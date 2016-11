Kostenlos parken in Schwäbisch Hall

× Erweitern Stadtwerke Schwäbisch Hall kostenlos parken

Derzeit erstatten rund 40 Geschäfte und Dienstleister in Schwäbisch Hall ihren Kunden Parkgebühren. Das Prinzip ist einfach: Man parkt zentral auf einem der beschrankten Parkplätze oder in einem der Parkhäuser und erreicht in wenigen Gehminuten die Innenstadt von Schwäbisch Hall.

Beim Einkaufsbummel zeigt man bei den teilnehmenden Betrieben einfach seine Parkkarte oder HallCard vor und erhält direkt die Erstattung. In der Regel sind dies mindestens 50 Cent. Wer in mehreren Geschäften einkauft oder mehrere Dienstleister bzw. Gastronomen besucht, dem werden jedes Mal Parkgebühren erstattet, und er parkt dann an diesem Tag gegebenenfalls komplett kostenlos. Noch einfacher haben es Kunden mit der HallCard der Stadtwerke Schwäbisch Hall. Sie müssen gar nicht mehr zum Kassenautomat und können die Parkvorgänge jederzeit bequem über ein Online-Portal einsehen. Mit der HallCard parkt man übrigens täglich zwischen 18 und 8 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ganztägig kostenlos.

Infos

www.stadtwerke-hall.de/HallCard

www.gratisparken-hall.de