Neue Wege der Bundesgartenschau in Heilbronn

Die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 (BUGA) ist ein einmaliges Fest, zu dem die Stadt ein Millionenpublikum aus ganz Deutschland willkommen heißen wird.

Dabei verlässt die Veranstaltung ausgetretene Pfade und wagt Experimente; das Ziel ist eine vielschichtig, abwechslungsreich und komprimiert Gartenschau wie noch keine zuvor: Mit der Finanzierung von zwei Pavillonbauten auf der Sommerinsel - einer zentral gelegenen, hügelig modellierten Blumen- und Erholungslandschaft zwischen zwei neu angelegten Seen auf dem Gelände - präsentiert Baden-Württemberg inmitten der Natur zwei hochinnovative Leichtbaukonstruktionen aus den Materialien Holz und Kohlefaser. Mit jeweils 500 Quadratmeter Fläche sind beide als komplett digital geplante und gefertigte Pavillons weltweit einzigartig. Zwei Institute der Universität Stuttgart wurden mit dem Bau der experimentellen Pavillons beauftragt: Das Institute for Computational Design and Construction (ICD) und das Institut für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (itke). Die Pavillonbauten verkörpern die für Baden-Württemberg typische Innovationsstärke, indem sie ihr eine spezifische und greifbare Form geben.