Spatenstich für Erweiterung der Heilbronner Kinderklinik

× Erweitern Birgit Obenland Spatenstich für Erweiterungsbau der Kinderklinik am Gesundbrunnen (von links) Michael Knüppel, Kaufmännischer Direktor des Klinikums am Gesundbrunnen; Prof. Peter Ruef, Direktor der Kinderklinik; Dr. Thomas Jendges, Geschäftsführer der SLK-Kliniken sowie Ralf Klenk, Vorstand Stiftung »Große Hilfe für kleine Helfen«.Harry Mergel, Oberbürgermeister Stadt HeilbronnDetlef Piepenburg, Landrat Landkreis HeilbronnHans Hambücher, Vorstand Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“Andreas Ludwig, Architekt

Die Neonatologie der SLK-Kliniken in Heilbronn bekommt mehr Platz. Jetzt war Spatenstich für den Anbau. Die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß. „Der Erweiterungsbau für die Neonatologie ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Wir wollen den Kindern, auch den erkrankten, einen angenehmen Start in ein gutes und gesundes Leben ermöglichen", so Harry Mergel, Heilbronner Oberbürgermeister und Aufsichtsratvorsitzender der SLK-Kliniken, jetzt beim Spatenstich im Innenhof der Kinderklinik. Die Kosten für das Gesamtvorhaben betragen rund neun Millionen Euro. Den Bau finanzieren Fördergelder des Landes Baden-Württemberg sowie Zuschüsse der Stadt und des Landkreises Heilbronn.

3000 Babys letztes Jahr

3000 Kinder kamen im vergangenen Jahr im Gesundbrunnen auf die Welt. „Die Geburt eines Kindes ist für Eltern meist einer der glücklichsten Momente ihres Lebens. Doch nicht alle Kinder haben einen reibungslosen Start ins Leben“, bilanzierte das Stadtoberhaupt.

Über mehr Platz für die Kleinen und ihre Eltern freut sich auch der Geschäftsführer der SLK-Kliniken Dr. Thomas Jendges. Denn die neonatologische Überwachungsstation zieht komplett in den Neubau und bekommt dadurch 28 Betten statt bisher 17. So hat die Intensivstation für Kinder und Säuglinge im Altbau mehr Platz und kann künftig zwei kleine Patienten zusätzlich versorgen.

Mehr Platz und Privatsphäre auch für die Eltern

„Wir bekommen nicht nur mehr Betten für behandlungsbedürftige Neugeborene, sondern auch mehr Platz und Privatsphäre für die Eltern. Denn sie verbringen oft viele Stunden im Krankenhaus, oft wochen- oder monatelang. Daher ist es wichtig, dass wir nicht nur eine Versorgung auf höchstem medizinischem Niveau bieten, sondern auch eine angenehme Atmosphäre“, erklärt Jendges.

Stillzimmer geplant

Die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ beteiligt sich an der Ausstattung, „damit diese den besonderen Anforderungen von Familien in dieser kritischen Situation gerecht wird. Unser Ziel ist es, die Kinderklinik durch Spenden bei der medizinischen Ausstattung zu unterstützen, um den kleinsten Patienten eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus sind auch ein Eltern- und Stillzimmer geplant“, so Ralf Klenk, Vorsitzender der Stiftung.

Information: Neonatologie ist der Fachbereich, der sich um die jüngsten Patienten im Krankenhaus kümmert: Frühchen und kranke Neugeborene.