Sinnvolle Kücheneinrichtung: Darauf sollte man achten

Die Planung einer Küche ist nicht gerade einfach. Deshalb sollte man diese unbedingt gut durchdenken und die Küche sinnvoll einrichten.

So erleichtert man sich die Arbeit und hat mehr Zeit für andere schöne Dinge des Lebens. Doch wie ist eine moderne Küche gestaltet und was ist 2018 im Trend? Welche Utensilien sollte man unbedingt besitzen und welche praktischen Helfer gibt es?

Wie ist eine moderne Küche gestaltet?

Bei der Planung einer modernen Küche müssen viele Entscheidungen getroffen werden und dabei einige Aspekte beachtet werden.

Welche Form ist die passende?

Zunächst muss man sich für eine passende Form entscheiden. Oftmals gibt der Grundriss diese vor. In manchen Räumen gibt es jedoch gleich mehrere Möglichkeiten bezüglich der Küchenform. In diesem Fall muss man sich dann für eine der Optionen entscheiden. Deshalb sollte man die Vor- und Nachteile jeder Variante kennen und abwägen, welche Möglichkeit am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt:

Einzeilig: Diese Form ist insbesondere für schmale und lange Räume geeignet. Die Arbeitswege sind hierbei jedoch nicht ideal gestaltet. Zudem steht bei dieser Option wenig Stauraum zur Verfügung.

L-Form: Diese Variante ermöglicht gut gestaltete Arbeitswege. Sinnvoll ist es, auch die Eckschränke als Stauraum zu verwenden. Dafür eignen sich drehbare Einsätze.

Offene Küche: Diese Variante ist derzeit besonders angesagt: Bei einer offenen Küche ist der Übergang zum Wohnbereich fließend. So wirkt der Raum größer. Jedoch sollte man bedenken, dass Gerüche auch im Wohnraum wahrzunehmen sind.

Zweizeilig: Auch diese Option bietet viel Stauraum. Jedoch sind die beiden Zeilen nicht miteinander verbunden, wodurch ein optischer Bruch entsteht.

U-Form: Diese Form optimiert die Arbeitswege, da sämtliche Geräte und Bereiche nah beieinander liegen. Jedoch benötigt die U-Form auch viel Platz. Deshalb kann sie nur in großzügigen Räumen umgesetzt werden.

Welche Materialien sind derzeit im Trend?

Bei der Wahl des richtigen Materials sollte man nicht nur darauf achten, was derzeit total angesagt ist. Auch die Pflege, Hitzebeständigkeit sowie die Wasserfestigkeit sollten in die Entscheidung mit einbezogen werden. Nur so hat man lange Freunde an der Küche. Sinnvoll sind Flächen ohne Unterbrechungen, da sich diese besser reinigen lassen. Selbstverständlich spielt auch die Optik eine große Rolle bei der Auswahl des passenden Materials. Derzeit liegen dunkle Oberflächen im Industrial Style voll im Trend. Beton-Varianten oder Rost-Optik sind dabei sehr gefragt.

Ist ausreichend Stauraum vorhanden?

Moderne Küchen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie über ausreichend Stauraum verfügen. So kann alles, was nicht dauerhaft benötigt wird, weggeräumt werden. Dadurch wirken die Küchen sauber und strukturiert.

Ist die Küche ausreichend ausgeleuchtet?

Weiterhin ist ein durchdachtes Lichtkonzept aus einer modernen Küche nicht wegzudenken. Neben direkter Beleuchtung ist indirektes Licht derzeit total im Trend. So werden zum Beispiel Schränke, die Decke, Griffleisten, Schubkästen oder der Küchensockel beleuchtet. Dies sieht nicht nur rein optisch schön aus. Die Verstärkung der Grundbeleuchtung trägt auch zu mehr Sicherheit bei. Tolle Effekte zaubern Ausführungen, die gedämmt werden können oder bei denen ein Farbwechsel möglich ist.

Moderne Küchengeräte

Soll die Küche im Trend liegen, dann dürfen moderne Küchengeräte auf keinen Fall fehlen. So gibt es zum Beispiel Backöfen mit einer Selbstreinigungsfunktion. Dies erspart viel Arbeit. Zudem sollte man beim Kauf des passenden Gefriergeräts darauf achten, dass dieses über die No-Frost Technologie verfügt. Durch die Umluftkühlung kann sich kein Eis mehr absetzten und lästiges Abtauen ist passé. Weiterhin sollte man auf eine leistungsstarke und effiziente Dunstabzugshaube Wert legen. Auch hierbei gibt es Ausführungen, die nicht an die klassischen Modelle erinnern und sich optimal in das Küchenbild integrieren lassen.

Welche Utensilien sollte man unbedingt besitzen?

In jedem Haushalt sollte eine gewisse Grundausstattung an Utensilien für die Küche vorhanden sein. Nur so kann man dort ohne weitere Probleme kochen. Wichtig ist, bei der Auswahl auf hochwertiges Material und eine gute Verarbeitung Wert zu legen. Zudem sollten die Utensilien einfach zu reinigen sein. Doch was gehört in jede Küchen-Grundausstattung?

Geschirr: Beim Kauf von Geschirr sollte man darauf achten, dass dieses qualitativ hochwertig ist. So vermeidet man, dass dieses innerhalb von kurzer Zeit unschöne Gebrauchsspuren aufweist. Zudem sollte es unbedingt spülmaschinengeeignet sein.

Besteck: Da Besteck täglich verwendet wird, ist es auch bei diesem sinnvoll, auf Qualität Wert zu legen. Es lohnt sich auf jeden Fall, zu Produkten aus hochwertigem Material zu greifen, da diese eine längere Lebensdauer haben. Empfehlenswert sind Ausführungen, die aus 18/10Edelstahl gefertigt ist. Solche Bestecksets namhafter Hersteller findet man bei XXXLutz. Durch die gute Verarbeitung kann das Material nicht rosten und darf in die Spülmaschine.

Töpfe und Pfannen: Zur Grundausstattung gehören mindestens zwei kleine sowie zwei große Töpfe. Zudem benötigt man eine Pfanne zum Anbraten. Sinnvoll ist ein beschichtetes Modell, da sich dieses einfacher reinigen lässt.

Schüsseln: Zum Anrichten, Aufbewahren oder Verrühren benötigt man eine Auswahl an Schüsseln in unterschiedlichen Größen.

Siebe: Zum Waschen von Lebensmittel oder zum Trennen von Flüssigem und Festem benötigt man Siebe. Neben einer groben Ausführung, die man zum Beispiel für das Abgießen von Nudeln verwenden kann, braucht man auch ein feines Modell, das beispielsweise für das Sieben von Mehl geeignet ist.

Weitere Utensilien: Neben diesen Utensilien benötigt man zahlreiche weitere Gegenstände in der Küche wie zum Beispiel scharfe Messer, einen Messbecher, einen Dosenöffner, einen Schäler und ein Schneidebrett. Weitere Informationen zur Basis-Küchenausstattung findet man hier.

Praktische Küchenhelfer

Wer besonders viel Zeit sparen möchte, der kann sich einige praktische Küchenhelfer besorgen. Eine großartige Erleichterung stellt zum Beispiel der Mikrowellen-Eierkocher dar, mit dem man Zeit, Energie und Arbeit spart. Mit einem Hobel kann man unter anderem Gemüse schneller und gleichmäßiger scheiden. Deshalb sollte auch dieser auf keinen Fall fehlen. Ein weiterer großartiger Küchenhelfer ist eine Küchenmaschine. Diese erleichtert zahlreiche Arbeiten wie beispielsweise das Kneten von Teigen. Auch mit einem solchen Gerät spart man viel Zeit.