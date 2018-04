Technische Orthopädie aus dem 3D-Drucker

× Erweitern Thiemo Ackermann Thiemo Ackermann, Sachverständiger und Maister für Orthopädie-Schuhtechnik und sein >>Pharao<<

Seit diesem Jahr gibt es bei Acker­mann Orthopädie-Schuhtechnik in Heilbronn einen neuen Mitarbei­ter: »Pharao«. Es ist der erste 3D-Drucker, der in dieser Form in der technischen Orthopädie zum Ein­satz kommt.

Ackermann Orthopädie war schon immer unter den Marktführern der Branche, nicht nur deutschland-, sondern auch weltweit. Für innovative Techniken ist die Firma ja schon immer bekannt. Thiemo Ackermann, Sachverständiger und Meister für Orthopä­die-Schuhtechnik, beobachtet die Entwick­lung des 3D-Drucks bereits seit acht Jahren. Vor vier Jahren habe er auf einer Computer-und Technikmesse erstmals etwas Passen­des für die technische Orthopädie gesehen, erzählt der Fußexperte. Bei einer Fortbil­dung in München im Januar 2017 machte er Bekanntschaft mit dem Vorgängermodell des »Pharao«. Seit Ende Januar läuft der 3-D Drucker nun am Standort Heilbronn.

Doch wie funktioniert ein 3D-Drucker? »Um orthopädische Schuhe herzustellen, brau­chen wir einen Leisten«, erklärt Ackermann. »Um diesen zu erstellen, machen wir einen Abdruck, der als Negativ dient.« Üblicher­weise werden die Abdrücke dann mit Kunst­harz ausgegossen. Um ihn weiterverarbei­ten zu können, musste er aushärten und danach aufwändig von Hand in Form ge­bracht werden. Mit dem 3D-Drucker fällt das weg. Stattdessen wird der Abdruck oder direkt der Fuß des Kunden gescannt. »So erscheint der Füße digital im Computer. Der Leisten kann dort bearbeitet werden. Dann druckt der 3D-Drucker genau diesen. Das spart viel Zeit«, erläutert Thiemo Acker­mann den Ablauf. »Ein Leisten wiegt zwi­schen 300 Gramm und einem Kilo, je nach Auflösung der Pixel, genau wie bei einem »normalen« Drucker«. Gedruckt wird auch über Nacht. Ackermann kann den Status aus seinem Smartphone verfolgen. Die „Pa­trone“ besteht aus Kunststofffäden auf ei­ner Spule. »Das Material wurde speziell für uns entwickelt. Damit können sowohl Leis­ten und Orthesenelemente als auch Geh­probenmodelle - eine durchsichtige Hülle, in die der Kunde reinschlüpfen kann -, ge­druckt werden.« So kann der Experte genau die Passform kontrollieren. Das Besondere: Die Leisten sind computer­genau reproduzierbar und können nachge­druckt werden. Außerdem lassen sich so­wohl Positive als auch Negative drucken. In der Orthopädie ist das eine gigantische In­novation. Aber Thiemo Ackermann betont: »Es ist keine ‚Maschine-ersetzt-den-Men­schen-Technik‘. Die Konstruktion benötigt fachliches Know-How, umfangreiches Wis­sen über Biomechanik, Anatomie, Physiolo­gie und Pathologie. Man muss ein geschul­ter Experte sein, um den Drucker bedienen zu können und die profunde Software be­darf einer extra Ausbildung. Die Konstrukti­on obliegt weiterhin dem Fußexperten.« Das Hightech Verfahren bietet den Kunden viele Vorteile: So sind die Modelle (Leisten) computergenau. Das verspricht dem Kun­den eine bessere Passform. Auch die Pro­duktionszeiten werden durch den Einsatz des 3D-Druckers verkürzt. Ackermann Or­thopädie ist schon immer Top bezüglich der Produktionszeit von orthopädischen Maß­schuhen. Mit dem 3D-Druck dauert es nun nur noch vier Tage statt fünf. Auch Ände­rungen sind sofort am Computer umsetz­bar. Thiemo Ackermann denkt noch weiter: »Wir wollen in der Zukunft ermöglichen, dass der Kunde nach dem ersten Abdruck kurz in die Stadt geht, Wege erledigt oder einen Kaffee trinken geht, und wenn er wie­der kommt, können wir bereits die Anprobe durchführen. Das wäre sicher Weltrekord­niveau. Alle orthopädischen Maßschuhe werden übrigens in unserer hauseigenen Manufaktur hergestellt. Besonders ist auch, dass unsere Kunden eine freie Auswahl aus über 270 Ledermuster und über 250 Schuhmodellen haben und wir auf Wunsch in unserem Designstudio den persönlichen Wunschschuh kreieren - das war natürlich schon vor dem 3D-Druck so«, schmunzelt Ackermann.