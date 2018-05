Mit dem E-Bike die Werbetrommel rühren

× Erweitern Bildnachweis: HMG/Jürgen Häffner

Es ist rot, es ist schick und es hat richtig power. Seit April 2018 ist die Tourist-Information in der Kaiserstraße mobil. Die Ansmann AG aus Assamstadt hat der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) ein hochmotorisiertes E-Bike gesponsert. Zum ersten Mal im Einsatz war das rote Info-Mobil beim Dauerkartenverkaufsstart der Bundesgartenschau am 17. April auf dem Kiliansplatz und bei Magie der Stimmen in Heilbronn am vergangenen Wochenende. Ausgestattet mit Infomaterial zu Stadtführungen, Weinerlebnisangeboten, Neckarschifffahrt und Bundesgartenschau wird der rote Flitzer zukünftig bei Festen, Veranstaltungen oder Messen für Heilbronn die Werbetrommel rühren.

„Heilbronn als Zentrum der Region der Weltmarktführer profitiert hier einmal mehr von der geballten High-Tech-Kompetenz der hiesigen Wirtschaftsunternehmen“, freut sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG, über das großzügige Geschenk.

Die Ansmann AG als Weltmarktführer im Bereich hochwertige Ladegeräte ist ein Paradebeispiel der Wirtschaftsstärke der Region und hat sich als Hersteller für kundenspezifische Akkus sowie als Zulieferer mit hochwertigen Komponenten für E-Fahrräder international einen Namen gemacht.

Ganz nach Silicon-Valley-Manier legte Edgar Ansmann 1991 in seiner privaten Garage den Grundstein für den heute weltweit agierenden Energiespezialisten mit rund 350 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 58 Mio. Euro. Im Bereich hochwertige Ladegeräte ist die Ansmann AG aus Assamstadt international führend. Die E-Bike Komponenten können Kunden direkt im Werksverkauf in Assamstadt testen und kaufen. Auch Sonderlösungen, wie Sitz, Lasten- oder Transporträder können dort mit elektrischem Antrieb ausgerüstet werden.

„Wir fühlen uns in der Region der Weltmarktführer zu Hause und da ist es uns ein Anliegen, uns hier mit unserer Kompetenz zu engagieren“, erklärt Maximilian Dunkel, Teamleiter der Kommunikation der Ansmann AG. Das Rad sei als Vorführrad bereits auf der Messe Eurobike ausgestellt gewesen. „Neu lackiert und mit hochwertigen Komponenten ausgebaut erstrahlt es nun für die Heilbronn-Marketing GmbH in neuem Glanz“, so Dunkel.