Die Ausstellung:

„Mein schönes Fräulein, darf ich wagen…“ Unter diesem Titel, der einem Vers aus Goethes Faust entnommen ist, stellt Christina Pasedag in der Städtischen Galerie Plochingen aus. In Goethes Text heißt es weiter: „…meinen Arm und Gleit ihr anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen.“ Da Gretchen eine Person niederen Stands ist, ist das als eine bewusst galante Anrede zu verstehen, mit der Faust Gretchen nach allen Regeln der Kunst „bezirzen“ will. Sie entgegnet so sachlich korrekt wie ungalant. Pasedag reflektiert in ihren teils großformatigen Papierarbeiten die verschiedene Formen der Weiblichkeit, von Koketterie, Jungfräulichkeit, erotischer Galanterie und Keuschheit bis hin zum Muttersein.

Die Künstlerin und ihre Arbeitsweise:

Christina Pasedag, 1980 in Stuttgart geboren, studierte an der Kunstakademie Karlsruhe bei Prof. Gustav Kluge und Jonas Burgert und war 2013 Meisterschülerin. 2015 erhielt sie den Herrenberger Kunstpreis für Malerei. Seit einigen Jahren arbeitet die Künstlerin vornehmlich mit Holz- und Linolschnittdrucken, die anschließend malerisch überarbeitet. Ein Blatt setzt sich meist aus mehreren Druckstöcken oder Teilen daraus zusammen und so werden Gesichter, Körperhaltungen und andere Partien immer wieder neu kombiniert. Durch die malerische Überarbeitung und die Waschungen, die dem mehrschichtigen Druckprozess folgen, erreicht Pasedag eine farbkräftige Intensität ihrer Arbeiten. Mithilfe der Drucktechnik, die ja eigentlich ein Instrument der Reproduktion ist, entstehen auf dieseWeise Unikate, die nicht wiederholbar sind. Gleichzeitig ziehen sich dadurch motivisch verwandte Gesichtsausdrücke als Varianten durch die Bilder, die als Bekannte und gleichzeitig völlig andere auf den Betrachter blicken.

Galerie der Stadt Plochingen in der PlochingenInfo

Marktstr. 36, 73207 Plochingen

Vernissage am 22.06.2017, 19.30 Uhr

Ausstellungsdauer 22.06. bis 22.07.2017

Öffnungszeiten Mo, Mi, Sa 10-­13 Uhr; Di, Do 10-­17 Uhr; Fr 09-­16 Uhr

So 10-­17 Uhr, während des Plochinger Marquardtfests

Homepage: www.initiative-mahlwerk.de