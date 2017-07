Smartphone – weitaus mehr als nur Telefon

Hätten Sie es gewusst? Für professionelle Foto-Aufnahmen, zum Blutdruckmessen, zum Bestellen und Einkaufen, zum Unterhalten, zum Spielen – und natürlich zum Telefonieren:

Für all das reicht heutzutage ein Gerät aus, das vor 20 Jahren auf den Markt kam und damals richtig teuer war: Die Rede ist vom unverzichtbaren Begleiter in allen Lebenslagen, dem Smartphone. Was der Allrounder so alles zu leisten imstande ist, und sich viele von uns kein Leben mehr ohne ihn vorstellen können, beleuchtet folgender Bericht.

Mit Suchtpotential

Mehr als jeder zweite Deutsche besitzt mittlerweile ein Smartphone. Durfte das intelligente Handy gerade mal vor sieben Jahren noch jeder zehnte Bundesbürger sein eigen nennen, so übertraf im April vergangenen Jahres die Anzahl der Smartphone-Nutzer erstmalig die 49-Millionen-Marke.

Dabei zählen Samsung, Apple und Sony zu den häufigsten Smartphone-Marken. Das am weitesten verbreitete Smartphone-Betriebssystem ist Googles Android. Rund 70 Prozent der deutschen Smartphone-Nutzer telefonieren oder surfen mit einem Android-Phone. Auf dem zweiten Platz folgt Apples iPhone-Betriebssystem iOS, gefolgt Windows auf Platz drei in der Gunst der Verbraucher.

Prognosen gehen von weiter steigenden Marktanteilen der smarten Alleskönner in den nächsten Jahren aus. So wird die Anzahl der Nutzer Expertenschätzungen zufolge über in zwei Jahren über 55 Millionen betragen – und ein Ende der Smartphone-Euphorie scheint nicht in Sicht.

Denn: Der Anteil der Smartphone-Nutzer an der Bevölkerung ist in den letzten Jahren kontinuierlich und konstant angewachsen, von 41 Prozent im Mai 2013 auf 78 Prozent im Januar 2017.

Das Smartphone wird offenbar zum unverzichtbaren Bestandteil des Lebens einer zunehmend größeren Bevölkerungsschicht und dominiert unsere Wahrnehmung, unseren Alltag und unser Konsumverhalten.

Gestanden sich im letzten Jahr noch 61 Prozent der Smartphone-Nutzer ein, sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen zu können, so sind es in diesem Jahr bereits 71 Prozent. Und 80 Prozent sehen in dem Allrounder eine große Erleichterung im Alltag.

So warnen Suchtexperten zunehmend vor den Gefahren ständiger Handy-Nutzung besonders dann, wenn sein ständiges Mitführen und Kontrollblicke im Minutentakt Bewusstsein und Wahrnehmung zu dominieren beginnen und: Ein aktives Leben jenseits des Smartphone allmählich verkümmert.

Mittlerweile scheint es normal, im Alltag ständig das Smartphone zu benutzen – eine beunruhigende Entwicklung, die besonders bei Kindern und Jugendlichen Anlass zu Besorgnis gibt.

Gerade in der heutigen Zeit, in der Fernsehen, Spielekonsolen und Handys die Freizeit vieler Kinder dominieren, schlagen Pädagogen Alarm, wenn Kinder mit Smartphone sich immer mehr von Familie und Freunden zurückziehen und dauernde Internetnutzung andere Interessen und Hobbies verdrängt – meist sichtbar an sich deutlich verschlechternden Leistungen in der Schule .

Bezeichnend für diese Entwicklung und nachdenklich stimmt in dem Zusammenhang eine Umfrage vom Mai 2015 unter 1.000 Befragten, nach der 8,1 Prozent angaben, öfters ihr Handy selbst auch auf der Toilette zu nutzen - und knapp jeder Achte nutzt es auf dem stillen Örtchen zumindest gelegentlich.

Nicht mehr nur Telefonieren

Denn die Liste der genutzten Funktionen ist mittlerweile vielfältig und verlockend geworden. Standen vor Jahren noch die kommunikativen Features wie das Versenden von Nachrichten (SMS, WhatsApp, Messenger etc.) und Telefonie noch im Zentrum des Nutzerinteresses, so haben sich die Verhältnisse mittlerweile zu Gunsten einiger weiterer Funktionen verschoben.

Vor dem Hintergrund ausreichender Netzabdeckung und entsprechend großzügigem Datenvolumen lässt sich etwa rund um die Uhr in sozialen Netzwerken Kontakte pflegen und reichlich Nachrichten an die Communities versenden. So hat sich ein kommunikativer Nutzertyp herausgebildet, der von heutigen günstigen Tarifen mit Telefon- und Tagesflatrate profitiert. Für den kommunikativen Typ ist entscheidend, dass er sich über das Handy mit anderen Menschen vernetzen kann. Rund zwei Drittel aller Smartphone-Nutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv.

Neben den genannten Verwendungszwecken stehen vor allem folgende Funktionen hoch im Kurs:

Foto-/Videokamera

Suchmaschine

Musik-Medium

Smartphones agieren mittlerweile aber auch zum Navigieren, Online-Banken und Shoppen. Das Smartphone ist auch seit wenigen Jahren als Medium zum Tätigen der Bankgeschäfte und zum Einkaufen und Bezahlen – Stichwort Mobile Payment – dabei, sich allmählich auch in der Nutzergunst durchzusetzen.

Künftig nur noch bargeldlos?

Aller Sicherheitsbedenken und Vorbehalte gegenüber Datenmissbrauch Dritter zum Trotz, arbeiten Anbieter beharrlich daran, dem Handy-Payment, flankiert von einem Siegeszug von Apps und Smartphones, die Wege auf dem Weg zum Verbraucher hin zu ebnen.

So ist der Global Player Google intensiv darum bemüht, via Google Wallet die Kreditkarte auf das Smartphone zu übertragen. Die Idee des "Mobile Payment" ist nicht neu: Anstatt immer viele verschiedene Karten mit jeweils einer eigenen PIN für den bargeldlosen Zahlungsverkehr dabei zu haben oder ständig nach Kleingeld für Parktickets oder Busfahrkarten zu suchen, soll das Handy genügen, um bargeldlos einzukaufen.

Hier scheinen die gesellschaftlichen Vorbehalte noch besonders groß. Denn das gute alte Bargeld ist greifbar, und leichter vor Dieben zu schützen, als dies mit virtuellem Geld im Online Banking-Verkehr möglich ist. Zwar hat sich Onlinebanking für viele Smartphone-Nutzer als komfortabel erwiesen.

So verwenden laut einer Studie der Netzwerkfirma F5 Networks vom Januar 2017 84 Prozent aller Internetnutzer bereits Apps und damit auch ein Smartphone oder Tablet. Und bereits 44 Prozent dieser Nutzer wenden auch Apps fürs Onlinebanking an. Gerade erfahrene Nutzer von Smartphones fühlen sich mit ihren Geräten recht sicher. Doch das ist leider ein trügerisches Gefühl, denn die Kriminellen attackieren nun auch das mobile Betriebssystem Android.

Der Gesundheit zuliebe

Ungleich weniger risikobehaftet gestaltet sich die Nutzung des smarten Gerätes als Helfer in allen Lebenslagen mit Hilfe eines umfangreichen App-Sortiments, das mittlerweile nahezu jeden Bereich des täglichen Lebens abzudecken versucht. So auch den Gesundheitsbereich.

Zwar kam Urs-Vito Albrecht, Stellvertretender Institutsleiter am Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik an der Medizinischen Hochschule Hannover, mit seinen Kollegen in einer letztjährigen Studie zum Schluss, dass noch sehr viel ungenutztes Potenzial in Gesundheits-Apps schlummert und qualitativ hochwertige Gesundheits-Apps momentan noch die Ausnahme sind.

Dennoch reicht das Funktionsspektrum heute schon längst über reines Blutdruckmessen hinaus. So werden am häufigsten unter den 45 Prozent aller Smartphone-Nutzer, die bereits Gesundheits-Apps verwenden, jene Apps favorisiert, die Körper- und Fitnessdaten wie Blutdruck, gegangene Schritte oder Herzfrequenz aufzeichnen.

Auch rein informative Apps, die Gesundheitsthemen vorstellen, werden von jedem fünften Nutzer genutzt. Und immerhin bereits jeder Zehnte verwendet eine Software, die auf der gesammelten Datengrundlage Tipps zu gesünderem Verhalten generieren oder den Nutzer motivieren.

Und dennoch: Die am häufigsten genutzte Funktion neben dem klassischen Telefonieren ist und bleibt immer noch die als Foto-, beziehungsweise Videokamera und mobile Spielekonsole.

Das Smartphone für den Hobby-Fotografen. Blitzen wie ein Profi

Denn längst schon machen leistungsstarke Smartphones mit einer Auflösung von 20 oder gar 40 Megapixel hochauflösende Fotos möglich, die den Ergebnissen hochwertiger Spiegelreflexkameras in nichts nachstehen. Eine höhere Auflösung eröffnet auch in stärkerem Maße die Option, Bildbearbeitungsfunktionen per Foto-Apps etwa anzuwenden. Dazu sind Smartphones mit einer Auslöseverzögerung von einer halben Sekunde und weniger in der Lage.

Smartphones mit höherer Auflösung sind schon ab 500 Euro und mehr ohne Handyvertrag als professionelle Fotokameras einzusetzen, die über eine hohe Speichergeschwindigkeit, einen Bildstabilisator zur nachträglichen Korrektur, einen schnellen Autofocus und umfangreiches Software- und Kamera-AddOn-Zubehör verfügen sollten. Und mit diversen Apps und AddOns lassen sich Fotos nicht nur optimal einstellen, sondern auch nachbearbeiten und teilen.

Spielend leicht – der kleine Mitspieler in der Westentasche

High-End-Smartphones sind als „mobile Spielekonsole“ der ultimative Kick einer Fangemeinde, die allzeit bereit ist, sich jederzeit spielerisch als Einzelkämpfer gegen sich selbst, gegen andere oder im Verbund zu amüsieren – mit entsprechender All-Net-Flat-Ausstattung versteht sich.

Denn mit entsprechend leistungsstarken Dual- oder Quad-Core-Prozessoren mit einer Taktfrequenz von mindestens 1,2 Gigahertz und mehr, sowie einem hochauflösenden Display ab 1280x720 Pixel ist es heutzutage ein Leichtes, mit dem Smartphone Games selbst mit hochauflösenden Grafiken online zu spielen.

Dazu gehören noch moderne Speicherkapazitäten mit mindestens 32 Gigabyte, die selbst komplexe 3D-Spiele möglich machen – ein entsprechend großzügig dimensionierter Touchscreen von etwa 4,6 Zoll vorausgesetzt.