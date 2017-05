Social Network: So durchbricht man die Freundeskreis-Wand

× Erweitern Foto: fotolia.com © nd3000 Neue Freunde lernt man nicht in seinem Facebook-Schneckenhaus kennen, sondern nur draußen in der „realen“ Welt.

Viele Menschen haben trotz gigantischer Facebook-Kontaktliste nur einen winzigen, homogenen Bekanntenkreis und wundern sich dann, warum sie weder Partner noch neue Freunde kennenlernen. Wir zeigen Auswege.

20Somethings, wir müssen reden: Ihr stellt im Großraum Stuttgart die mit Abstand größte Altersgruppe, hochoffiziell bewiesen durch die städtische Altersstruktur. Ihr seid es, die Stuggi jung machen, wenn Ihr wegen Studium oder Arbeit herzieht – und das ist richtig klasse. Aber Ihr seid auch die Generation Facebook. Online habt Ihr 1000 „Freunde“ und offline seht Ihr doch Tag für Tag die gleichen paar Gesichter. Und dann wundert Ihr euch, dass Ihr keine neuen Leute trefft, dass mit Ende 20 immer noch kein Partner fürs Leben in Aussicht ist und dann kommen Studien heraus, die feststellen, dass junge Menschen immer mehr vereinsamen. Kein Wunder, denn neue Freunde und potenzielle Partner findet man nicht auf Tinder und Co, sondern nur, wenn man die Nadel zückt und seine selbstgemachte soziale Blase zerplatzen lässt. Wie es geht, zeigt der folgende Artikel.

1. Internet ja, Internet nein

Facebook, Twitter und ihre Abkömmlinge sind wunderbare Erfindungen. Bloß nutzen sie viele gar nicht so, wie sie gedacht waren. Statt die sozialen Netzwerke als Erweiterung der Offline-Welt zu verstehen, verziehen sich viele gänzlich in die virtuelle Welt und nehmen ihr Sozialleben gleich mit. Da bekommt selbst der beste Kumpel aus Jugendtagen nur Texte geschrieben, anstatt, dass man Zuckerbergs Erfindung nutzt, um sich mit ihm mal in die Pacific Lounge zu setzen und von Angesicht zu Angesicht zu quatschen. Es ist eine Tatsache: Facebook macht Freundschaften kaputt.

Deshalb sollte die Lösung heißen, die sozialen Netzwerke nur als Mittel zur Anbahnung von Offline-Kontakten zu verstehen. So wird ein Schuh daraus, man hat alle Vorteile und keine Nachteile der Digitalisierung.

2. Ortswechsel

Die vielleicht einfachste Möglichkeit, die soziale Blase platzen zu lassen, ist ein Ortswechsel. Viele junge Erwachsene haben eine ungesunde Routine entwickelt, die dazu führt, dass sie, selbst wenn sie ausgehen, doch immer wieder in den selben Locations landen und dort immer wieder nur auf die gleichen Leute treffen – mit den besten Freunden im Schlepptau.

Dabei ist es eigentlich einfach. Man muss sich aus der gemütlichen Routine befreien. Das ist zwar ein Kampf gegen sich selbst, denn Menschen sind Gewohnheitstiere, weil unser Gehirn unglaublich träge ist, aber es bedarf nur eines kleinen Schubses:

Eine unbekannte Location finden. Stuggi ist zwar mit 0,27 Kneipen pro 1000 Einwohner nicht das Nightlife-Zentrum Deutschlands, aber man wird auch hier Läden finden, in denen man noch nicht war. Alleine gehen. Keine beste Freundin, keinen Lieblingskollegen und erst recht nicht die halbe Clique mitnehmen. Es geht hier darum, dass man gezwungen ist, neue Bekanntschaften zu schließen, wenn man keinen echt langweiligen Abend verbringen will Handy ausschalten – kein Aber. Zu schnell zieht man das Teil hervor und surft dann aus Langeweile herum. An die Theke setzen, ein Bier bestellen und warten. Und dann einfach jemanden ansprechen. Ja, einfach so. Ob das ein Kumpeltyp ist oder die Traumprinzessin, ist egal. Hauptsache es ist ein völlig Fremder.

Wem dieses Ansprechen aus dem Blauen heraus partout nicht liegt, kann auch anders vorgehen. Zum Beispiel sich einen Shot bestellen und den zwei Leuten neben einem auch einen – mit „Alleine trinken ist doof, Prost!“ ist man ruck-zuck im Gespräch. Und dann gilt es nur noch, die Bekanntschaft wachsen zu lassen. Am Ende des Abends darf man dann aber das Handy zücken. Aber nur, um die neuen Telefonnummern zu speichern. Übrigens: Auch bei größtem Match-Faktor sollte man den Abend nicht mit der neuen Bekanntschaft in der Kiste beenden, sondern es langsam angehen, denn das erhöht die Chance, dass daraus eine Beziehung erwächst.

× Erweitern Grafik-Hintergrund fotolia.com © oneinchpunch

3. Feierlaune

Manchmal muss man den Berg zum Propheten kommen lassen, wenn es umgekehrt nicht geht. Und wie jeder weiß, sind Partys in der Regel eine vorzügliche Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu schließen. Da man allerdings schwer bestimmen kann, wann andere sowas ausrichten, muss selbst „handgreiflich“ werden. Man macht also eine Party – aber keine Gewöhnliche. Denn man lädt nur seine drei, vier wirklich engsten Freunde oder alternativ die WG-Mitbewohner ein. Und wo kommen dann die Fremden her? Ganz einfach: Jeder Freund bekommt die Maßgabe, zwei, besser drei Freunde/Kollegen/Kommilitonen mitzubringen, die man selbst noch nie zuvor gesehen hat.

Bei vier Freunden sind dann auf der Party, man selbst eingeschlossen, 17 Leute. Eine ideale Zahl, denn sie ist groß genug, damit ausreichend neue Gesichter auftauchen. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht so groß, dass man den Überblick verliert oder das Ding aus dem Ruder läuft. Und eine gute Party zu planen, ist mit dieser Anzahl von Gästen kein Hexenwerk:

Man besorgt eine Location – mit 17 Leuten geht das sogar in der WG.

Man kauft vier, fünf Kisten Bier und Colabier, eine Kiste Softdrinks, drei Flaschen Sekt und wer den Leuten was bieten will, mixt noch ein paar einfache Schirmchendrinks, das sprengt selbst ein Studi-Budget nicht.

das sprengt selbst ein Studi-Budget nicht. Zum Essen ist ebenfalls Einfaches erlaubt. Tomate-Mozzarella, Pizzabrötchen, ein paar Wiener im Blätterteig und die Bäuche sind gefüllt.

Man erstellt eine Playlist. Aber nicht mit „megatotal unbekannten“ Underground-Bands, sondern Musik, mit der jeder etwas anfangen kann. Im Zweifelsfall hält man sich an das Radiosender-Motto: „Das Beste der 80er, 90er und von heute“.

Im Zweifelsfall hält man sich an das Radiosender-Motto: „Das Beste der 80er, 90er und von heute“. Ja auch Spiele sind erlaubt. Aber keine trockenen Nerd-Sachen, sondern „Partyspiele“, sprich Tabu, Activity, Schlag den Raab und dergleichen.

Wenn die Party läuft, braucht man allerdings Disziplin. Selbst wenn man das nicht zum Party-Blind-Date für die ganze WG macht, so muss man doch selbst darauf achten, dass man nicht nur mit seinen Bekannten quatscht, sondern aktiv auf die Fremden zugeht.

4. Such dir ein Hobby

Im Verein ist Sport am schönsten – so zumindest lautet ein Motto, das erfunden wurde, als die meisten Stuttgarter 20Somethings noch nicht auf der Welt waren. Doch der alte Spruch gilt auch heute noch.

Insbesondere wenn man es darauf abgesehen hat, gleichzeitig neue Leute kennenzulernen und eine Freizeitbeschäftigung zu finden.

Vorteil: in Sachen Vereinen kann Stuttgart ordentlich vorlegen. Mehrere tausend Stück tummeln sich hier. Und da sind die 96 Fußballvereine noch gar nicht mitgerechnet. Und schaut man sich die thematische Bandbreite an, ist wirklich für jeden etwas dabei. Kleine Auswahl gefällig?

Cigar Club Stuttgart

Amateur-Radio-Club

Skateclubs

Medienwerkstätten

Brettsportschule

Dabattierclubs

Von den ganzen Tiervereinen, Züchterclubs, Musikgruppen, Hilfsorganisationen ist da noch nicht mal die Rede. Und das Beste: Sie alle suchen neue Mitglieder und sind buchstäblich nur einen Mausklick entfernt, weil die Stadtverwaltung sie schön säuberlich wahlweise nach Bezirken oder Themen sortiert.

Und wie gelangt man in einen Verein? Man sucht sich irgendetwas aus, das thematisch interessant klingt, vielleicht mit einem aktuellen oder früheren Hobby zu tun hat und kontaktiert den Verein. Das mag zwar für manchen nach trockener Vereinsmeierei klingen, aber es hat im Gegensatz zu den beiden bisherigen Vorschlägen den gewaltigen Vorteil, dass man dort auf Leute trifft, die sich zumindest ein Interessengebiet mit einem selbst teilen. Man wird nicht in die Verlegenheit kommen, jemand neues kennenzulernen, nur um dann festzustellen, dass derjenige so gar nichts mit einem gemeinsam hat.

5. Tierische Wingmen

Auch wenn das Serienende zu den am empörtesten diskutierten aller Zeiten gehört, so lehrte uns How I met your Mother doch eines, nämlich dass es mit einem Wingman immer noch am einfachsten ist, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Man muss dabei nicht mal wie Barney Stinson nur das eine im Kopf haben, auch zum Anbahnen „normaler“ Bekanntschaften ist ein Helfer wie geschaffen. Und welches Tier wäre dazu besser geeignet als das, das seine Besitzer täglich zwingt, mit ihm nach draußen zu gehen – wo andere Leute sind? Hunde sind ideale Wingmen. Nicht nur, weil besonders die kleineren Exemplare und Welpen geradezu wie ein Magnet auf Frauen wirken. Nein, viel banaler. Sie sind nach den Katzen die am weitesten verbreiteten Haustiere Stuttgarts. Das heißt, man wird immer Leute treffen, die auch einen Vierbeiner haben. Erst recht, wenn man diesen Punkt mit dem vorherigen kombiniert und mit Bello in eine Hundeschule geht.

Doch kommen wir zur technischeren Seite des Wingman Hund. Denn ganz so einfach wie die bisherigen Methoden ist er nicht, wenngleich er einem das Kontakteknüpfen sehr viel leichter macht.

Es beginnt damit, dass man in Stuttgart Hundesteuer entrichten muss. Und die beträgt derzeit 108 Euro im Jahr für „normale“ Hunde (also nicht die gefährlichen) zuzüglich 5 Euro für die Steuermarke.

Weiter geht es damit, dass es zwar seit einiger Zeit kein generelles Hundeverbot durch den Vermieter mehr gibt, er aber dennoch einige Möglichkeiten hat, einem die Haltung in der Wohnung zu untersagen – sofern man als WG-Bewohner überhaupt die Hürde schafft, seine Mitbewohner zu überzeugen.

durch den Vermieter mehr gibt, er aber dennoch einige Möglichkeiten hat, einem die Haltung in der Wohnung zu untersagen – sofern man als WG-Bewohner überhaupt die Hürde schafft, seine Mitbewohner zu überzeugen. Und dann kommt noch hinzu, dass längst nicht jede Hunderasse für das städtische Leben geeignet ist. Chihuahua ja, Schäferhund eher nein. Und dass auch der eigene Lebensentwurf dann teilweise kräftig umgekrempelt werden muss, weil Hunde bestenfalls vier Stunden alleine bleiben können, muss man auch bedenken.

Aber: Sobald man all diese Punkte abgehakt hat, wird der Hund zu mehr als einem Oberklasse-Freund. Er zieht einen an seiner Leine geradezu auf andere Hundebesitzer zu. Und man muss nicht mal täglich die Route wechseln – das machen andere auch nicht und so steigt die Chance, dass man irgendwann mal einen nett aussehenden Menschen ansprechen kann „Sie hab ich hier aber auch schon öfter gesehen“. Und schon steht die Verbindung.

Fazit

Stuttgarter 20Somethings, die unter notorischer Digital-Vereinsamung leiden, sollten nicht klagen, sondern handeln. Vor euch liegt eine der schönsten Städte Deutschlands – mit vier Millionen Einwohnern im Großraum, die größtenteils freundlich und aufgeschlossen sind. Es braucht nur ein wenig Mut und ein wenig Selbstüberwindung beim Wegstecken von Smartphone und Co. Der Lohn sind Menschen, die tatsächlich besten Freunde des Menschen.