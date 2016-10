Manege frei für die schönste Zeit im Jahr

× Erweitern Reutlinger Weihnachtscircus

Der Circus Relaxx präsentiert als großes Jahresfinale den Reutlinger Weihnachtscircus. Die Familie Sperlich hat dafür wieder ein modernes und farbenfrohes Programm mit vielen hochkarätigen Attraktionen und internationalen Stars zusammengestellt. Dabei ist nervenaufreibende Artistik, spannende Jonglage, sympathische Clownerie, atemberaubende Dressur und anmutiger Show-Tanz zu bewundern. Die Jongliererin Helena Polach schwebt im Duo Olivares mit ihrem Partner durch schwindelerregende Höhen. Das andere Duo, Los Ortiz, sorgt auf dem Hochseil und dem Todesrad sowie Desiree Chaves und Dennis Sperlich mit Handstand-Akrobatik für reichlich Nervenkitzel. Vlad Oleanders flotte Katzenshow sowie Marcel Krämers Dressur exotischer Bisons und rassiger Pferde sind weitere Höhepunkte des Reutlinger Weihnachtscircus.

Reutlinger Weihnachtscircus Do. 22. Dezember bis So. 8. Januar, 15 & 19 Uhr, Sa. 24. Dezember nur um 14 Uhr, So. 8. Januar 11 & 15 Uhr, am Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen,

Fon: 07072/9139547, www.reutlinger-weihnachtscircus.de