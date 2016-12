Rauchfrei ins neue Jahr

× Erweitern Hypnosezentrum SHA

Wer kennt das nicht? Das Verlangen nach einer Zigarette, im Stress, aus Langeweile, nach dem Essen oder zum Kaffee, obwohl es rational ganz einfach wäre, es nicht zu tun?

Doch leider erkennt man relativ schnell, dass man seinen Gewohnheiten ausgeliefert sind.

In der Psychologie nennt man das Konditionierung, einfach gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Doch auch hierfür gibt es Lösungen. Der Wille ihre Ziele umzusetzen ist vorhanden, aber nur solange man sich in einer stressfreien stabilen Lebenslage befindet. Sobald Sie der Alltag wieder eingeholt hat und der Stresspegel steigt, fallen Sie zurück in Ihre alten Gewohnheiten. »Machen Sie Schluss mit dieser Gewohnheit und durchbrechen Sie diesen Kreislauf durch Hypnose. Das Ziel der Hypnose ist es, das Suchtempfinden zu minimieren und die Gewohnheit zu durchbrechen. Ihr Gehirn muss auf eine Veränderung vorbreitet werden, um dies im Körper durchführen zu können«, so Harald Mühle.

Das Unterbewusstsein ist wie eine Landkarte. Man weiß, wohin man will, doch ohne Wegweißer landet man immer wieder in einer Sackgasse. »Durch Hypnose weiße ich Ihnen den Weg zu einem rauchfreien und glücklichen Leben.« bd

