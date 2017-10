Safety First! 4 Gefahren im Alltag und wie man diesen vorbeugen kann

× Erweitern Safety First! 4 Gefahren im Alltag

1. Brandfälle

Die Medien berichten beinahe täglich von Brandunfällen. Einige gehen glimpflich aus, die Bewohner können sich retten oder Anwohner bemerken ein Feuer schnell und eilen zur Hilfe. Manchmal bricht ein Feuer in der Nacht aus. Hausbesitzer und auch die Anwohner schlafen. Während der Ruhephase nimmt der menschliche Körper die Rauchentwicklung nicht wahr. Die Lungen füllen sich mit gefährlichen Partikeln, binnen kurzer Zeit kommt es zur Ohnmacht. Wer dann nicht rasch durch das Krankenhaus eine medizinische Betreuung erhält, schwebt in Lebensgefahr. Zum Schutz der Bevölkerung führte der Gesetzgeber daher die Pflicht zur Installation solcher Geräte ein. Danach sind in zahlreichen Räumen der Wohnung bzw. des Eigenheims (variiert nach Bundesland) Rauchmelder anzubringen. Geräte dieser Art erkennen Rauchpartikel. Im Vergleich zur Luft weisen jene eine geringere Dichte auf, weshalb sie zur Decke steigen. Es entsteht ein Signal mit hoher Dezibel-Anzahl. Schlafende Bewohner erwachen und löschen das Feuer.

Damit das Signal beim Besitzer ankommt, ist eine spezielle Technik erforderlich. Dabei ist zwischen Foto-optischen, Thermo-optischen und Ionisationsrauchmeldern zu unterscheiden. Innerhalb der Foto-optischen Geräte befindet sich eine Diode. Von dieser aus gelangt ein Infrarotstrahl in den Raum. Die Bewegung des Rauches führt zu Unterbrechungen innerhalb des Strahls. Das signalisiert dem Gerät, dass etwas nicht stimmt. Es reagiert mit einem entsprechenden Ton. Beim Thermo-optischen Rauchmelder kommen mehrere Technologien zur Erkennung von Rauch zum Einsatz. Auch dieses Gerät funktioniert mit einem Strahl. Er erkennt Rauchteilchen. Zusätzlich dazu befindet sich eine Wärmeerkennung im Gerät. Bei starken Differenzen schlägt der Rauchmelder aus. Ionisationsrauchmelder funktionieren auf andere Weise, arbeiten jedoch besonders effizient. Da sich im mittleren Bereich ein radioaktives Material befindet und das Gerät aufgrund dessen schwer zu entsorgen ist, bietet sich der Kauf eines solchen Geräts für die meisten Haushalte nicht an. Kleiner Tipp: Viele Hausbesitzer wollen sparen und legen sich keinen Rauchmelder zu. Doch die neue Norm hat ihre Berechtigung und rettet im Ernstfall Menschenleben.

2. Trockene und zu feuchte Luft – beides ist gesundheitsschädlich

Das Klima des Hauses spielt für seine Substanz und seine Bewohner eine große Rolle. Ein gesundes Raumklima weist eine Luft auf, die sich günstig auf den menschlichen Organismus auswirkt. Die Entstehung eines Ungleichgewichts führt zu Krankheiten. Dabei bedeutet eine zumeist trockene Luft ein größeres Risiko an einer Allergie zu erkranken. Grund: Die trockene Luft setzt sich zu großen Teilen aus Staubpartikel zusammen. Diese aus Hausstaubmilben bestehende Raumluft gelangt in die Lunge, der den Körper dadurch mit unsauberer Luft versorgt. Eine weitere Auswirkung sind trockene Schleimhäute. Die Augen jucken, der Hals kratzt. Erkältungen bilden sich schneller aus und nicht zuletzt begünstigt das schädliche Raumklima durch den Sauerstoffmangel auch Konzentrationsschwächen.

Bei zu feuchter Luft ist es ähnlich, wobei diese ein noch größeres Risiko – vor allem für Kinder und Senioren – in sich birgt. Ist es kurzzeitig feucht, stellt das kein Problem dar. Fortwährende Nässe zeigt rasch Auswirkungen auf das Gebäude. Die Wände werden feucht und halten der Nässe nicht mehr lange Stand. Tapeten rollen sich ab. Zwischen Möbeln und Wand scheinen die Moleküle gefangen zu sein. Es bilden sich Schimmelsporen. Sie stellen ein ernstzunehmendes Problem dar.

Wer den Schimmel schnell erkennt, sollte ihn rasch entfernen. Bereits nach kurzer Zeit verbreitet er sich sonst und dringt immer mehr ins Innere der Wände vor. Dort setzt er sich fest, verändert die Baustoffe in ihrer Zusammensetzung und setzt unangenehme Gerüche frei. Liegt Schimmel in der Luft, ist mit Allergien, Lungenerkrankungen, Atemnot, Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen, Übelkeit und mit anderen Symptomen beziehungsweise Erkrankungen zu rechnen. Aufgepasst: Wäsche immer im Außenbereich aufhängen und mehrmals am Tag lüften!

3. Tabletten – die schnelle Einnahme schwächt die Abwehrkräfte

Kopfschmerzen sind sehr unangenehm und erschweren alltägliche Arbeiten. Um die Qualen zu umgehen, nehmen die meisten Menschen im Fall eines Stechens oder Ziehens im Kopf rechtzeitig eine Tablette ein. Bei einmaliger oder seltener Einnahme ist nicht mit Konsequenzen zu rechnen. Anders sieht es bei häufigen Schmerzen und dem damit in Verbindung stehendem regelmäßigen Konsum von Medikamenten aus. Mit jedem Schmerz will der Körper dem Menschen etwas sagen. Es ist zu einem Ungleichgewicht gekommen, dessen Ursache zu finden ist.

Bei vielen Betroffenen sind die Schmerzen psychisch bedingt. Mit der Einnahme von Medikamenten sagen sie zwar den Schmerzen den Kampf an, doch die Ursache bleibt unbearbeitet bestehen, weitet sich womöglich aus und erfordert den weiteren Kauf von Medikamenten. Viel besser ist es sich für eine Weile zu besinnen und sich zu fragen, was wohl der Auslöser sein könnte. Ist der Körper einem zu großen Stress ausgesetzt? Befindet sich der Betroffene in einer schwierigen Lebenssituation?

Bringt auch ein Arztbesuch Gewissheit über den Zusammenhang von Schmerz und Psyche, bietet sich der Besuch bei einem Psychotherapeuten oder bei einem Heilpraktiker für Psychotherapie an. Dieser hat interessante Ansätze und wendet bestimmte Gesprächstechniken zur Analyse der Gesamtsituation des Betroffenen an. Zu seiner Unterstützung zählen auch Medikamente. Im Gegensatz zu vielen Ärzten setzt er nicht auf den Einsatz chemisch hergestellter Produkte. Sie schädigen den Körper zusätzlich, indem sie Organe wie Leber und Magen angreifen und zahlreiche Symptome mit sich bringen. Ätherische Öle sind ebenso wirksam. Ein gutes Beispiel stellt Pfefferminzöl in Reinform dar. Das Öl – auf die Schläfen, Stirn und den Nacken aufgetragen – kühlt die Haut und verringert Schmerzen. Andere Öle helfen bei anderen Erkrankungen. Palmarosa erweist sich als sehr wirksam im Zusammenhang mit Pilzerkrankungen. Dabei tötet das Naturheilmittel nicht nur die oberflächlichen Pilze ab. Es entfernt auch die Sporen.

4. Smartphones im Straßenverkehr – wie Unfälle zu vermeiden sind

Jung und Alt begeistern sich für die neuartige Technik, denn noch vor wenigen Jahren kommunizierten die meisten Menschen per Computer und davor schickten sie sich Briefe per Post zu. Die Welt des 21. Jahrhunderts ist schnelllebiger, Programme wie WhatsApp unterstützen den Austausch und halten ständig interessante Infos bereit. Kein Wunder, dass viele ihr Smartphone und damit ihre Freunde immer mit sich führen. Problematisch wird das im Straßenverkehr. Das Handy vibriert, der Benutzer nimmt es beim Gang über die Straße aus der Tasche und wirft einen Blick darauf. Er verlässt sich in diesem Moment auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Doch nicht alle Autofahrer sind achtsam und bemerken den Fußgänger gleich. Daher ist er selbst gefragt, muss schnell reagieren und Gefahren ausweichen können. Lenkt ein Smartphone seine Konzentration in eine andere Richtung, kann er nicht adäquat handeln. Nicht selten entstehen in einer solchen Situation schwerwiegende Unfälle.

Und: Nicht immer ist die Unachtsamkeit im Fußgänger zu suchen. Zahlreiche Autofahrer verhalten sich ebenso, wenn ihr Smartphone während der Fahrt Laute von sich gibt. Sie greifen unbeirrt neben sich und suchen die jeweilige App auf. Immer wieder schauen sie auf die Straße, dennoch sind sie zwischendurch für mehrere Sekunden abgelenkt. Daher: Wer während der Fahrt telefonieren will, schafft sich eine Freisprecheinrichtung an. Diese ist einfach zu integrieren, lässt sich intuitiv verwenden, bringt keine hohen Anschaffungskosten mit sich und minimiert die Gefahr eines Auffahrunfalles. Doch auch andere Dinge dürfen den Autofahrer nicht ablenken: