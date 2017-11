× Erweitern Daniel Schneider/ Schneider-Foto Reutlinger Weihnachtscircus

Vom 22. Dezember bis zum 7. Januar ist der »Reutlinger Weihnachtscircus« in der Stadt. Dann gibt es an der Kreuzeiche wieder Menschen, Tiere und Sensationen zu bestaunen. MORITZ sprach mit Andrea Sperlich vom Circus Relaxx über ihre Leidenschaft für die Manege, die Show-Highlights des Jubiläumsprogramms, das Familienunternehmen und die Liebe zum Unterwegs-Sein.

Die Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige gilt als die schönste Zeit des Jahres. Das gilt vor allem für die Achalmstadt, denn dann sorgt eine bunte Show zum 15-jährigen Jubiläum des Reutlinger Weihnachtscircus bei Kindern und Erwachsenen erneut für glänzende Augen, große Spannung und ungläubiges Staunen.

»Eigentlich sind wir das ganze Jahr mit der Planung des Weihnachtscircus beschäftigt. Schon jetzt melden sich Artisten für 2018 bei uns und wir uns bei ihnen«, sagt Andrea Sperlich, die für die aufwändige Organisation und die umfangreiche Kommunikation des Zirkus verantwortlich ist.

Es ist die gelungene Mischung aus Akrobatik, Artistik, Dressur und Humor, die den Circus Relaxx auszeichnet, bekannt und beliebt macht. Nervenaufreibende Artistik, spannende Jonglage, sympathische Clownerie, atemberaubende Dressur von Seelöwen, Papageien und Chihuahas sowie anmutiger Show-Tanz werden dieses Mal im großen Zelt zu bewundern sein.

Die Zim Boys begeistern mit Bodenartistik, Marco und Priscilla Errani sorgen mit Messern und Armbrust genau so für Nervenkitzel wie das Team Nogueira mit Motorrädern im Globe of Death. The Ernesto‘s auf Rollschuhen, Veronika Faltyny am Aerial Loop, Jasmin Chantall mit Antipoden-Jonglage, Igor Rosante mit einer Lasershow und Bauchredner Kenneth Huesca sind weitere Highlights der Show.

Zirkus-Ikone Rosi Hocheggerin der Arena

Andrea Sperlich konnte mit der Dressur-Spezialistin Rosi Hochegger »in letzter Sekunde« einen weiteren internationalen Top-Star gewinnen. Die Österreicherin gewann 2014 den Silbernen Clown beim Internationalen Zirkusfestivals von Monte Carlo und erbte Beruf und Leidenschaft von Vater Toni und Mutter Bärbel. Neben einem Auftritt mit Hunden wird sie exakt die Pferde-Dressur-Nummer zeigen, mit der ihr Vater berühmt wurde und es mit seinem Pferd »Jacket« in die großen TV-Show-Produktionen der 80er- und 90er-Jahre schaffte. Die Mitglieder der Zirkusfamilie Sperlich stecken viel Herzblut und Energie in die Familienunternehmung. »Wenn eine Aufgabe, auch außerhalb der eigenen Zuständigkeit, schnell erledigt werden muss, packen alle sofort mit an. Hier ist sich niemand für etwas zu fein. Das gilt für unsere 30 Artisten und Mitarbeiter genau so wie für die Familie«, lobt Sperlich alle Beteiligten. Während der 17 Tage wohnen die Sperlichs Wohnwagen an Wohnwagen mit Artisten und Tieren, pendeln noch nicht einmal die zehn Kilometer in die Heimat nach Gomaringen. »Wir empfinden das nicht als Verzicht, denn wir sind während des Jahres ja auch in anderen europäischen Manegen zu Gast, viele Artisten sind für uns Familie – wir sind wie ein großes Dorf.« Die Zirkus-Dame stand früher selbst im Scheinwerferlicht, nach wie vor packt sie die Leidenschaft. »Mich fasziniert die Glitzer- und Glamour-Welt des Zirkus. Ich möchte das Publikum begeistern. Was es für mich ausmacht sind Dank und Freude unserer Zuschauer. Ich lebe auch für die immer wieder neuen Eindrücke und Überraschungen auf Reisen. Für meine Familie und mich gibt es nichts Anderes und Schöneres als immer unterwegs zu sein«.

Reutlinger Weihnachtscircus Fr. 22. Dezember bis So. 7. Januar,Mo.-So. immer um 15 & 19 Uhr, So. 24. Dezember um 14 Uhr, So. 7. Januar 11 & 15 Uhr, am Stadion an der Kreuzeiche, Reutlingen.

Tickets unter 07072/9139547 oder beim Reutlinger Weihnachtscircus.