht auszutricksen waren, weil diese vorhersehbar agierten, sind neuere Figuren nicht mehr ganz so leicht zu durchschauen. Seit den 90er Jahren spielt künstliche Intelligenz in Spielen wie Ego-Shootern eine immer größer werdende Rolle. Das Gefühl gegen echte Gegner zu spielen, deren Reaktionen nicht eindeutig abgeschätzt werden können, macht ein Spiel erst glaubwürdig und lässt es echter wirken. Bei Metal Gear musste man beispielsweise den Controller umstecken, um den Gegner Psycho Mantis zu besiegen. Psycho Mantis las zudem die Gedanken der Spieler, beziehungsweise die Memory Card der Konsole.

Doch die künstliche Intelligenz wird immer klüger. So hat eine KI gerade die weltbesten Spieler von "Dota 2" geschlagen. Und auch der amtierende Weltmeister im Brettspiel Go wurde bereits von einem Computer besiegt. Der Bot, der Dota schlug, imitierte dabei keinen Menschen, sondern wurde trainiert, in dem er immer wieder gegen sich selbst spielte. Gegen Ende der Trainingsphase griffen die Entwickler aktiver ein und brachten dem Bot eine weitere Technik bei, sodass ihm das Schlagen des besten Spielers gelang. Der nächste Schritt, eine menschliche Mannschaft zu besiegen soll nun folgen.

Die Videospiele fördern insgesamt die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen. In wie weit auch Onlinecasinos von diesen Algorithmen profitieren, bleibt unklar. Im Netz gibt es jedoch wie bei jeden Games Seiten wie automatentricks.com, die den jeweiligen Spielern Tipps und Tricks verraten, die Spiele erfolgreich zu meistern.

Die künstliche Intelligenz im Alltag

Die Angst, die KI könnten sich über die Menschheit erheben, wie es in meist dystopischen Büchern oder Filmen ist dann aber doch etwas überzogen. Die KIs erstellen aus dem Input der Daten selbstständig neue Verknüpfungen und entwickeln daraus zum Teil neue Sprachen. Darin liegt der Unterschied zu herkömmlichen Softwares, die nur für bestimmte Zwecke programmiert wurden. Dennoch ist zu vermerken, dass die lernenden Algorithmen immer mehr in unser Leben treten werden, um es sicherer zu machen, wie zum beim autonomen Fahren oder bei der Spracherkennung. Ein Computer wird auch hier mit genügend Beispielen gefüttert, er macht so zusagen wie der Mensch Erfahrungen, um darin Muster zu erkennen und einen Algorithmus zu generieren und anzupassen. Im eigenen Erlernen des Neuen können sich aber auch Fehlerquellen befinden. So orientierte sich ein Algorithmus bei der Aufgabe Pferdebilder zu erkennen nicht am Pferd, sondern am angegebenen Copyright-Zeichen, das sich auf dem Foto befand. Pferdebilder ohne dieses Zeichen konnte die KI demnach nicht zu ordnen. In manchen Fällen könnte so eine Fehlleistung durchaus zu einem Problem werden.