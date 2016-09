Kunst aus dem Computer

× Erweitern VanGogh

Stand Vincent van Gogh einst wirklich auf der Tübinger Neckarbrücke, hatte dort seine Staffelei ausgepackt und hat die Neckarfront auf seine eigene unnachahmliche Art auf ein Bild gebannt?

Drei Tübinger haben mit »DeepArt« ein Projekt ins Leben gerufen, mit dem sich jeder einen eigenen Picasso oder Van Gogh malen lassen kann.

Diese Art zu malen kennt man doch nur von van Goghs weltberühmter »Sternennacht«. Auch ein Edvard Munch oder ein Pablo Picasso sollen sich an der Neckarfront versucht haben. Kann das wirklich sein? Leicht kommt man da ins Stutzen. Doch wer jetzt verblüfft ist, darf sich für diese Verwunderung bei drei Tübingern bedanken: Leon Gatys, Alexander Ecker und Matthias Bethge haben dafür gesorgt, dass »unnachahmlich« heute gar nicht mehr so unnachahmlich ist. Sie haben einen Algorithmus kreiert, der es jedem erlaubt, Künstler zu werden. Auch wenn nicht alle hierbei den Begriff »Kunst« gerne hören.

Das Prozedere ist denkbar einfach: Auf der Webseite www.deepart.io kann man zwei Bilder hochladen. Eines, das bearbeitet werden soll, und ein zweites, dass die Art der Bearbeitung bestimmt. Das von Leon Gatys entwickelte Netzwerk extrahiert die entsprechenden Bildinformationen und lässt daraus Erstaunliches entstehen: Portraits, die aussehen, als hätte Leonardo DaVinci höchstpersönlich zum Pinsel gegriffen. Landschaftsbilder, wie sie Claude Monet auch heute noch gemalt hätte, wäre er noch unter uns.

Alles angefangen hat es mit der bereits erwähnten Neckarfront. Es war das erste »DeepArt«-Bild und sollte der Startschuss für einen Internet-Hype werden, der aktuell dabei ist, an Fahrt zu gewinnen. Dabei ist es gerade einmal rund ein halbes Jahr her, als Leon Gatys, der 26-jährige Doktorant an der Uni Tübingen, seine ersten »Werke« als Teil seiner Doktorarbeit präsentiert hat. »Von der technikbegeisterten und -affinen Seite ist uns eine Welle der Begeisterung entgegengeschlagen«, erinnert er sich. Die Internetcommunity war sofort ganz scharf auf diese neuartigen Bilder.

Grenzenlose Möglichkeiten

Das, was viele sofort faszinierte, waren die schier unendlichen Möglichkeiten. Die Freude am Experimentieren und die Begeisterung, wenn man eine passende Kombination aus zwei Bildern gefunden hat, griffen um sich. Die Ergebnisse waren und sind tatsächlich erstaunlich. Mit »DeepArt« kann sich jeder einen Kandinsky erschaffen. »Wenn ein Kunstwerk von den Farben, von den Pinselstrichen, von seiner Struktur und von seiner Art lebt, dann funktioniert es gut«, sagt Alexander Ecker (32). Dann macht das Experimentieren besonders viel Spaß. Das merkt man auch, wenn man sich die Galerie auf der Homepage anschaut. Unzählige Stile werden dort in den Bildern verwoben. Und es fällt auf, dass dort ganz viele Portraitaufnahmen zu sehen sind. »Das stimmt, in unserer Datenbank sind gefühlt 95 Prozent Selfies«, sagt Ecker. Das nimmt man dann gerne als Profilbild für soziale Netzwerke. Doch »DeepArt« kann noch viel mehr. »Ich finde es spannend, Städte und Landschaften zu verwenden«, sagt Matthias Bethge, der als Professor Gatys‘ Doktorarbeit betreut und der Ideengeber für das Projekt war. »Erst neulich habe ich auf facebook ein Gartenfoto einer Freundin entdeckt. Daraus habe ich einen Monet gemacht und es sah super aus«, so Gatys.

Doch bei aller Freude über die neuen Möglichkeiten gab und gibt es kritische Stimmen. Ein renommiertes Kunstmagazin schrieb über das Projekt »aktuell überschätzt«. Und auch sonst hät sich die Begeisterung in der Kunstwelt in Grenzen. »Eine Freundin von mir ist Kunsthistorikerin«, sagt Bethge. »Sie findet, dass das verboten gehört.« Da stellt sich wieder die alte Frage: Was ist Kunst? Die »DeepArt«-Macher verweisen dabei gerne auf eine revolutionäre Erfindung des 19. Jahrhunderts: den Fotoapparat. Damals hätten es auch viele verteufelt, heute ist ein Leben ohne nicht vorstellbar. Natürlich ist nicht alles Kunst, was bei »DeepArt« unterm Strich herauskommt. Aber auch nicht jedes Foto ist künstlerisch wertvoll. Wohl jedoch gibt es diese besonderen Bilder. Und das kann auch »DeepArt«, ob man das jetzt nun Kunst nennt oder nicht. Das ist unerheblich. Etwas faszinierend Neues haben die Tübinger damit allemal geschaffen.