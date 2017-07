Kreissparkasse unterstützt Förderverein Behindertensport Heilbronner Land mit 2.100 Euro

× Erweitern Sparkassen-Mitarbeiter Uwe Theil (ganz links) hat mit seiner Rad-Aktion eine tolle Spende ermöglicht. Joachim Schmutz (6. von links) und Heike Acker (8. von links) bei der Spendenübergabe – eingerahmt von Mitgliedern der Sportlerteams, denen das Geld zugute kommt.

Die Kreissparkasse Heilbronn unterstützt den Förderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. mit 2.100 Euro. Das besondere an dieser Spende: Sie entstammt aus einer außergewöhnlichen Rad-Aktion eines Sparkassen-Mitarbeiters.

Über 80 Filialen in 24-Stunden angefahren

Alle 81 personenbesetzen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn in 24 Stunden mit dem Rad abfahren – dieses Kunststück hat Sparkassen-Mitarbeiter Uwe Teil erfolgreich geschafft. Insgesamt legte der Firmenkundenberater 382 Kilometer zurück und bewältigte bei seiner Fahrt durch das Geschäftsgebiet der Sparkasse 3.300 Höhenmeter. Tatkräftig unterstützt wurde der Extremradler von über 30 Kolleginnen und Kollegen, die ihn auf den vielen Teiletappen begleiteten – selbst in der Nacht war immer mindestens ein Fahrer an seiner Seite. Und auch vor und in den Filialen der Kreissparkasse wurden die Radfahrer kräftig angefeuert.

Spenden-Aktion gibt Rad-Aktion Schub

„Als wir von der ungewöhnlichen Idee gehört haben, haben wir uns spontan entschlossen, mit einer passenden Spenden-Aktion dem Ganzen einen besonderen Schub zu verleihen“, sagt Kreissparkassen-Pressesprecher Joachim Schmutz. 5 Euro pro gefahrenen Kilometer von Herrn Theil sowie 5 Euro pro Kollege, der mitmacht, wurden ausgelobt. Am Ende kamen so stolze 2.100 Euro für den guten Zweck zusammen.

Teilnahme an Special Olympics wird unterstützt

Der gute Zweck ist in diesem Fall eine Spende an den Förderverein Behindertensport Heilbronner Land e.V. Viele Menschen mit Behinderung würden gerne Sport betreiben, doch es fehlt oft das richtige Angebot. Hauptziel des Fördervereins ist es, das Sportangebot für Menschen mit Behinderung weiter zu öffnen und ein breites Sportangebot zu akquirieren. Die Vorsitzende des Vereins, Heike Acker, freut sich sehr über die unerwartete Unterstützung. Und weiß auch schon, wie das Geld verwendet werden soll. „Die Spende soll für die Teilnahme an den Special Olympics 2018 in Kiel eingesetzt werden, um den Eigenanteil der Sportler so gering wie möglich zu halten.“ In Kiel starten nämlich zwei Fußballteams und eine 12-köpfige Schwimmgruppe aus dem Heilbronner Land. Die Kosten belaufen sich auf 10.000 Euro für die gesamte Delegation mit Betreuern. Daher komme das Geld der Kreissparkasse genau zum richtigen Zeitpunkt, so Acker, die sich herzlich bei Uwe Theil und allen, die mitgemacht haben, für die tolle Aktion bedankte.