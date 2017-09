THERME ERDING – Volljährig und Rekordverdächtig!

× Erweitern THERME ERDING

Was war das für eine Jugend: Die THERME ERDING feiert dieses Jahr 18. Geburtstag! Vom Thermenbaby zur größten Therme der Welt – die Urlaubswelt in Erding zielt zur Volljährigkeit darauf ab, dieses Jahr zum erfolgreichsten der Thermengeschichte zu machen!

Für das Unternehmen war dieser August, mit über 196.000 Besuchern der beste Monat aller Zeiten. Nun steuert es erstmals auf das Überspringen der 1,8 Millionen Jahres-Gästemarke zu. Von diesem Erfolg profitiert auch das Thermen-Hotel Victory. Als Nachbau eines historischen Großseglers in das Urlaubsambiente eingebettet, liegt es mit einer Auslastung von 97,6% und fast 10.000 Übernachtungen im August an oberster Stelle in der Gunst der Gäste.

Aufgrund des kontinuierlichen, gesunden Wachstums wurde die THERME ERDING im Sommer bereits zum vierten Mal von Wirtschaftsministerin Ilse Aigner zu „Bayerns Best 50“ gekürt. „Der Motor des Erfolgs ist es, unsere Gäste immer wieder mit neuen Attraktionen zu begeistern.“ sagt Geschäftsführer Jörg Wund und ergänzt: „Eine Therme mit diesen Rekordzahlen im Sommer, ist eine Sensation!“

Zum 18. Thermengeburtstag stärkt die Urlaubswelt ihren Gesundheitsbereich und eröffnet in der VitalOase (ab 16 Jahren) eine neue Dschungel-Lodge-Sauna mit Regenwald-Dampfbad für die Nutzung in Badekleidung.

Auch in Zukunft dürfen sich Herzogstadt Erding und Thermengäste auf neue Investitionen freuen: 2018 wird ein Saunadorf rund um die neue Banja und eine zusätzliche Sommer-Rutsche der Superlative eröffnet und somit die Urlaubswelt der THERME ERDING erweitern!