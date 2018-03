Thermen & Badewelt Sinsheim spendet 1.350 EURO an das Jugendhaus Sinsheim

× Erweitern Badewelt Sinsheim Orchideen

Das mitten im Kraichgau gelegene Wellnessparadies versprüht mit seinen mehr als 400 echten Südsee-Palmen, einem Meer an Orchideen und zahlreichen weiteren exotischen Pflanzen echtes Südseefeeling.

In der Nacht vom 01. auf den 02. März fand der erste Orchideentausch in diesem Jahr statt. Alte Orchideen aus der Thermen & Badewelt Sinsheim wurden gegen neue, knospige ausgetauscht und für einen guten Zweck verkauft. Jetzt erstrahlen die Lagunen wieder in neuem Blütenglanz. Orchideenliebhaber konnten am Freitag, den 02. März ab 10 Uhr im Foyer der Thermen & Badewelt Sinsheim gegen eine Mindestspende von 3 Euro Orchideen erwerben.

Mit der Unterstützung von Eric Fuchs vom Jugendhaus Sinsheim kamen bei der ersten „Orchideen-Spendenaktion“ 2018 1.350 Euro zusammen. Diesen Erlös möchte das Jugendhaus Sinsheim nutzen, um die ehrenamtlichen Arbeit der Mitarbeiter mit einem Ausflug zu belohnen.

Die nächste Orchideentausch-Aktion findet voraussichtlich im Juni statt.