Kunst und Musik, Garten und Natur, Spaß und Aktion im Landschaftspark Bruckenwasen

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es in den Plochinger Neckarauen nun den „Landschaftspark Bruckenwasen“. Entstanden im Jahr 1998 im Rahmen der 16. baden-württembergischen Landesgartenschau, wurde aus einer Brachlandschaft am der Stadt gegenüberliegenden Neckarufer ein 16 Hektar großer Freizeit- und Landschaftspark. So gelang es, ein Stück Naturlandschaft am Ufer von Neckar und Fils langfristig zu erhalten und wieder mit der Stadt zu verbinden: ein grünes Eingangstor zur verdichteten Region Stuttgart. Inzwischen ist der Park mit seinen Spielplätzen, den Vereinsangeboten und der Gastronomie mit ihren schönen Biergärten ein vielbesuchter Erholungsort und aus dem Freizeitleben in Plochingen nicht mehr wegzudenken.

Bruckenwasenfest mit Frühlingsmarkt am 12. und 13. Mai 2018

Jedes Jahr im Mai feiern Plochinger Vereine und Marktanbieter gemeinsam mit ES-Märkte, dem Stadtmarketing Plochingen e.V. und dem Kulturamt Plochingen das große Bruckenwasenfest, bei dem der gesamte Park zum Festgelände wird. Dieses Jahr wird am Samstag, dem 12. und Sonntag, dem 13. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr gefeiert. Der Park hat sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentiert sich in voller Pracht.

Am Samstag findet bei „Steiner am Fluss“ ab 14 Uhr eine kleine Eröffnung mit den Kindern des Parkkindergartens statt. Überall im Park werden wieder viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie rund um Natur und Freizeit angeboten: sportliche Turniere, Hundevorführungen, Bärenhospital, Wildkräuter-Werkstatt, Bastelspaß zum Muttertag, Kinderschminken, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, ein Discgolf-Parcours und vieles mehr! Außerdem gibt es Live-Musik für jeden Geschmack: bei Steiner am Fluss mit dem Musikverein Stadtkapelle, am Fischauge mit dem Duo „Herbstzeitlose“, Schlagermusik bei der Vereinsgaststätte des Schäferhundevereins und beim Obst- und Gartenbauverein Blues, Rock und Country mit "Jack & Friends". Beim großen Frühlingsmarkt bieten kreative Aussteller ihr umfangreiches Angebot

rund um Garten und Haus: Dekoratives, Nützliches, Gartenmöbel, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Accessoires für die Gartengestaltung können hier erworben werden. Für leckere Verpflegung der Besucher ist natürlich gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomen vor Ort bieten viele Köstlichkeiten an: unter anderem Chili im Minibrot, Gulaschsuppe, Barbecue-Grill, Waffeln, Kaffee und Kuchen… - hier wird sicherlich jeder satt!

Das große Bruckenwasenfest ist eine wunderbare Gelegenheit, die Muttis zum Muttertag mit einem Ausflug auf den Bruckenwasen zu überraschen. Die Veranstalter wünschen allen viel Vergnügen! Das detaillierte Programm kann auf der Homepage der Stadt Plochingen unter www.plochingen.de abgerufen werden.

Da die Parkmöglichkeiten am Gelände sehr begrenzt sind, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem ÖPNV – vom Bahnhof sind es nur wenige Schritte! Folgende Parkmöglichkeiten gibt es in der Innenstadt: Tiefgarage am Marktplatz (Parkleitsystem P1) oder Parkhaus Stadtmitte (Parkleitsystem P2). Über die Fußgängerzone (Marktstraße – Kronenstraße – Ottosteg) kommt man in wenigen Gehminuten zum Festgelände. Außerdem stehen am Sonntag die Parkplätze bei der Firma Decathlon (Filsallee 19) zur Verfügung. Von hier aus fährt ein Pendelbus im 15-Minuten-Takt und bringt die Besucher bis kurz vor das Festgelände.

Dichterköpfe von Wolfgang Thiel für den Bruckenwasen am 9. Mai 2018

Bereits im Vorfeld des Bruckenwasenfestes findet am Mittwoch, dem 9. Mai um 18.00 Uhr eine besondere Veranstaltung statt: Der seit über 25 Jahren in Plochingen arbeitende Stuttgarter Künstler Wolfgang Thiel übergibt der Stadt Plochingen eine großformatige Skulptur, die dort als Leihgabe für einige Zeit präsentiert wird. Die zweiteilige großformatige Arbeit aus Cortenstahl mit dem Titel „Herr Goethe und Herr Schiller auf Abwegen“ entstand 2011 für den Skulpturenpfad „Korber Köpfe“ und war zuletzt im Rahmen der Böblinger Sculptoura zu sehen. Anlässlich des 20. Jubiläums des Landschaftsparks wird die Skulptur nun im Rahmen einer kleinen Vernissage auf dem Bruckenwasen in Plochingen aufgestellt. Zur feierlichen Begrüßung der beiden großen Köpfe deutscher Dichtkunst sprechen Bürgermeister Frank Buß, der Künstler Wolfgang Thiel und Dr. Günter Baumann, Kurator des Böblinger Kunstvereins.