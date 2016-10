Rekordzahl in der Stadtinformation: Zwei Millionste Besucherin begrüßt

× Erweitern Die 2 Millionste Besucherin

In der Esslinger Stadtinformation am Marktplatz konnte die 2 Millionste Kundin begrüßt werden. Das automatische Zählsystem hatte Alexandra Klinckert aus Ostfildern errechnet, als sie am Schalter für die ganze Familie Tickets für den Weltweihnachtszirkus kaufte.

OB Dr. Jürgen Zieger und EST Geschäftsführer Michael Metzler überraschten sie mit einem besonderen Geschenk: Sie bekam eine der ersten Esslinger Kuscheldecken mit Esslingen-Motiven überreicht. „Wenn jetzt die kalten Tage kommen, ist das genau das Richtige“, freute sich der Jubiläumsgast. Sie komme oft nach Esslingen. Die Stadt habe so viel zu bieten, meinte sie. Dabei schaue sie regelmäßig auch in der Stadtinformation vorbei und nutze das breite Serviceangebot.

„Seit die Esslinger Stadtinformation vor vier Jahren in das neue Domizil im Späth’schen Haus eingezogen ist, wurde die Servicequalität deutlich gesteigert “, meint Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger. Für Zieger ist die Stadtinfo eine touristische Visitenkarte, die perfekt zu einer pulsierenden Stadt im Spannungsfeld von Tradition und Innovation passt.

In den hellen, modernen Räumen erwartet den Besucher nicht nur ein gut sortierter Shop. Die besondere Stärke sieht Geschäftsführer Michael Metzler in der Qualität der Beratungsleistung durch die Mitarbeiterinnen. Die Stadtinformation sei erste Anlaufstelle für alle, die sich über Esslingen informieren möchten. Dies belegten die stetig wachsenden, hervorragenden Besucherzahlen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Beratung und im Verkauf von Stadtführungen. Das Angebot in Esslingen sei mit Blick auf die Städte in der Region ganz besonders spannend und abwechslungsreich. Die über 40 unterschiedlichen Themen, die zur Wahl stehen, zeigen die besondere Vielfalt der Stadt auf.

„Das jüngere Publikum wie auch viele internationale Gäste nutzen gerne die Ruhezone im hinteren Bereich der Stadtinfo, in der man kostenlos im Internet surfen kann“, weiß Egizia Bertagnoli, Leiterin der Stadtinfo, zu berichten. Gerne nehmen die Besucher dann auch das eine oder andere Erinnerungsstück mit. Das Angebot aus Literatur, Postkarten, Spielen, Wein und Sekt ist sehr umfangreich.

Für auswärtige Gäste und Radtouristen spiele vor allem die Vermittlung von Übernachtungsangeboten eine wichtige Rolle. Neben Hotelzimmern finden auch zunehmend Ferienwohnungen Interesse.

Sehr viele Kunden schätzen die Möglichkeit, sechs Tage die Woche Tickets für fast alle Veranstaltungen in der Region zu bekommen. Seit kurzem gibt es in der Info auch Theater-Karten für die Württembergische Landesbühne.

Das Ergebnis einer Besucherbefragung zeigt, dass das Konzept der Stadtinformation optimal an die Bedürfnisse der Kunden angepasst ist. Dies bestätigen auch die zahlreichen Einträge im Besucherbuch.

Die Bürger der Stadt stellen mit 34 % die größte Anzahl der Besucher dar, 28 % kommen aus dem näheren Umland bis 20 km. 15 % nehmen eine Fahrtstrecke von bis zu 50 km in Kauf, um die alte Reichsstadt zu besuchen. Jeweils 10 % der Gäste nehmen eine Entfernung von über 50 km in Kauf oder kommen sogar aus einem anderen Bundesland nach Esslingen. Immer häufiger finden auch Gäste aus dem europäischen Ausland, Übersee und Asien den Weg hier her.

Viele Kunden verbinden den Besuch in der Stadtinformation mit einer Shoppingtour durch die historische Altstadt, einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder nutzen eines der vielen kulturellen Angebote in der Stadt. Gründe, nach Esslingen zu kommen, gibt es viele.