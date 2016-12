Car-Show »The Grand Tour«: Ludwisgburg-Folge am 6. Januar

Die britsichen Auto-Freaks Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May drehen weltweit ihre brandneue Car-Show »The Grand Tour« und hatten für acht Tage ihr Studio-Zelt im Hof des Residenzschlosses Ludwigsburg aufgeschlagen. Warum sie sich für die Barockstadt als Drehort entschieden, was der Spaß kostet und wann und wo die Ludwigsburg-Folge gezeigt wird – hier.

× Erweitern Foto: Amazon Prime The Grand Tour

Für viele ist ein Auto nur Mittel zum Zweck. Es soll zuverlässig, leise und sparsam sein und einen schnell von A nach B bringen. Für die drei englischen Gentlemen Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May gilt das nicht, denn sie sind verrückte, sympathische Auto-Nerds. Beweis gefällig? 350 Millionen Zuschauer sahen die drei TV-Moderatoren bei den Challenges der BBC-Car-Show »Top Gear« in abgewrackten Klapperkisten Armaturenbrett, Lenkrad oder Sitze streicheln. Dazu redeten sie manchmal flehentlich auf die Blechkisten wie auf Frauen ein, dass sie doch noch ein paar Kilometer durchhalten mögen, selbst wenn die Oldtimer schon bläulich qualmten, hilflos ächzten oder fast Feuer fingen.

× Erweitern Foto: Staatliche Schlösser und Gärten The Grand Tour Ludwigsburg

Spannung durch GeheimnisKrämerei

Die Liebe der Männer zu ihren Autos – und speziell die Liebe der deutschen Männer zu ihren Vehikeln – ist mysteriös und manchmal grotesk. Deshalb ist es auch absolut nicht verwunderlich, dass sich knapp 40 überwiegend junge Boliden-Freunde an einem klaren Wintermorgen vor dem Schloss Ludwigsburg die Beine in den Bauch standen, um eventuell einen Blick auf die Dreharbeiten zum Top-Gear-Ableger »The Grand Tour« im Innenhof des Wahrzeichens zu erhaschen. Aber vergeblich, denn die britische Crew von Chump Productions hatte alles getan, damit eine Woche vor dem Sendestart auf Amazon Video kein Bild vom Inneren des Show-Zelts in die Medien gelangte. Auch des Filmcrew-Backstage-Bereichs, in den man sich ja mal verlaufen kann, wurde man non-chalant und not very british verwiesen. Geheimhaltung, Fotografierverbot und ausweichende Antworten sollten eben Spannung erzeugen, die drei Herren tauchten gar nicht auf.

Ludwigsburg: einziger Stopp in Germany

»The Grand Tour« wurde und wird weltweit an elf verschiedenen Drehorten – von Johannesburg bis Lappland und von Dubai bis Nashville produziert, das Schloss Ludwigsburg bekam in Deutschland den Zuschlag, weil für den Hintergrund der Studio-Zelt-Szenen mit 400 erlesenen Zuschauern ein »Postcard View« gesucht wurde und weil die Region Stuttgart als Geburtsort des Automobils stolz auf ihre »Car-Culture« sein kann. Senior International Producer Chris Hale erklärte den Ablauf der Dreharbeiten für die Ludwigsburger Episode: »Wir bauen fünf Tage auf, drehen einen halben bis ganzen Tag und bauen zwei Tage wieder ab. Das Schloss ist beeindruckend und wir sind froh, so eine Location gefunden zu haben«. Nach den Kosten des Drehs gefragt, blickt er zu Boden, schüttelt den Kopf und sagt kleinlaut: »Too much«. Aber eigentlich ist Geld gerade rund ums Auto gerade hierzulande sowieso selten ein Thema. Für den Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg Stephan Hurst war dieser Dreh die ideale Plattform und ein weiterer Image-Gewinn, denn »mit diesem internationalen Sendungsformat ist auch das wunderschöne Schloss weltweit auf den Bildschirmen«.

Deutsche Grand Tour- Folge im Januar

Da Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May und Andy Wilman die Produktionsfirma Chump Productions gehört und sie sich nach »Top Gear« mit der BBC zerstritten hatten und nicht auf einen Preis einigen konnten, produzieren sie die Sendung auf eigene Faust. Für drei Staffeln mit je zwölf Folgen kassieren sie von Amazon auf drei Jahre stolze 160 Millionen Britische Pfund. »The Grand Tour« ist damit die größte Investition des Online-Versandhändlers in eine Originalsendung und eines der teursten Formate in der UK. Allein die erste Folge »Die heilige Dreifaltigkeit« wurde bisher fast acht Millionen Mal illegal heruntergeladen. Schaden: 3,5 Millionen Euro. Die Ludwigsburg-Folge von »The Grand Tour« passt perfekt in die Weihnachtsferien, denn sie wird am Dreikönigstag, 6. Januar, ausgestrahlt. Alle, die kein exklusives Video on Demand nutzen, müssen auf eine Ausstrahlung im Free-TV hoffen. Thomas Moegen