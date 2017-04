Tierisch gut: Wilde Begleiter für den urbanen Nomaden von heute

× Erweitern Foto: fotolia.com © shock portrait of man and cat Hipster, urbaner Nomade UND Haustierbesitzer? Mit dem richtigen Tier ist dazu kein gigantischer Spagat vonnöten.

Immer auf Achse, restriktive Vermieter, häufige Umzüge und dennoch einen tierischen Wegbegleiter an seiner Seite? Das muss sich nicht gegenseitig ausschließen.

Der moderne urban Nomad. Zwei Semester in Stuttgart, Auslandsemester in London. Zurück nach Ulm für den Bachelor, Umzug nach Freiburg für die ersten Schritte im Berufsleben, gefolgt vom Master in Konstanz. Was früher ein ziemlich willkürlich geknickter Lebenslauf-Zollstock gewesen wäre, ist heute ziemlich Standard. Doch ungeachtet aller tollen Erlebnisse, die eine solche Lebensweise mit sich bringt, hat sie auch den Nachteil, dass man überall Leute kennt, doch nirgendwo einen richtigen Anker hat, der mit einem durch alle Lebensabschnitte geht. Tiere können dieser Anker sein. Und welche davon für den nomadischen Lebenswandel gut (und weniger gut) geeignet sind, erklärt der folgende Artikel.

Check 1: Doggy Style

Des Menschen bester Freund. Treu, extrem menschbezogen und wird bei guter Pflege zwölf, fünfzehn oder mehr Jahre alt. Was kann man daran nicht mögen? Stimmt, eigentlich sind Hunde sehr gute Haustiere – wenn man ein Haus hat und ein Leben, das so gradlinig ist, dass man alltäglich zweimal zu gleichen Zeiten Gassi gehen kann.

Zwar sind häufige Umzüge mit Hunden noch nicht einmal ein großes Problem, sondern eher die Tatsache, dass sie einen bei der Wohnungswahl einschränken – Hunde sind immer Vermieter-abhängig. Und den eh schon kärglichen Raum einer Studentenbude noch mit Bello teilen, ist weder mensch- noch tiergerecht. Rechnet man dann noch chaotische Vorlesungs- und Arbeitszeiten hinzu, fällt der Hund voll durchs Nomaden-Raster, weil die meisten nur wenige Stunden ohne Aufsicht bleiben können. Nomadenfaktor: Ungenügend

Check 2: Miez, Miez

Das Internet liebt Katzen, gefühlt jeder Single hat eine. Man muss keine Steuern für sie zahlen und solange sie ein Klo, Fressen und genügend Spielzeug haben, sind sie glücklich – ganz abgesehen davon, dass die Einzelgänger auch keinerlei Probleme haben, wenn ihre „Eltern“ mal die Nacht über nicht nachhause kommen. Und selbst der Vermieter kann nicht mehr generell deren Haltung verbieten.

Das sind ziemlich gewichtige Pluspunkte, die für Stubentiger sprechen. Insbesondere, weil die Kerlchen auch die richtige Größe haben, um geknuddelt zu werden, wenn einen das Heimweh heimsucht. Doch wer im Leistungskurs Deutsch aufgepasst hat, der weiß, dass an dieser Stelle noch das große Aber kommt. Denn zu den Problematiken beim Wohnungswechsel mit Katzen gehört schon, dass die Tiere sehr empfindlich auf Umzüge und den damit einhergehenden Stress reagieren. Die ersten Tage benötigen sie maximale Zuwendung und dennoch muss man darauf vorbereitet sein, dass die Katze sich wegen des Ortswechsels die Tapete vornimmt oder unrein wird. Nomadenfaktor: Mangelhaft

Check 3: Ratta-touille

Kommen wir zu weniger empfindlichen tierischen Kollegen. An deren Spitze steht das Lieblingstier von Punks und Alternativen, die Ratte. Das Schöne an ihnen ist, dass eine wirklich artgerechte Rattenhaltung selbst in kleinen Buden mit wenig Aufwand funktioniert:

Ratten sind dämmerungsaktiv, sind also dann bereit, wenn der Nomade zuhause ist

Sie sind die mit Abstand verschmustesten Nager und haben keine Furcht vor Menschenkontakt

Sie können bei Abwesenheit im Käfig gehalten werden und bei Anwesenheit in der Wohnung herumrennen

Ratten sind sehr reinliche Tiere

Umzüge machen ihnen nichts aus

Ebenfalls nomadenfreundlich, ob der Tatsache, dass hier die Finanzen meist nicht so locker sitzen, ist die „rattige“ Tatsache, dass die Tiere keine wählerischen Fresser sind – über Körnermix freuen sie sich ebenso wie die Überreste des humanen Salatmenüs. Und wenn sie ab und zu ein paar Nudeln bekommen, sind sie auch happy. Dem gegenüber steht eigentlich nur der Nachteil des Stigmas – allerdings ist das schon sehr subjektiv und kein wirklicher Nachteil. Dann doch eher die Tatsache, dass Ratten kein hohes Alter erreichen. Nach höchstens drei Jahren ist meist Schluss. Dennoch: Nomadenfaktor: Sehr gut

Check 4: Love me like a Reptile

Leguane und Schlangen, Geckos und Chamäleons haben eines gemeinsam: Sie sind unglaublich stoische Zeitgenossen. Umzüge machen ihnen praktisch gar nichts aus – sieht man von der Tatsache ab, dass man sich bei Auslandsreisen immer wieder gegenüber dem Zoll erklären muss, der den Schmuggel seltener Arten vermutet. Und dann ist Menschbezogenheit für sie ein Fremdwort. Das ist zwar für alle, die ein Haustier auch zum Liebhaben benötigen, ein satter Nachteil, aber im Sinne einer urbanen Lebensweise ein echter Vorteil. Denn solange Reptilien ihr Terrarium und Futter haben, geht es ihnen gut – wobei der letztgenannte Punkt auch noch ziemlich günstig ist, denn die reptilen Speisepläne sind von leicht und günstig beschaffbaren Maden und ähnlichen Tieren sowie Pflanzen geprägt.

Allerdings endet damit die Vorteilsliste schon. Denn obgleich Reptilien allesamt in der Haltung vergleichsweise günstig sind, sind sie das in der Anschaffung keineswegs. Grundsätzlich muss man sich in die Grundlagen der Terraristik einarbeiten – und dann will alles vom Terrarium über das artgerechte Bodenmaterial, Pflanzen, Beregnungsanlagen bis zur Wärmelampe auch noch angeschafft werden. Das schlägt ins Nomaden-Budget ein wie eine Bombe. Dann sollte man auch bedenken, dass all diese Anlagen Strom fressen und dauernder Wartung bedürfen. Das frisst Zeit. Und wenn die Wärmelampe über dem Kopf der Schlange den Geist aufgegeben hat, gibt es kein „erledige ich nach der Vorlesung“ - dann muss gleich gehandelt werden.

Dennoch sind Reptilien alleine schon deshalb ziemlich nomadentauglich, weil sie auch über längere Zeitperioden alleine gelassen werden können und durch die Bank weg ein teilweise extremes Lebensalter erreichen. Geckos können bis zu 15 Jahre alt werden, Boas und Pythons feiern nicht selten sogar einen 35. Geburtstag. Nomadenfaktor: Gut

Check 5: Ein Vogel wollte Hochzeit feiern

Man campiert mit den Nomadenkollegen vor der Spielekonsole und jedes Mal, wenn man dem Gegner so richtig eins auf die Zwölf geben will, krächzt es aus dem Hintergrund „Eat this!!“. Wer sich an solcherlei Späßen oder bloß freudigem Gezwitscher erfreuen kann, sollte ernsthaft einen Blick auf Vögel werfen.

Denn ob Papagei, Wellensittich, Kanarienvogel oder Kakadu: Alle Vogelarten, die sich als Haustier eignen, haben den großen Vorteil, dass sie – mit gewissen Einschränkungen – pflegeleichte Zeitgenossen sind. Zunächst mal sind Vögel einfach nur lustig, erst recht, wenn sie sprechen können und man ihnen alle möglichen Sprüche beibringen kann; was für sich alleine schon eine tolle Beschäftigung ist. Und dann reicht es, wenn sie ihren täglichen Freiflug in der Bude bekommen. Tja, und natürlich ist auch die Fütterung vergleichsweise kostengünstig, auch weil Körner und Co. in wirklich jedem Zoohandel zwischen Reykjavík und Wellington zu bekommen sind.

Doch bevor man jetzt zum nächsten Händler rennt, sollte man sich auch der Nachteile gewahr werden. Nummer eins lautet: Vögel nur im Doppelpack. Einzelhaltung wäre die absolute Tierquälerei, weil alle Haustier-Vogelarten sehr gesellig sind. Und dann mag der Papagei auf der Stange zwar lustig sein, seine unvermeidlichen Hinterlassenschaften auf dem Wohnungsboden sind es aber eher weniger. Und selbst wenn man das Ganze in die Voliere verlegt, muss man diese zweimal die Woche reinigen und es kommt noch hinzu, dass der Vogelkäfig richtig groß sein muss – wir sprechen hier schon von 1x1 Meter für ein kleines Wellensittichpaar; bei Papageien ist man schnell beim Vierfachen angelangt. Nomadenfaktor: Befriedigend

Check 6: Es war einmal ein Hamster…

…der hatte der Weiber vier. So der Anfang eines tragikomischen Songs aus den frühen 00er Jahren. Doch eignet sich der Liebling aller Grundschulkinder wirklich auch für das Leben eines Twentysomething-Nomaden? Die Antwort lautet: Ja, sofern man mit den einschränkenden Hamsterseiten leben kann. Denn ob Gold- oder Zwerghamster, es handelt sich immer um Fluchttiere. Und als solche kann man Hamster zwar daran gewöhnen, sie in die Hand und auf den Schoß zu nehmen, wirklich gerne lassen sie es aber trotzdem nicht machen und ertragen es eher, anstatt dass sie den Kontakt zum Besitzer genießen.

Außerdem sind Hamster wirklich nachtaktiv. Und zwar nicht irgendwo süß in der Ecke vor dem Käfig, wo man sie noch beobachten kann, sondern im Häuschen oder einem anderen Versteck, das zwingend zur Hamsterhaltung dazugehört. Sie zu wecken, fördert Aggressionen und senkt die Lebenserwartung weiter. Wenn die Kerlchen dann zur Nachtschicht rauskommen, geht das Gequietsche los – denn das Hamsterrad heißt nicht von ungefähr so, sondern weil die kleinen Nager darin allnächtlich mehrere Kilometer abspulen. Und weil sie alles annagen, muss das Rad aus Metall sein. Allerdings kann das wirklich extrem nervtötend quietschen. Und Öl auf die Achse schmieren geht auch nicht, weil das wiederum die Hamster-Mensch Beziehung vorzeitig beenden könnte.

Aber es gilt eben auch, dass Hamster sehr pflegeleichte Tiere sind. Bei Umzügen sind sie genauso stoisch wie ihre nagenden Verwandten, die Ratten. Auch bei der Ernährung stellen sie kaum Ansprüche, mit Nagerkörnern und einer Schüssel Wasser erzielen sie wirklich nomadentagtaugliche Reichweiten. Das Einzige, was die Topnote verhindert, ist die Tatsache, dass auch bei Hamstern die Lebensspanne ziemlich kurz ist. Drei Jahre sind das absolute Maximum, in der Regel sind es eher 1,5 bis 2 Jahre. Nomadenfaktor: Gut

Fazit

Es gibt Tiere, die sind geradezu prädestiniert für das Leben des urbanen Nomaden von heute. Dazu sollte man sich allerdings immer die Frage stellen, warum man ein Tier will. „Gegen die Einsamkeit“ ist zwar eine passable Ausrede, sollte jedoch nicht der Hauptgrund sein. Ein Tier ist immer ein Hobby und benötigt einen gewissen Teil der täglichen Lebenszeit, ganz gleich wie frei man sich diese auch einteilen kann. Erst wenn daraus der Wille entsteht, ein Tier zum beiderseitigen Wohl zu halten, wird daraus eine fruchtbare Beziehung, die auch unter einem unsteten Lebenswandel nicht leidet. Und wenn das nicht geht, bleiben immer noch Stofftiere – die haben nämlich den Nomadenfaktor Sehr gut und stehen so lange zum Knuddeln zur Verfügung, wie man möchte.