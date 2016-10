Stuttgarter MesseHerbst mit zwölf Messen

× Erweitern K.Tschovikov Messe Herbst Stuttgart

Der Stuttgarter MesseHerbst bringt Licht ins herbstliche Einheitsgrau und lockt zwischen dem 11. und 20. November mit zwölf abwechslungsreichen Messen aufs Stuttgarter Messegelände. Den Auftakt am Freitag, 11. November, markieren die Autotage Stutt­gart: Dort präsentieren 26 Fahrzeugmarken ihre neuesten Modelle – Probefahrten inklusive. Am Samstag starten die Familie & Heim (12.-20.11.), Süddeutschlands große Einkaufs- und Erlebnismesse, sowie die große Heimtiermesse Animal (12. & 13.11.). Freuen kann man sich auf Energiespar-Tipps, neue Möbel- und Haushaltstrends sowie eine riesige Küchenausstellung. Auf der Animal finden u. a. Meisterschaften im Dogdance sowie ein einzigartiges Mopsrennen statt. Wer Spiele, Puzzles und Spielzeug sucht, der ist am zweiten Messeherbst-Wochenende auf der Spielemesse (17.-20.11.) genau richtig: Auf einer großen Spieleinsel kann nach Herzenslust gezockt werden – während des langen Spieleabends am 18. November sogar bis 22 Uhr.

Stuttgarter Messe Herbst Fr. 13. bis So. 22. November, täglich von

10 bis 18 Uhr, Messe Stuttgart, www.stuttgarter-messeherbst.de