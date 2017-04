Kommunales Sparen: Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

× Erweitern Foto: fotolia.com © jarek106 Winter in Esslingen am Neckar Nicht nur in Esslingen weint das Stadt-Sparschwein, sondern in praktisch jeder Kommune Deutschlands.

In der Stuttgarter Sankt-Maria-Kirche ist die Decke kaputt. Das Plochinger Stadtbad wird nicht saniert, sondern abgerissen und dass Esslingen trotz leerer Stadtkassen mit Minus von 12,2 Millionen seine drei Bäder im Haushaltsjahr 2017 erhalten will, lässt nicht wenige kopfschüttelnd zurück.

Nicht nur in unserer Region, sondern ganz Deutschland stöhnen Kommunen unter den Ausgaben, die in keiner Relation mehr zu den Einnahmen und Abgaben stehen. Politiker neigen in solchen Fällen dazu, Sätze auszusprechen wie „für komplexe Probleme gibt es keine einfachen Lösungen“. Doch warum eigentlich nicht? Der folgende Kommentar nennt einige Beispiele, die vielleicht keine Millionensummen einsparen, aber sicherlich den einen oder anderen Euro, der sich gut verwenden ließe.

Warum sind die Kommunen klamm?

Doch um Lösungen zu präsentieren, muss das Problem benannt werden. Und das liegt strenggenommen bereits im bundesdeutschen Grundgesetz begraben. Dort ist geregelt, welche Steuern Kommunen, Länder und Bund erheben dürfen – und auch, was prozentual wem zugutekommt. Etwa die Umsatzsteuer, besser bekannt als Mehrwertsteuer. Sie wird von jedem Bürger beim Kauf von Waren erhoben und über das verkaufende Unternehmen abgeführt. Die Kommunen sehen davon jedoch kaum etwas. Ganze zwei Prozent gehen an die Gemeinden – während die Länder 44,6% und der Bund 53,4% einstecken.

Umgekehrt geht zwar die Gewerbesteuer direkt an die Kommunen – jedoch ist das ein zweischneidiges Schwert, das jeden irgendwie trifft:

Gemeinden mit schlechter Infrastruktur, wenigen Freiflächen usw. sind nicht attraktiv für Gewerbetreibende und nehmen deshalb kaum Gewerbesteuern ein.

Attraktive Gemeinden bekommen zwar mehr Gewerbetreibende, müssen dafür aber auch viel mehr investieren, um die Attraktivität zu erhalten, etwa durch Ausbau von Straßen etc.

Gleichsam wird die Gewerbesteuer am Hauptsitz der Firma erhoben – eine Gemeinde, in der sich nur eine Zweigstelle befindet, bekommt nur einen geschlüsselten, reduzierten Steuersatz.

Um den letzten Punkt etwas plastischer zu machen. Porsche sitzt in Stuttgart und zahlt dort bzw. in Weissach kräftig Gewerbesteuer. Würde der Hersteller nun in Plochingen eine kleine zehn-Mann Zweigstelle eröffnen, in der nur Lacke angerührt werden, bekäme die Kleinstadt nur einen geringen Anteil an der Gewerbesteuer. Sindelfingen, einst durch Daimler sehr finanzstark, hat deshalb nun negative Gewerbesteuereinnahmen.

Hinzu kommt, dass viele Gemeinden sich viel zu umfangreiche Kommunalbetriebe leisten auch das ist Pflicht, weil sie sich unter anderem um Abwasser- und Abfallentsorgung, die Energieversorgung und Schulen kümmern müssen.

Lösung 1: Umverteilung

Im deutschen Steuersystem ist nicht vorgesehen, dass Kommunen insolvent werden – ständiges Ansammeln von negativen Haushalten kann jedoch auch nicht die Lösung sein. Wohl aber eine Umschichtung. Die Länder zahlen nämlich erheblich weniger Steuern als die Gemeinden. Warum also nicht reine Ländersteuern wie

Biersteuer

Erbschaftssteuer

Grunderwerbssteuer

Spielbankabgaben

prozentual den Gemeinden zugänglich machen, die daran beteiligt sind? Selbst wenn dies einstellige Prozentzahlen wären, könnten vor allem Kommunen ohne viel Gewerbe profitieren.

Lösung 2: Privatisieren

Der Kommunaldienst wechselt Glühbirnen in den Straßenlaternen, das Klärwerk wird aus dem Stadtsäckel betrieben – warum eigentlich? In anderen Ländern werden solche Maßnahmen an Privatunternehmen abgegeben. Und in Deutschland funktionierte der Trend in der Vergangenheit nur deshalb nicht, weil Kommunen es versäumten, klare Richtlinien aufzustellen.

Einzuhaltende Mindeststandards für Service, Qualität und Leistung

Verpflichtende Mitarbeiterverhältnisse, damit nicht über staatliche Stützzahlungen die Einsparungen hintenherum wieder abgegeben werden

Feste Verträge, durch die Privatunternehmen in die Pflicht genommen werden

Privatisierung von Kommunalbetrieben kann funktionieren – es bedeutet nur eben mehr Arbeit, vernünftige Rahmenbedingungen auszuhandeln und nicht nach der Maxime „bloß weg“ zu agieren.

Außerdem ist diese Vorgehensweise die Möglichkeit, lokale (Klein-) Betriebe zu unterstützen. Besagte Straßenlaternen werden vom örtlichen Elektriker gewartet, den Straßenbelag erneuert ein regionales Unternehmen. Bloß würde das auch etwas Bewegung in Berlin erfordern, damit nicht jedes Vorhaben in der ganzen EU ausgeschrieben werden muss - nur bis zu einem bestimmten Schwellwert dürfen dieser Vergabekriterien außer Kraft gesetzt werden.

Lösung 3: Nachhaltig günstig statt kurzfristig billig

Jede Gemeinde hat ihre Ecken, in denen immer Reparaturen notwendig sind, wo regelmäßig getauscht werden muss und so über die Jahre Unsummen zusammenkommen. Das Problem ist bürokratische Kurzsichtigkeit. Es wird nur bis zum nächsten Haushaltsentwurf gedacht – und damit immer die billigste Lösung gewählt, die jedoch selten nachhaltig ist. Einige Beispiele:

Straßenlaternen können heute durch LEDs funktionieren – und so nicht nur bis zu 80 Prozent an Energie einsparen, sondern haben auch wesentlich längere Standzeiten was die Austauschkosten verringert – natürlich zu höheren Anschaffungskosten.

Straßenpoller werden an manchen Ecken im Wochentakt umgefahren – und dabei nicht nur der Poller beschädigt, sondern auch die im Erdreich liegenden Verankerungen. Alternativen, die bei zu hoher Belastung einfach abknicken , gibt es bereits – und sie würden auch kurzfristiges Abmontieren für Straßenumzüge, Schwertransporte etc. ermöglichen.

, gibt es bereits – und sie würden auch kurzfristiges Abmontieren für Straßenumzüge, Schwertransporte etc. ermöglichen. Alljährlich wird Geld ausgegeben, um Kommunen durch Pflanzen zu verschönern – zu oft jedoch durch einjährige Zierpflanzen, die jedes Jahr erneut eingekauft werden müssen – mehrjährige Pflanzen sind robuster und kosten auf lange Sicht weniger.

Tausende Euro Frankiergebühren gehen für Einladungen zu Sitzungen und Unterlagen verloren – diese Papiere können 2017 auch per E-Mail versandt werden – kostenlos.

gehen für Einladungen zu Sitzungen und Unterlagen verloren – diese Papiere können 2017 auch per E-Mail versandt werden – kostenlos. Ehrungen und Neujahrsempfänge sind toll – verschlingen aber jedes Mal nicht nur Zeit (Wer bekommt welche Ehrung), sondern auch noch Kosten für die Ausrichtung etc.

Bei Dienstwagen kommt es auf Repräsentativität an – warum nicht beim nächsten Kauf auf langfristige Wirtschaftlichkeit und niedrigen Anschaffungspreis achten? Selbst wenn es Vorzeigemodelle sein müssen, kann immer noch über verminderte Motorisierung und Ausstattung gespart werden.

Generell beim Kauf von Geräten (Computer, Drucker usw.) prüfen, ob diese nicht auch a) über Leasing bezogen werden können und b) wie sich die Langzeitkosten bezüglich Dingen wie Tonern oder Ersatzteilen verhalten.

Unterm Strich gibt es tausende Einzelpositionen, die bei jeder noch so kleinen Gemeinde anfallen und die nur für sich betrachtet günstig sind – doch macht es die Masse. Natürlich bedeutet das, dass sich Gedanken gemacht werden müssen. Doch anders lässt sich kein langfristiges Einsparpotenzial erzielen und genau darum geht es ja.

Lösung 4: Mit der Zeit gehen

Auch in der Region rund um Stuttgart herrscht der Wandel der Zeit, besonders in Sachen Altersdurchschnitt. Esslingen etwa überaltert schon seit längerem, in anderen Kommunen sieht es nicht besser aus, weil die Flucht in die Städte nahezu ungezügelt anhält.

Gleichsam unterhalten Kommunen jedoch oft eine unverhältnismäßig hohe Zahl an Kinderspielplätzen. Und bevor Eltern nun aufschreien, sollten diese einsehen, dass man von einer in tiefroten Zahlen steckenden Gemeinde nicht unbedingt erwarten kann, dass jeder Spielplatz fußläufig zu erreichen ist – erst recht nicht, wenn dessen Erhaltung tausende Euro kostet, die besser in Kitaplätze und die Schulen investiert wären.

Eine Sparmaßnahme könnte es also sein, die Gesamtkosten für Spielplätze zusammenzustellen und zu vergleichen, wie sich deren Anzahl noch mit dem demografischen Durchschnitt der Gemeinde deckt – im chronisch blanken Duisburg etwa führte das zu 13 geschlossenen Spielplätzen – das ist zwar keine familienfreundliche Entscheidung, aber konsequent. Ein nur von drei Familien wöchentlich genutzter Spielplatz ist ebenso überflüssig wie eine für teures Geld beheizte Sporthalle, die nur zu 1/4 ausgelastet ist.

Und wenn auf diese Weise Grundstücke freiwerden, sollte auch mit einer geradezu unanständig teuren Praxis aufgeräumt werden. In Baden-Württemberg ist es per Gemeindeordnung gestattet, Vermögensgegenstände –auch Grundstücke – unter Wert zu veräußern. Genauer gesagt muss dazu nicht einmal eine Genehmigung eingeholt werden, sondern es gilt eine Vorlagepflicht – von der das Innenministerium des Landes eine Gemeinde sogar noch befreien kann. Ergo dürfte eine Gemeinde ein Grundstück für 10€/m² verkaufen obwohl in der Region das Zehnfache marktüblich ist – und an höherer Stelle einfach melden „übrigens, wir machen das so“. Dass bei solchen Praktiken die Stadtsäckel leer sind, sollte nicht verwundern.

Lösung 5: Nimm den Bürger mit

Jede Kommune gibt wie bewiesen Unsummen für Kleinigkeiten aus, die sich läppern. Auch für Einrichtung und Erhalt von Wanderwegen oder deren Beschilderung, Subventionierung von Konzerten örtlicher Musikvereine oder die Beschäftigung von Fachpersonal für Dinge, für die es weder eine Ausbildung braucht und die sich nicht mal als Halbtagsstelle rechnen.

Eine Lösung könnte es sein, viel mehr Verantwortung in die Hände der zuständigen Vereine zu legen. Ein Obstlehrpfad soll errichtet werden? Kann dann nicht auch der örtliche Wanderverein die Beschilderung übernehmen? Immerhin nennen sich ja viele eigetragene Vereine „gemeinnützig“ und mit solchen Maßnahmen könnten sie das auch beweisen – und nicht bloß die sich daraus ergebenden steuerlichen Vorteile ausnutzen.

Und auch bei Trainern, kommunalen Gärtnerarbeiten usw. die keine Ausbildung benötigen, könnten sich Kämmerer fragen, wie sie ihre Einwohner zu mehr Mitarbeit bewegen können. Ein Schritt wäre ein Aufruf an die Gesamtheit der im Ort lebenden Erwerbslosen – viele davon leiden sehr darunter, dass sie nicht gebraucht werden, haben aber durch Beruf und Hobby vielfältige Talente. Im Rahmen von Ehrenämtern oder Ein-Euro-Jobs könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden – die Erwerbslosen hätten eine sinnvolle Beschäftigung und die Kommune könnte Geld sparen. Natürlich absolute Freiwilligkeit seitens der Ausführenden vorausgesetzt.

Ähnliches gilt auch für Rentiers und Ruheständler, die nach dem gleichen Schema oft großen Tatendrang bei nicht vorhandener Beschäftigung haben. Auch diese Bürger können mitgenommen werden und so gleichermaßen eine sinnvolle, wie identitätsstiftende Aufgabe übernehmen.

Fazit

Natürlich haben Kommunen Ausgaben, die sich nicht umgehen lassen. Gleichsam lauern aber dort, wo es um Kleinbeträge geht, oft größte ungenutzte Einsparpotenziale. Doch damit das funktioniert, muss gelernt werden, langfristig zu denken und konsequent das zu streichen, was unnötig ist. Die Attraktivität einer Gemeinde ist vieles, aber besonders in den roten Zahlen nicht alles – zumal sich vieles gegen Billigeres ersetzen lässt, ohne dass der Nutzen für den Bürger geschmälert wird.