Natürlich schenken – Im Hanfhaus Reutlingen

× Erweitern Hanfhaus Reutlingen

Wer ein besonderes Geschenk sucht, das nicht nur schön, sondern auch nachhaltig ist, der wird im Reutlinger HanfHaus sicher fündig. Das Fachgeschäft in der Weingärtnerstraße bietet seit 1995 neben qualifizierter Beratung die größtmögliche Auswahl an Produkten rund um das Thema Hanf. Von Hanf-Jeans bis Hanf-Öl: Das Sortiment ist so vielfältig wie die Hanfpflanze selbst und umfasst ökologische und faire Mode, Accessoires, Rucksäcke und Taschen aus natürlichen Materialien, regionale Lebensmittel, Kosmetik und vieles mehr. Eine Produktauswahl findet man auch im Onlineshop. Sch

HanfHaus Reutlingen Mehr Info auf www.hanfhaus-reutlingen.de