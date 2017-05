Kreissparkasse schreibt zum dritten Heilbronner Bürgerpreis aus

× Erweitern Bürgerpreis Heilbronn

Unter dem Motto „Vorausschauend engagiert: Real, digital, kommunal“ lobt die Kreissparkasse Heilbronn zum dritten Mal den Heilbronner Bürgerpreis aus.

Der Themenschwerpunkt richtet sich an Personen, Vereine und Initiativen aus Stadt- und Landkreis Heilbronn, die Bildungsfragen und soziale Projekte für das Miteinander ebenso angehen wie Herausforderungen der regionalen Infrastruktur. Der Heilbronner Bürgerpreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft bis 30. Juni 2017.

„Ich freue mich immer wieder darüber, wie viele Menschen sich ehramtlich engagieren und sich für die Region und ihre Mitmenschen einsetzen. Mit dem Heilbronner Bürgerpreis wollen wir dieses bemerkenswerte Engagement herausheben und würdigen“, sagt Ralf Peter Beitner, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn.

Regional und deutschlandweit

Den Heilbronner Bürgerpreis 2017 verleiht die Kreissparkasse unter dem Dach der nationalen Initiative „für mich. für uns. für alle.“ Das ist ein Bündnis von Kommunalverbänden, und Bundestagsabgeordneten, das seit vielen Jahren einen nationalen Deutschen Bürgerpreis für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement auslobt. Die Bundesaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vorausschauend engagiert: Real, digital, kommunal“. Dieses Motto setzt die Kreissparkasse mit dem Heilbronner Bürgerpreis in die Region hinein fort.

Aktive Zukunftsgestalter gesucht Bewerben können sich all diejenigen, die in den Bereichen Gemein- und Gesundheitswesen, Bildung und kulturelle Einrichtungen sich ebenso aktiv einsetzen, wie für das Zusammenleben der Generationen. Es sollen 2017 all diejenigen gewürdigt werden, die unsere Region fit für morgen machen, indem sie die Zukunft vor Ort aktiv gestalten: Real, digital und kommunal. Bewerbungsunterlagen und Preise Teilnehmen und

Aktive Zukunftsgestalter gesucht

Bewerben können sich all diejenigen, die in den Bereichen Gemein- und Gesundheitswesen, Bildung und kulturelle Einrichtungen sich ebenso aktiv einsetzen, wie für das Zusammenleben der Generationen. Es sollen 2017 all diejenigen gewürdigt werden, die unsere Region fit für morgen machen, indem sie die Zukunft vor Ort aktiv gestalten: Real, digital und kommunal.

Bewerbungsunterlagen und Preise

Teilnehmen und vorgeschlagen werden können Personen, Initiativen und Vereine aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn. Die Bewerbungsunterlagen bekommt man in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn oder unter www.buergerpreis-hn.de auch online.

Der Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2017. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ermittelt. Im Herbst dieses Jahres wird der Heilbronner Bürgerpreis 2017 dann feierlich verliehen. Die Träger des Heilbronner Bürgerpreises nehmen automatisch an der nationalen Entscheidung über den Deutschen Bürgerpreis in Berlin teil.

Ehrenamtspreis für KSK-Mitarbeiter

Darüber hinaus würdigt die Kreissparkasse Heilbronn auch in diesem Jahr das ehrenamtliche Engagement aktiver und ehemaliger Mitarbeiter. Bereits seit 2013 lobt das Institut einen Ehrenamtspreis aus. „Rund ein Drittel unserer Belegschaft hat ein oder mehrere Ehrenämter inne. Dieses Engagement wollen wir weiter aktiv unterstützen“, so Beitner. Der Ehrenamtspreis 2017 ist mit 10.000 Euro dotiert und wird zeitgleich mit dem Heilbronner Bürgerpreis 2017 ausgeschrieben und verliehen.