Kaffeerösterei Rudolph: Geschenkideen rund um den Kaffee

Sucht man ein Geschenk, ein kleines Dankeschön oder einfach nur eine besondere Aufmerksamkeit, dann ist man bei der Kaffeerösterei Rudolph in Metzingen genau richtig. Gerne stellen Manuela Rudolph und ihr Team liebevoll dekorierte Geschenkkörbe und Kaffeesäcke zusammen. Was hineinkommt, entscheidet selbstverständlich der Kunde. Aber man kann sich auch gerne überraschen lassen. Oder man verschenkt mit einem Gutschein einen entspannten Einkaufsbummel vor Ort. An der Kaffeebar serviert Manuela Rudolph mehr als 50 fair gehandelte und frisch geröstete Spezialitätenkaffees aus der ganzen Welt. Hier kann der Kaffeeliebhaber ganz nach Gusto entscheiden, mit welcher Filtermethode sein schwarzes Gold aufgebrüht wird. Zur Wahl stehen beispielsweise French Press, Chemex oder Karlsbader Kanne. Täglich kann man der Röstmeisterin bei der Arbeit über die Schulter schauen und in der Kaffeebibliothek schmökern. Rund 80 offene Teesorten, Süßwaren und viele weitere interessante Dinge gibt es zu entdecken. Sch

Kaffeerösterei Rudolph Friedrichstraße 26, 72555 Metzingen, Fon: 07123/3806900,

www.kaffeeroesterei-rudolph.de