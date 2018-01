Stuttgart Citytour in der Nebensaison

× Erweitern Foto: Stuttgart Marketing GmbH / Pierre Polak 12 Stuttgart Citytour

Ab dem 7. Januar 2018 gilt für die Blaue Route der Stuttgart Citytour der Fahrplan der Nebensaison.

Bis zum 28. Februar 2018 verkehren die Cabrio-Doppeldeckerbusse der Marke Mercedes-Benz von Montag bis Sonntag und an den Feiertagen im Zwei-Stunden-Takt. Die erste Tour startet jeweils um 10.00 Uhr, die letzte um 16.00 Uhr. Am Dienstag den 13. Februar (Faschingsdienstag) fährt die Stuttgart Citytour nicht.

Start- und Endpunkt der Stuttgart Citytour ist an der Tourist Information i-Punkt in der Königstraße 1a (gegenüber dem Hauptbahnhof). An neun Haltepunkten – den TopStops – kann beliebig ein- und wieder ausgestiegen werden.

Die Grüne Route verkehrt nicht in der Nebensaison. Sie startet wieder zum 30. März 2018.

Weitere Informationen rund um die Stuttgart Citytour unter

www.stuttgart-citytour.de