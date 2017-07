Summerfeeling – die Outdoorsaison hat Hochkonjunktur HOME & GARDEN zum 14. Mal in Schloss Salem

Die Schlossanlage Salem mit dem europaweit einzigartigen klassizistischen Kloster mit Alabaster innen, den symmetrisch angelegten Gärten nach Barockart, den Handwerkermanufakturen und dem Schlosspark bilden die Kulisse für die HOME & GARDEN vom 7. bis 10. September.

„ Salem heißt ja auch Frieden, und genau so sehe ich die tolle Anlage hier in Salem, sehr friedvoll, sehr entspannt zum Flanieren, einen tollen, engagierten Kooperationspartner vor Ort und viele Besucher aus dem Dreiländereck. Der Standort Salem hat sich zu einem absoluten Publikumsmagnet am Schwäbischen Meer entwickelt “, meint Margit Metzger, Projektleiterin HOME & GARDEN Salem. „Pünktlich zur Internatseinschulung sind wir hier jedes Jahr vor Ort und freuen uns auch über den Zustrom der Eltern und Internatsschüler sehr“, sagt sie lächelnd.

H&G als Marke:

Seit 21 Jahren gibt es die HOME & GARDEN. Die Veranstaltungsreihe der HOME & GARDEN EVENT GmbH in Lübeck tourt von April bis September durch ganz Deutschland. Stationen sind der Rheinpark Köln, einst Ort der Bundesgartenschau, die Galopprennbahn Grafenberg in Düsseldorf, der Derby-Park Klein Flottbek in Hamburg, das Olympia Reiterstadion Berlin, die Domäne Monrepos in Ludwigsburg, das Schloss Salem und das Seaside Beach Baldeney in Essen.

Im einzigartigen Ambiente dieser Ausstellungsorte präsentieren internationale, nationale und regionale Hersteller eine ausgewogene Mischung hochwertiger Produkte der Genres Haus, Heim, Garten, Finefood, Tourismus, Mode, Schmuck und Kunst. Die Marke HOME & GARDEN ist die Plattform, auf der diese Vielfalt zusammenfindet.

Neben einem breit gefächerten Angebot erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik, Vorträgen und floristischen Präsentationen .

Die HOME & GARDEN Salem ist Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. September) täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 10. September zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt.

Ein Depotservice für Besucher sorgt für einen entspannten Erlebnisaufenthalt auf der HOME & GARDEN, eingekaufte Waren können abgeholt und bis zur Abholung gelagert werden.

Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe vor der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten. Zusätzlich wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel – beispielsweise den ErlebnisBus von Schloss Salem zum Bahnhof Salem (Ortsteil Mimmenhausen) – zu nutzen.

Weitere Informationen sowie Impressionen unter homeandgardenevent.de.