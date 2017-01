Living Planet Tour kommt in die Region

× Erweitern Foto: Oliver Roetz Living Planet Tour

„Jeder kann ein wenig die Welt retten“ – dieses Zitat von terraX Moderator Dirk Steffens ist nicht nur ein schöner Vorsatz für 2017, sondern das optimistische Motto seiner erfolgreichen LIVING PLANET TOUR, die auf Basis des brandaktuellen Living Planet Reports im Frühjahr 2017 fortgesetzt wird!

In seiner faszinierenden Multivisions-Show zeigt Dirk Steffens, was in Sachen Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch auf unserem blauen Planet schief läuft. Allerdings nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit vielen praktischen Tipps und Ideen; motiviert von seiner Liebe zu wilden Tieren und den letzten Naturreservaten auf der Erde.

Der Vortrag beruht im Wesentlichen auf den Ergebnissen des WWF LIVING PLANET REPORT 2016 – natürlich aber auch auf den unzähligen eigenen Forschungsreisen von Dirk Steffens. Das macht die besondere Faszination der LIVE REPORTAGE aus: Dirk Steffens ist seit mehr als 20 Jahren weltweit Augenzeuge des Klimawandels und seiner Folgen für Natur und Mensch.

Sa. 04.02.2017, 19:00 Uhr, Hörsaal N6 - Universität Tübingen, Tübingen