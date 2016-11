Körperwelten zu Gast in Stuttgart

× Erweitern Fotos: Institut für Plastination Heidelberg Körperwelten

Die Körperwelten kommen nach 13 Jahren wieder zurück nach Stuttgart. Vom 30. November 2016 bis zum 20. Mai 2017 präsentieren Plastinator Dr. Gunther von Hagens und Kuratorin Dr. Angelina Whalley ihre aktuelle Ausstellung »Körperwelten & Der Zyklus des Lebens«.

Im Fokus steht der menschliche Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Der kontinuierliche Veränderungsprozess des Körpers wird anhand einer Vielzahl von eindrucksvollen Ganzkörper-Plastinaten spannend und leicht verständlich aufbereitet.

Die Körperwelten sind zurück in Stuttgart. Nachdem die Ausstellung zuletzt 2003 nur neun Tage lang in der Landeshauptstadt zu Gast war, ist die aktuelle Schau »Körperwelten & der Zyklus des Lebens« ganze sechs Monate lang, vom 30. November 2016 bis zum 20. Mai 2017, in der Schleyer-Halle zu sehen.

Im Fokus der Stuttgarter Körperwelten-Ausstellung steht der menschliche Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Der kontinuierliche Veränderungsprozess des Körpers wird anhand einer Vielzahl von eindrucksvollen Ganzkörperplastinaten spannend und leicht verständlich aufbereitet. Die einzelnen Stationen – von der Zeugung bis ins hohe Alter – laden dazu ein, sich intensiv mit seinem eigenen Körper und Lebensstil zu beschäftigen.

An rund 200 Präparaten, darunter zahlreiche Ganzkörperplastinate, werden einzelne Organfunktionen und häufige Erkrankungen anschaulich erklärt und gezeigt, was jeder einzelne tun kann, um seine Gesundheit und eine hohe Lebensqualität möglichst lange zu bewahren. Der Besuch der Körperwelten ist für medizinische Laien ebenso empfehlenswert wie für Personen, die in den Bereichen Vorsorge und Gesundheit tätig sind.

Für Kuratorin Dr. Angelina Whalley ist »Der Zyklus des Lebens« der bisher faszinierendste Themenschwerpunkt der Körperwelten-Ausstellungen, denn das Werden und Vergehen des menschlichen Körpers geht jeden an. »Wer heute 50 wird, hat in der Regel noch mehr als die Hälfte seines Erwachsenenlebens vor sich. Daher stellt sich immer dringender die Frage, wie man eigentlich, über das Durchschnittsalter früherer Generationen hinaus, eine hohe Lebensqualität erzielt«, so Dr. Whalley. »Das Schicksal unseres Körpers liegt in unseren Händen. Je früher wir uns darum kümmern, desto mehr haben wir davon.« Holger Berg

Körperwelten & Der Zyklus des Lebens

Mi. 30. November 2016 bis Sa. 20. Mai 2017, Mo. bis Fr. 9–18 Uhr, Sa. & So. 10–18 Uhr,

Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart,

www.eventstifter.de

Erstaunliche Fakten zum menschlichen Körper

Das Skelett Der größte Knochen ist der Hüftknochen. Er besteht eigentlich aus

sechs Knochen, die fest miteinander verbunden sind.

Die Muskeln Zum Gesicht gehören etwa 60 Muskeln. Zum Lächeln braucht man zum Beispiel 20 Muskeln – zum Stirnrunzeln sogar mehr als 40.

Das Nervensystem Das Gehirn verbraucht ca. 20 Prozent unseres Energieumsatzes, obwohl es nur durchschnittlich 2 Prozent des Körpergewichtes ausmacht.

Das Herz-Kreislauf-System Das Herz schlägt im Verlauf eines durchschnittlichen Menschenlebens etwa 3 Milliarden Mal.

Special-Events

Fr. 10. Februar Vortrag und Lesung mit Präparator Alfred Riepertinger. Teil 1 um 20 Uhr: »Mein Leben mit den Toten–Der Münchner Oberpräparator erzählt«. Teil 2 um 21 Uhr: »Plastination–Faszination und Wirkung«

Mo. 6. März Vortrag von Dr. Mark Benecke – Der »Herr der Maden« um 20 Uhr