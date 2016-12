Nasser Freizeitspaß und mehr im Schenkenseebad

× 1 von 2 Erweitern Schenkenseebad Schwäbisch Hall führt einen Familientag ein Das 50m Becken im Schenkenseebad × 2 von 2 Erweitern Schenkenseebad Schwäbisch Hall führt einen Familientag ein Die Anakonda-Rutsche im Schenkenseebad. Prev Next

Das Schenkenseebad in Schwäbisch Hall bietet alles was man braucht um abzuschalten und den Alltagsstress zu vergessen. Ob man sich nun in den vielen verschiedenen Wasserrutschen austoben, seine Bahnen ziehen oder bei einem Saunagang zur Ruhe kommen möchte, ist jedem selbst überlassen.

Freizeitbad - nicht nur was für kühle Tage

Das Freizeitbad vereint Sport, Spaß und Entspannung unter einem Dach! Im Lehrschwimmbecken sowie im großen 50-Meter-Sportbecken mit einem Sprungturm bis drei Meter Höhe können sich die Aktiven unter den Besuchern austoben. Spaß macht allem voran das Rutschenangebot. Im Außenbecken finden sich Massagedüsen, Nackenduschen und Bodensprudler. Zum Relaxen und entspannen auf zwei Ebenen Liege- und Ruheplätze zur Verfügung. Weil Baden hungrig macht und kein Gast nach dem Baden hungrig nach Hause gehen muss, ist ein Besuch im badeigenen Free-Flow-Restaurant der ideale Ort für die Stärkung zwischendurch, oder der gemütliche Abschluss eines langen Badetages. Hier gibt es kleine Snacks, knackige Salate, den Schenkenseebad-Klassiker - Currywurst mit Pommes, Schenken-Burger oder auch regionale Speisen.

Saunapark – abschalten und relaxen

Der vom Deutschen Sauna-Bund ausgezeichnete 5 Sterne Premium-Saunapark des Schenkenseebades bietet mit sechs Saunen und zwei Dampfbädern und seiner individuellen Gestaltung, eingebettet in einen wunderschönen Saunagarten, ein unvergessliches Saunaerlebnis. Gastronomisch wird der Saunagast in der Sauna-Bar versorgt, in der Salate, Snacks, regionale Speisen und eine reichhaltige Getränkeauswahl angeboten werden.

Freibad - Freiluftvergnügen bei sommerlichen Temperaturen

Von Mai bis September ist das Freibad geöffnet. Auch dort gibt es ein großes 50-Meter-Sportbecken sowie ein davon abgetrenntes Sprungbecken mit Zehn-Meter-Sprungturm. Wasserspaß und Action bieten die verschiedenen Rutschen.

Bowling ganz in der Nähe

Um den Ausflug nach Schwäbisch Hall abzurunden, ist im Anschluss an den Schenkenseebad-Besuch ein Abstecher in das Bowling-Center zu empfehlen. Poppige Farben, gute Musik, eine moderne Bowling-Anlage und dazu ein leckeres Gericht garantieren in der Gruppe einen geselligen Abend. bd

Schenkenseebad Schenkenseestraße 76, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791/401281 www.schenkenseebad.de