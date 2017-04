Pedelecs in Baden-Württemberg immer beliebter – Aber auch mehr Unfälle

× Erweitern Bildquelle: fotolia.com © matrimix (CC0 1.0). E-Bike Ebike E Bike Pedelec elektro Fahrrad fahren Rad Stadt Umw Pedelecs, E-Bike und Elektrofahrrad werden in Deutschland oft synonym verwendet.

Man sieht sie immer mehr auf Straßen: Pedelecs – Radfahren mit elektrischer Motorunterstützung. Das hat allerdings auch Auswirkungen auf die Unfallstatistik in Baden-Württemberg.

In diesem Jahr feiert eine der genialsten Erfindungen aus Baden-Württemberg ihr 200-jähriges Jubiläum: das Fahrrad. Der Erfinder Karl Freiherr von Drais, machte sich vor 200 Jahren Gedanken darüber, wie man das Pferd als Mittel zur Fortbewegung ersetzen könnte - und er erfand die „Laufmaschine", den Vorläufer des Fahrrads. Der gebürtige Karlsruher meldete im Sommer 1817 seine Erfindung in Mannheim an – der Rest ist Geschichte. Seine Erfindung war damals revolutionär: ein Längsbalken mit Sattel und an beiden Enden jeweils ein Rad, und das Vorderrad war beweglich – eine vollkommen neue Idee damals.

Und noch heute verändert das Fahrrad die Mobilität der Menschen. Die Entwicklung blieb natürlich nicht stehen. Neben dem üblichen Fahrrad, das man mit Pedalantrieb zum Fahren bringt, werden Pedelecs immer beliebter.

Pedelecs boomen

Der Zweiradindustrieverband schätzt die Zahl der Pedelecs und zulassungspflichtigen E-Bikes auf deutschen Straßen zuletzt im Jahr 2016 auf rund 3 Millionen, das entspricht rund 4 Prozent der 72 Millionen Fahrräder in Deutschland. „Der Marktanteil von E-Bikes am Gesamtfahrradmarkt steigerte sich demzufolge auf nunmehr 15%“, bilanziert der Verband.

Ergo: E-Bikes und Pedelecs sind längst keine Nischenprodukte mehr, sondern prägen mittlerweile ganz selbstverständlich die Straßen und Radwege in Deutschland. Ganz besonders in Baden-Württemberg.

Warum sind sie so beliebt? Zielgruppe für Elektroräder sind meist ältere Menschen, die einerseits gern mit dem Rad unterwegs sein wollen, aber dabei nicht so viel Kraft aufwenden wollen oder können. Der demografischen Faktor, also die Zunahme der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung, zeigt sich auch hier.

Aber auch jüngere Fahrradfahrer steigen auf E-Bikes um, besonders im urbanen Bereich. Ein wichtige Zielgruppe hier: Leute, die mit dem Rad zur Arbeit fahren wollen, aber nicht verschwitzt am Arbeitsplatz ankommen wollen oder dürfen. „Die Zielgruppen werden jünger und sportlicher und gerade das E-Mountainbike erfreut sich immer größerer Beliebtheit“, sagt der Zweiradindustrieverband.

Trotzdem gibt es immer noch Verwirrung um das Phänomen der elektronischen „Laufmaschinen“.

Unterschiede

Oft werden in der Öffentlichkeit alle elektrisch unterstützten Fahrräder als E-Bikes bezeichnet. Hier muss man aber unterscheiden. Das liegt daran, dass nicht jedes E-Bike auch ein Fahrrad ist – zumindest nicht im engeren Sinn. Als Unterscheidungskriterium gelten die Elektromotorleistung und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit.

Was sind Pedelecs: Sie unterscheiden sich von einem gewöhnlichen Fahrrad durch einen zusätzlichen Elektromotor. Das Prinzip ist einfach: der Fahrer wird nur dann von einem Elektroantrieb unterstützt, wenn er gleichzeitig auch selbst in die Pedale tritt.

Rechtlich sieht es so aus: Pedelecs mit Tretunterstützung bis zu 25 km/h Höchstgeschwindigkeit und maximal 250 Watt starken Motoren gelten verkehrsrechtlich immer noch als Fahrräder - auch wenn sie mit einer Anfahrthilfe oder Schiebehilfe bis zu 6 km/h ausgestattet sind.

Die Folge: es gibt kein Mindestalter, keine Versicherungspflicht und keine Führerscheinpflicht.

Wer schneller fahren möchte, kann das mit einem E-Bike tun. Allerdings braucht man dann eine behördliche Zulassung, ein Nummernschild und eine Versicherung. Der Grund: E-Bikes sind keine Fahrräder in rechtlichen Sinne. Sie gehören zur Klasse der Kleinkrafträder – sie ähneln also einem Mofa.

Schneller elektrisch fahren nur mit Helm

Tatsächlich ist diese Geschwindigkeit jedoch ein kritischer Faktor, denn sie erhöht das Risiko von – teils schweren – Kopfverletzungen. Wie bei anderen Sportarten auch, ist ein geeigneter Helm daher aus Sicherheitsgründen dringend zu empfehlen. Trotzdem besteht in Deutschland weder für „normale“ Fahrradfahrer noch für jene mit Motorunterstützung eine generelle Helmpflicht.

Der Gradmesser hierfür ist allerdings die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit – ist ein E-Bike also in der Lage, eine Geschwindigkeit jenseits der 25 km/h zu erreichen, wird das Tragen eines Helmes gemäß der Straßenverkehrsordnung verpflichtend.

Diese E-Bikes sind dann laut Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) als Krafträder bzw. Kleinkrafträder einzustufen.

Mehr Unfälle mit Pedecles

Der Boom an Pedelecs und die fehlende Helmpflicht zeigen sich allerdings in der Unfallstatistik. Das Innenministerium von Baden-Württemberg nannte dazu alarmierende Zahlen, die belegen sollen, dass Unfälle mit Pedecles in Baden-Württemberg einen Rekordwert erreicht haben.

Insgesamt seien 842 Pedelecs-Fahrer zwischen Januar und November 2016 in Unfälle verwickelt gewesen. Neun seien dabei ums Leben gekommen. Das Beunruhigende: das entspricht einer Steigerung um 21 Prozent im Vergleich zum gesamten Vorjahr 2015, obwohl noch nicht alle Unfälle des Jahres 2016 miteingerechnet sind. In 2015 wurden 695 mit acht Todesopfern registriert. Bundesweit sei die Zahl der Unfälle sogar um 39 Prozent gestiegen. Dieser Trend steige seit 2012.

Ein konstanter sieht es bei Unfällen mit zulassungspflichtigen E-Bikes aus. Nach 48 solcher Unfälle in 2015 - auf das ganze Jahr bezogen – wurden bis November des vergangenen Jahres 46 Unfälle registriert,

Positiv sei der Trend bei der Zahl aller Fahrradunfälle in Baden-Württemberg – auch inklusive der Pedelec-Unfälle. Die liege im November 2016 mit 9598 Unfällen noch hinter der Ganzjahreszahl 2015. Damals wurden 9699 Unfälle gezählt.

Bundesweit: weniger Verkehrstote insgesamt – aber mehr tote Radfahrer

Laut dem Statistischen Bundesamt starben 3214 Menschen in 2016 bei Unfällen - bundesweit. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 7,1 Prozent weniger. „Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit mehr als 60 Jahren“, sagt das Statistikamt, „obwohl 2016 das unfallreichste Jahr seit der deutschen Wiedervereinigung war.

Aber, auf der einen Seite habe es 2016 bundesweit wenige Motorradunfälle – 15,7 Prozent weniger – und weniger getötete Insassen von PKWs gegeben – 3,1 Prozent weniger, allerdings sieht das anders bei Radfahrern aus. Hier kamen mehr Menschen auf einem Kraftrad mit Versicherungskennzeichen wie E-Bikes, Pedelecs und Mofas – ein Anstieg um 8,5 Prozent – oder auf einem herkömmlichen Fahrrad ums Leben – ein Anstieg um 4,3 Prozent.

Ursachen

Woran liegt der Anstieg? Die Unfallforschung der Versicherer untersuchte gemeinsam mit der Technischen Universität Chemnitz die Mobilität, die Geschwindigkeit und das Verkehrsverhalten von Pedelec- und den leistungsstärkeren S-Pedelecfahrern im Vergleich zu Fahrradfahrern. Grundsätzlich belegt die Studie, dass das Pedelec nicht gefährlicher sei als ein gewöhnliches Fahrrad.

Ein Grund für die steigende Zahl an Unfällen sei, dass immer mehr solcher Fahrräder verkauft würden. Das heißt: Je mehr Pedelecs auf den Straßen unterwegs sind, desto mehr Unfälle passieren.

Jedoch sei das nicht der einzige Grund: durch die Pedalunterstützung führen wieder mehr ältere Menschen mit solchen Rädern. Die Studie hält fest: „Pedelecs werden gegenwärtig vor allem von älteren Personen gefahren.“ Da mit zunehmenden Alter die Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr abnimmt, jedoch wieder mehr ältere Menschen auf dem Rad unterwegs sind, zeige sich das nun in der negativen Unfallstatistik.

Darauf reagiert die Polizei in Baden-Württemberg. Koordinierungsstelle Verkehrsunfallprävention des Landeskriminalamtes veröffentlichte eine Broschüre, die explizit auf die Gefahren des hinweist. Ebenso der Deutsche Verkehrssicherheitsrat veröffentlichte in Kooperation mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur eine solche Broschüre. So wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Pedelec eine andere Beschleunigungstoleranz als ein herkömmliches Fahrrad habe, und, dass moderne Bremsen schneller reagierten als bei einem Pedalfahrrad. Vielen älteren Radfahrern sei das nicht Bewusst. Bevor man sich in den Verkehr stürzt, sollte man sich Zeit nehmen, um Fahrradfahren mit dem Pedelec neu zu erlernen.

Die Sache mit der Helmpflicht

Ein immer wiederkehrendes Argument, um die Straßensicherheit für Radfahrer zu verbessern, ist die Einführung einer Helmpflicht.

Nach der Bundesanstalt für Straßenwesen trugen im Jahr 2015 – aktuelle Daten liegen noch nicht vor – über alle Altersgruppen hinweg 18 Prozent der Fahrradfahrer einen Schutzhelm. 76 Prozent der Kinder von sechs bis zehn Jahren trugen einen Fahrradhelm. Somit wurde für diese Altersgruppe der Höchststand von 75 Prozent aus dem Jahr 2013 übertroffen. Bei den elf- bis 16-jährigen Radfahrern trugen 29 Prozent einen Helm. Für Radfahrer ab 17 Jahren lagen die Helmtragequoten in den jeweiligen Altersgruppen zwischen sechs und 20 Prozent, wobei die Fahrer unter 30 Jahren die niedrigsten Quoten aufweisen. Bei den über 60-Jährigen war es nur knapp 13 Prozent. Konkrete Angaben für Pedelec-Fahrer fehlen jedoch hier.

Diese liefern aber die genannte Studie der Unfallforschung der Versicherer. Hier halten die Forscher fest: „Pedelecfahrer tragen signifikant häufiger einen Helm als Fahrradfahrer. Auf längeren Strecken und bei höheren Geschwindigkeiten wird tendenziell öfter ein Helm getragen. Es gibt aber keine Hinweise auf eine so genannte Risikokompensation, das heißt ein riskanteres Fahren wenn die Fahrer einen Helm tragen.“

Auch wenn immer mehr Radfahrer – egal ob E-Bike, Pedelec oder gewöhnliches Rad – die Diskussionen um eine Helmpflicht reißen nicht ab. Gerade Polizei und Mediziner fordern eine solche. Sie wollen möglichst alle Unfälle, bei denen Radler ums Leben kommen oder schwere Schädel-Hirn-Verletzungen erleiden, mit Hilfe des Helms verhindern.

Der Zweirad-Industrie-Verband hält in einer Ende Januar veröffentlichten Pressemitteilung zum Thema Helmpflicht für E-Bike-Fahrer entgegen: „Bei Einführung einer Helmpflicht für E-Bike- oder gar Fahrradfahrer würde die Fahrradnutzung unmittelbar stark zurückgehen. Aber nur eine Steigerung des Radverkehrsanteils macht das Radfahren sicherer, denn nur eine höhere Präsenz von Radfahrern im Straßenverkehr bewirkt, dass diese von Autofahrern bewusst wahrgenommen und somit Unfälle vermieden werden.“

Der Verband fordert darüber hinaus, eine fahrradfreundlichere Gestaltung von kritischen Verkehrsknotenpunkten im ganzen Bundesgebiet.

Aber reicht das? Neben der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, wäre ein verschärftes Tempolimit für Autos und eine konsequente Kontrolle der Verkehrsregeln auch sinnvoller als eine gesetzliche Helmpflicht.