× 1 von 2 Erweitern Primelefest Primeln 2018 Primeln × 2 von 2 Erweitern MC Bruudaal Sportlich mit von der Partie ist MC Bruudaal Prev Next

Auch in diesem Jahr kann wieder in gemütlich familiärer Atmosphäre in der Schwabengarage gefeiert werden. Am Wochenende des 10. und 11. März läutet das traditionelle »Primelefest« den Frühling ein und beglückt Kunden, Freunde, Interessierte und Familien mit einer großen Feier mit buntem Programm.

Die Schlüsselblume ist eine beeindruckend farbenfrohe Pflanze. Egal ob in feurigem rot, zartem gelb oder sanftem weiß, die Primel strahlt in unzähligen Farben und nennt die ganze Welt vom fernen China bis ins heimische Schwabenland ihr Zuhause. Sie symbolisiert wie keine andere Blume den jungen, zarten, farbenfrohen und freudigen Aufbruch ins Frühjahr. Seit Jahren hat die Schwabengarage den funkelnden Charme dieser Farbenpracht für sich entdeckt und beschlossen, ihr ein gleich zweitägiges Fest zu widmen. Das zweite Wochenende im März steht traditionell ganz im Zeichen der Primel. Eine gemütliche familiäre Atmosphäre mit bestem Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß ist das Markenzeichen dieses Wohlfühlevents. Dabei kann die Schwabengarage sich auf die Unterstützung zahlreicher regionaler Partner verlassen, die die Nachhaltigkeit des Primelefests durch ihr teilweise jahrelanges Engagement stärken.

Der wunderschöne Blütenzauber aus Primeln wird in diesem Jahr von der erfahrenen Floristin Beatrice Bouchtomble gestaltet, die ihre herzallerliebsten Blütenkreationen präsentiert. Für die passenden aromatischen Gerüche sorgt die Parfümerie »Duftkultur«. Durch beide Festtage führt der erfahrene Moderator Marc Staudinger, der musikalisch vom schwäbischen Mundart Rapper MC Bruddaal begleitet wird. Der fesche Fahrradfreund aus Stuttgart persifliert in seinem Song »En Stuttgart isch Feinstaubalarm« auf charmant-komödiantische Art die Autoabgasproblematik.

Für die kleinen Besucher wird auch in diesem Jahr viel geboten: Geschminkt als Tiger, Löwe oder Schmetterling können die Kinder auf der spaßigen Hüpfburg, beim spannenden Torwandschießen, bei ihrem Balanceakt durch den Segway-Hinderniskurs, dem nervenaufreibenden Gewinnglücksrad oder beim Naschen von delikaten Schokofrüchten eine Menge erleben. Für die großen Besucher sind die Schauraumaktionen der Schwabengarage ausgelegt. Dort werden frühlingshafte Aktions­rabatte auf Neu- und Gebrauchtwagen sowie ein kostenloser Sicherheitscheck von »Boxenstopp« für alle Fahrzeugtypen im Servicebereich angeboten. Zu entdecken gibt es darüber hinaus die neuen Modelle der Schwabengarage-Marken, technische Innovationen und jede Menge ausführliche Informationen rund um das Thema Mobilität.

Auch für das leibliche Wohl ist natürlich wieder bestens gesorgt: der Foodtruck »Lou’s« verzückt mit seinem reichhaltigen Angebot an kulinarischen Leckereien. Kaffee und selbst gebackener Kuchen stellt der ansässige Kindergarten. Alles selbstverständlich zu familienfreundlichen Preisen. Die Namensgeberin darf natürlich auch in diesem Jahr wieder mit nach Hause genommen werden. Für jeden Besucher gibt es eine der berühmten Gratis-Primelen.

Primelefest

Sa. 10. März, 10 bis 18 Uhr und So. 11. März 11 bis 17 Uhr,

Schwabengarage Stuttgart Cannstatter Str. 46, 70190 Stuttgart

Alle Infos unter: www.schwabengarage.de