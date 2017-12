Silvesterbräuche weltweit

× Erweitern Foto: Pixabay Silvester

Bald geht wieder das Jahr zu Ende. Die meisten haben längst geplant, ob man gemütlich zuhause mit Freunden in das neue Jahr rutscht oder ob zum Jahresabschluss eine rauschende Party gefeiert wird.

Silvester im fernen Osten

Während man in Deutschland erst am 31. Dezember den Abend mit „Dinner for One“ begeht, Blei gießt und sich zwischen Raclette und Fondue entscheiden muss, ehe man auf der Straße mit einem lauten Feuerwerk die bösen Geister des alten Jahres vertreibt, beginnt in Japan der Abschied des alten Jahres schon ein paar Tage früher. Mit dem Bonenkai, dem Fest des Vergessens, verabschieden sich die Japaner gemeinsam mit Freunden, der Familie und Kollegen vom alten Jahr. Die Häuser und Wohnungen werden herausgeputzt und mit Blüten und Kiefern geschmückt, um die bösen Geister zu vertreiben und damit rein in das neue Jahr übergehen zu können. Dies ist auch eine Gelegenheit, um die japanische Zurückhaltung mal über Bord zu werfen und den Anwesenden offen seine Meinung sagen zu können.

Silvester in roten Dessous

Ein bisschen amouröser geht es an Silvester in Italien zu. Bereits zu Weihnachten schenkt man seiner/m Liebsten rote Unterwäsche. Es soll nämlich Glück bringen diese in der Silvesternacht zu tragen. Aber: Nur geschenkte Unterwäsche bringt auch wirklich Glück.

Apropos Unterwäsche: Brasilien

Ungefähr zwei Millionen versammeln sich an den Stränden Rios. Dort, an der Copacabana, kleidet man sich an Silvester ganz in weiß.

Naja fast: Die Unterwäsche sollte nicht nur ganz neu sein, sondern auch bunt. Die Farben haben dabei jeweils eine bestimmte Bedeutung. Gelb steht für Wohlstand, Weiß für den Frieden, Rosa für die Liebe und Rot für die Leidenschaft. Um Mitternacht versuchen die Menschen dann über sieben Wellen zu springen. Für jede Einzelne hat man dabei einen Wunsch frei. Zu Ehren der Meeresgöttin werden zudem Blumen ins Meer geworfen.

New Years Eve in Las Vegas

Las Vegas ist ein beliebtes Reiseziel an Silvester. Nachmittags wird der Sunset Strip für die riesige Open Air-Party gesperrt. Ab 22 Uhr wird es dann auch zu Fuß schwer, ein Durchkommen zu finden, dann sind auch bereits die zahlreichen Shows beendet und man macht sich auf das große Feuerwerk, das von den Hoteldächern gezündet wird, bereit. Einige wenige hält es dennoch an den Spieltischen und Automaten.

Glückspiel in Griechenland

Auch in Griechenland ist Glückspiel eine Tradition zu Silvester. Bis tief in die Neujahrsnacht wird hier gezockt. Vom heimischen PC geht das auch mit dem Casumo Casino Bonus Code. Ein weiterer Brauch ist das Einbacken einer Münze in das sogenannte Basiliusbrot. Dem Finder wird, so er sich denn nicht die Zähne daran ausbeißt, Glück im neuen Jahr prophezeit.

Spanien und Portugal

In Spanien und Portugal ist es Brauch, zu jedem Glockenschlag um Mitternacht eine Traube zu essen. Wem die Weintrauben zu groß sind, der kann auch auf Rosinen zurückgreifen. Wer sich bei der Prozedur allerdings verzählt, dem steht im kommenden Jahr Unheil bevor. In Portugal sollte man außerdem um 0 Uhr eine Münze fest in der Hand halten, damit einem im kommenden Jahr das finanzielle Glück hold ist.

Welche Silvesterbräuche sind Euch bekannt?