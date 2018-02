× Erweitern Klaus Hackert wird 80. Foto: Ramona Fritz, Handwerkskammer Heilbronn

Klaus Hackert, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Heilbronn und CDU-Urgestein im Heilbronner Gemeinderat, feiert am 10. Februar seinen 80. Geburtstag.

Fast drei Jahrzehnte hat der gebürtige Heilbronner das Handwerk in der Region, im Land und auf Bundesebene repräsentiert. Er war 27 Jahre lang Präsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Als er sich 2004 nicht mehr zur Wahl stellte, wurde er für sein langjähriges Engagement und seine zahlreichen Verdienste zum Ehrenpräsidenten ernannt. Hackert lernte sein Handwerk als Flaschner und Installateur im elterlichen Betrieb. Nach dem Erwerb des Meisterbriefs 1960 stieg er in das Unternehmen ein. Ab 1973 war er Geschäftsführer der Firma Hackert GmbH & Co. Sanitärinstallation und Flaschnerei in Heilbronn. Seine ehrenamtliche Tätigkeit im Handwerk begann 1969, als er mit 31 Jahren zum Obermeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Heilbronn gewählt wurde. In den kommenden Jahren übernahm er zahlreiche weitere Ehrenämter auf allen Ebenen der Handwerksorganisation. Als er 1977 zum Präsidenten der Kammer gewählt wurde, war er mit 39 Jahren der jüngste Präsident Deutschlands. Als er 27 Jahre später seine Amtszeit beendete, war er der dienstälteste. Zahlreiche weitere Ehrentitel zieren seine Vita, darunter 1998 die Staufer-Medaille in Gold des Landes Baden-Württemberg, 2003 der Goldene Ehrenring der Handwerkskammer Heilbronn-Franken und 2005 das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Heilbronnern ist Klaus Hackert als Stadtrat bekannt. Er ist ein Urgestein der CDU-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat, wo er seit 1975 Mitglied ist und viele Projekte durch seine Stimme mit auf den Weg gebracht hat. 2008 wurde ihm der Ehrenring der Stadt Heilbronn verliehen.