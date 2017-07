Stadtführerteam wächst weiter

× Erweitern Stadtführer

Jetzt sind es 49 Frauen und Männer, die in den Heilbronner Stadtfarben gekleidet, mit Schirm und Halstuch Besucher durch die Stadt führen.

Den diesjährigen Lehrgang, den die Heilbronn Marketing GmbH in Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn und Dozentin Britta Reuther anbietet, haben 13 Teilnehmer

bestanden. Am Montagabend erhielten sie ihre Zertifikate und wurden vom Kollegenkreis offiziell in ihrer Mitte begrüßt.

Sie sind motiviert und bringen viele Ideen mit, die neuen Gesichter im Heilbronner Stadtführerteam. „Ich würde gerne Menschen mit Zuwanderergeschichte stärker ansprechen, um ihnen die Stadt zu zeigen“, sagt beispielsweise Bettina Suditsch. Die geborene Stuttgarterin lebt seit 35 Jahren in Heilbronn und sagt über ihre zweite Heimat: „Heilbronn ist keine Stadt, in die man sich auf Anhieb verliebt, deshalb will ich den Menschen Plätze und Orte zeigen, die diese Stadt sehr liebenswert machen“.

Im Hafenmarktturm erhalten die dreizehn „Neuen“ am Montagabend ihre Zertifikate. Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH begrüßt den Nachwuchs mit den Worten „unsere Familie wächst“. Eine Familie mit vielen Stadtführergenerationen. Mit Mitgliedern der „ersten Stunde“, die 1985 kurz vor der Landesgartenschau ihren Dienst antraten und der jetzt jüngsten Generation, die nun voll auf die BUGA eingestellt sei.

Und wie präsent die BUGA bei den neuen Stadtführern bereits heute ist, bewies Reinhold

Schmidt. Für jeden seiner Lehrgangskollegen hatte er eine Sonnenblume aus dem Interkulturellen Garten auf dem Bugagelände dabei.