Neue Experimenta nimmt Gestalt an

Der Startschuss soll noch vor der Eröffnung der BUGA2019 sein. Der ein oder andere Nobelpreisträger als Gast wäre klasse sowie eine Viertelmillion Besucher pro Jahr. »Plus x«, fügt Dr. Wolfgang Hansch hinzu.

Bei der Jahres-Pressekonferenz der Experimenta am Mittwoch wurden diese Wünsche laut. Und noch einer. Wenn sich nämlich der Bundespräsident zur Eröffnung ansagen würde, hätte man im Science-Center nichts dagegen. »Wir arbeiten dran«, so Experimenta-Geschäftsführer Hansch. Mit rund 25.000 Quadratmeter Fläche wird die Experimenta nach ihrer Neueröffnung, die auf März 2019 terminiert ist, das größte Science Center in Deutschland sein und auch das einzige seiner Art europaweit. »Ein Ort für lebenslanges Lernen«, wie Wolfgang Hansch bekräftigt. Mit einer spektakulären Architektur aus Glas und Stahl. Und gefüllt mit Lerninhalten, die wahrlich ihresgleichen suchen. Erlebnis- und Forscherwelten mit Studios, die die Talentschmieden ablösen, und mit etlichen spannenden Laboren entstehen. Sie heißen »Stoffwechsel«, »Kopfsachen« oder »Weltblick«. Es wird Experimentiertheater geben, aber auch Raum für Konzerte, die den Grenzbereich zwischen Kunst und Wissenschaft verdeutlichen sollen. Neu sind zum Beispiel ein Informatik-Labor, Roboterkurse oder eine Experimentierküche. Dort können Kinder Gummibärchen fabrizieren oder Erwachsene können sich an der Molekularküche ausprobieren. Und für Projektarbeiten wird ein Schülerforschungszentrum Nord-Württemberg eingerichtet - in Kooperation mit dem Partner aus Süd-Württemberg. Bis zum kommenden Jahr will die Experimenta mit bis zu 40 Kooperationspartnern zusammenarbeiten.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Die Eintrittspreise stehen bereits fest und werden als moderat bezeichnet. Ein Novum auch hier: Wer seine Mittagspause geschwind auf dem Science Dome verbringen will, aber nicht den Tagessatz bezahlen möchte, kann für vier Euro ein Spezial-Ticket kaufen. Und wer Lust hat, sich mit Ideen oder Anregungen in eines der vielen Projekte der Experimenta einzubringen, darf das jederzeit tun. Auch heute schon.