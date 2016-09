Raum, Zeit & natürliche Ruhe

× Erweitern Landgasthof & Hotel Jagstmühle Foto: Jagstmühle

3000 qm Jagstinsel als hauseigene Freiluftbühne, mannigfaltige Raumkonzepte, 28 Gästezimmer für himmlischen Schlaf, eine der verdientesten Regionalküchen Deutschlands und Menschen mit Herz heißen die Gäste auf der Jagstmühle willkommen.

Hier fühlt man sich gut aufgehoben

Das ländliche Domizil wurde in den letzten Jahren liebevoll, mit viel Fingerspitzengefühl für die historische Substanz restauriert, modernisiert und erweitertet. Technologisch und ökologisch ist das Haus, das unter anderem Wärmetauscher und eine Turbine zur Energieversorgung nutzt, dabei ganz auf der Höhe der Zeit. Und so schmiegt sich das Ensemble an der Jagst nicht nur landschaftlich harmonisch in die terrassenartige Landschaft ein, sondern eben auch philosophisch und ist für viele Gelegenheiten gut: Essen und Trinken, als reizvoller Zufluchtsort für gestresste Großstädter, für Naturliebhaber, Feinschmecker und Menschen, die die guten Dinge des Lebens zu schätzen wissen. Eben ein Kraftort für Tagungen und Feste. Ein Ort für traumschöne Augenblicke und Auszeiten direkt am Fluss.

Geschmack und Kreisläufe

In den Gerichten der Jagstmühle schmeckt der Gast das Land und die Region. Vom Prinzip her ist das in jeder guten Regionalküche so. Doch in der Jagstmühle besonders. Küchenchef Markus Reinauer ist ein ungemein engagierter Genusshandwerker, der versucht, das Beste aus den schönen Dingen herauszuholen. Der 43-Jährige brennt für diese Herausforderung wie nur wenige andere. Regionalität beschreibt er als »absolut spannenden Kreislauf«, nicht weil es gerade im Trend liegt oder das Haus damit so erfolgreich ist. Es hat vielmehr mit Liebe zu tun, ein großes Wort, aber es ist genau das: eine intensive Beziehung zur Welt, Harmonie, genussvolles Erleben, sinnvolles Tun. Der Kreislaufschließt Authentizität und Ethik mit ein. »Genießen mit Verstand«, um es mit dem Motto von »Slow Food« zu sagen.

Erhalten durch Aufessen

Genießen mit Verstand, diese Überzeugung spiegelt sich in nahezu jedem Detail auf der alten Kornmühle wider. So ist die Jagstmühle auch ein Pionier bei der vielseitigen und genussreichen Verarbeitung von ganzen Tieren. Komplett - vom Schwanz bis zur Zunge. So entstehen gehaltvolle Brühen, Fonds und Essenzen statt Bio-Abfall. Resteverwertung und Wertschöpfung statt Zukauf von Zutaten. Wer die Philosophie der Jagstmühle verstehen und tiefer in das Universum einsteigen möchte, dem sei die Reportage »Von der Weide bis zum Teller« unter blog.jagstmuehle.de ans Herz gelegt. Dort finden sich auch eine ganze Reihe von leckeren Rezepten, die zum kochen am eigenen Herd einladen. heg

Landgasthof & Hotel Jagstmühle Jagstmühlenweg 10, 74673 Mulfingen-Heimhausen, Fon: 07938/90300, www.jagstmuehle.de