9. US Car and Bike-Treffen im Eisenbahnmuseum Heilbronn

Das Süddeutsche Eisenbahnmuseum Heilbronn lud am Sonntag, den 30.07, bereits zum neunten Mal zum US Car and Bike-Treffen ein.

Viele Besucher aus Heilbronn und Umgebung bestaunten die zahlreichen US Autos und Bike auf dem Gelände des Süddeutschen Eisenbahnmuseums Heilbronn. Von Ford, über Mustang bis zu Corvett waren alle namenhaften US Automarken vertreten.

Gegen Mittag gab es schmackhaftes vom Grill und gegen Nachmittag freuten sich die Gäste über das üppige Kuchenbuffet.

Weitere Infos über zukünftige Veranstaltungen auf eisenbahnmuseum-heilbronn.de.