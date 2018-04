Neue Social Casino Spiele für Pokerfans auf Facebook

Casinos waren schon seit jeher ein Ort der Begegnung. Schon seit vielen Jahrtausenden hoffen Menschen auf der Gewinn einer beträchtlichen Geldsumme. Schon in der Antike gab es in Griechenland Sportwetten. Im Rahmen der Olympischen Spiele versuchte man, den Sieger zu erraten und somit zu Geld zu kommen. Die Tradition setzte sich im Römischen Reich bei den berühmten Wagenrennen im Circus Maximus und bei den legendären Gladiatorenwettkämpfen fort. Damals und bis zum Zeitalter des Internet musste man für Spiele einen bestimmten Veranstaltungsort aufsuchen. Dank der Einführung von online Casinos ist das heute nicht mehr notwendig.

Vor- und Nachteile von Online Casinos

In der modernen Welt, wo 80 Prozent der deutschen Bevölkerung angibt, das Internet regelmäßig zu nutzen, wird vieles in der virtuellen Welt abgewickelt. Man bucht den Flug in die wohlverdienten Ferien online, ruft das Kinoprogramm ab oder sieht über das Internet fern. Dieser Trend hat auch vor dem Glückspiel nicht Halt gemacht. Online zu spielen hat viele Vorteile, darunter:

Keine Anfahrtswege

Unabhängig von Öffnungszeiten

Kein Dresscode

Dank Apps auch mobiles Spielen möglich

Riesige Auswahl an Spielvarianten

Keine Parkplatzsuche

Keine Eintrittspreise

Wer online spielen möchte, registriert sich einfach bei einem der zahlreichen Anbieter. Praktisch für die Auswahl sind die virtuellen Vergleichsplattformen. Beste Online Casinos werden hier verglichen und den Lesern präsentiert. Doch neben den erwähnten Vorteilen gibt es bei online Casinos auch Dinge, die zu bedenken sind. Einerseits gibt man durch die ständige Verfügbarkeit schnell mehr Geld aus als gewünscht. Die Einzahlungen erfolgen ganz einfach mit Kreditkarte oder anderen Zahlungsmethoden, man hat nie wirkliches Geld in der Hand. Dadurch verlieren manche den Überblick und sehen sich am Ende des Monats mit einer gewaltigen Kreditkartenabrechnung konfrontiert. Außerdem gibt es neben den unzähligen seriösen Anbietern auch einige schwarze Schafe. Wer einem Betrüger aufliegt, überweist Geld auf ein Konto und bei einem Gewinn kommt es nie zur Auszahlung. Ein weiterer Nachteil ist sicher die soziale Komponente. Da man daheim meist alleine spielt, geht der Kontakt mit anderen verloren. Trotz moderner Technik können online Casinos nicht demselben Flair bieten wie traditionsreiche Spielhallen.

Social Casinos – was ist das?

Das häufige online Spielen mitunter zu Vereinsamung führt, haben soziale Netzwerke bereits erkannt. Dass man über Facebook mit anderen online spielen kann, ermöglichte das bedeutende soziale Netzwerk im Jahr 2007. Dann wurde nämlich eine Schnittstelle für externe Apps freigegeben. Im selben Jahr wurde die Firma Presido Media von Mark Pincus gegründet. Später benannte der Vorreiter sein Unternehmen in Zynga um. Selbst heute noch gilt die Firma als Markführer unter den social network games. In Deutschland haben Spieleentwickler wie Gameforge, Bigpoint Games und Wooga ihren Sitz. Jedes Jahr nutzten mehr User die Möglichkeit, auf Facebook auch zu spielen. Allerdings geht es dabei nur um den Spaß und die Herausforderung, seine Freunde beim Poker oder anderen Spielen zu schlagen. Laut Angaben von Facebook nutzen 36 Millionen User weltweit Facebook Poker, um sich die Zeit zu vertreiben oder Freunde mit den besten Strategien zu überraschen. Es gibt zwar den Echtgeld Poker Client von Zynga, wo man richtige Einsätze tätigen kann. Allerdings ist diese Variante momentan nur in Großbritannien verfügbar. Im Rest der Welt eignet man sich beim Facebook Poker die besten Taktiken an und schaut sich im Idealfall strategisch günstige Spielzüge von anderen ab.

Umstieg auf Echtgeld

Viele User, die über längere Zeit erfolgreich beim Facebook Poker unterwegs waren, steigen irgendwann auf ein online Casino um. Schließlich reicht es nicht jedem aus, beim Spielen im sozialen Netzwerk häufig als Gewinner hervorzugehen. Irgendwann kommt die Neugier, wie viel echtes Geld man gewinnen kann. Tatsächlich gibt es im Netz tausende von Spielern, die diesen Schritt nie wagen und lieber nur zum Spaß spielen, ohne Erspartes zu riskieren. Wer sich für online Poker um Echtgeld interessiert, sollte jedoch nicht vorschnell seine Daten bekannt geben. Vorerst liest man am besten die Testergebnisse, die auf unabhängigen Plattformen publiziert werden. Hier findet man wertvolle Tipps und Bewertungen von Auszahlungen, Spielablauf und Kundenservice. Nicht zu vergessen die Boni, die man bei der ersten Registrierung abstauben kann. Der Willkommensbonus macht einen beträchtlichen Betrag aus, allerdings ist er oft abhängig von der Höhe der Einzahlung. Außerdem bieten die Online Casinos Stammkundenrabatte und viele andere attraktive Aktionen, um Spieler an das Unternehmen zu binden. Am besten informiert man sich schon vor der Registrierung über die Zahlungsmodalitäten, die Mindesteinzahlung und die Einsätze. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie lange es im Falle eines Gewinns dauert, bis das Geld auf das eigene Bankkonto überwiesen wird. Gute online Casinos bieten einen professionellen Kundenservice, der zeitnah Antwort auf alle auftretenden Fragen gibt. Egal ob per Live-chat, mail oder telefonische Hotline, die Mitarbeiter sind gut zu erreichen und sprechen zumindest Englisch, im besten Fall auch Deutsch.