Online-Welten im Winter noch beliebter – auf allen Kanälen

Weihnachtsshopping, Glühwein und Wintersport: Trotz frostiger Temperaturen hat der Winter im Südwesten einige schöne Aktivitäten zu bieten. Dennoch verbringen die Menschen viel Zeit zu Hause; dort lockt vor allem das Internet mit seinen zahlreichen Möglichkeiten, bei denen auch der Spaß am Spiel gefördert wird.

Online-Gaming mit ganz neuen Gesichtern

Rund 81 Prozent der 62 Millionen deutschen Internetanwender gehen per Mobilgerät online. Das jedoch nicht nur unterwegs: Auch zu Hause sind Smartphones und Tablets längst die erste Option. Und zwar für ganz verschiedene Zwecke. Für Einkäufe, Urlaubsbuchungen, YouTube-Videos, Musik, Streaming-Filme über Netflix und Co., Chatten, Telefonieren und Online-Spiele aller Genres wird kein PC mehr benötigt. Stationäre Rechner sind in erster Linie nur noch Arbeitsgeräte, deren Freizeitnutzung stark zurückgegangen ist.

Insbesondere die Gaming-Branche profitiert von diesen neuen Verhältnissen. Das gilt zunächst für Browser-Spiele und Apps, deren Installation innerhalb weniger Sekunden abgeschlossen ist; auch die Einarbeitung in die Spiele ist auf Spontaneität und Kurzweile ausgelegt. Dazu kommen finanzielle Verlockungen: Das Glücksspiel hat sich in den vergangenen 15 Jahren ohnehin stark von der echten in die digitale Welt verlagert – und die Anbieter haben diesen Trend erkannt und verstärken ihn mit effektiven Lockmitteln. Die Codes bei casinogutscheincode.com sind dafür ein gutes Beispiel: Per Willkommensbonus, den man lediglich während der Anmeldung eingeben muss, wird die Hürde zum Echtgeldspiel deutlich gesenkt. Zusammen mit praktischen Gambling-Apps ist der Weg zum Spiel also kürzer denn je. Gleichzeitig erklärt sich das bundesweite Casinosterben, das auch in Baden-Württemberg zu beobachten ist damit von selbst.

Steigende Umsätze in allen Bereichen

Und die Zahlen zum mobilen Gaming bestätigen diese Entwicklung. Die Gesamtbilanz 2016 wird bei etwa 328 Millionen Euro Umsatz (in Deutschland) liegen, bis 2021 rechnen Experten mit einer weiteren Steigerung auf rund 400 Millionen Euro. Die Spitze scheint also noch lange nicht erreicht zu sein, speziell wenn man die Altersstruktur der Bundesrepublik und das Nachrücken künftiger Generationen einberechnet.

Und das gilt nicht nur für die Gaming-Szene. Auch die Urlaubsbuchungen profitieren laut Statistik ungemein von der Internet-Dominanz.

Im Handel sieht es beinahe noch extremer aus: In Warengruppen wie Büchern, Unterhaltungselektronik und Technik kauft über 50 Prozent der Bevölkerung am liebsten online ein. In anderen Segmenten, beispielsweise Mode, Schuhe, Einrichtung und Spielwaren ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort die magische Marke geknackt ist. Wie schon im Online-Casino sind auch dort die finanziellen Vorteile ein wesentlicher Faktor, an dem sich so bald nichts ändern wird.