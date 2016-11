Verweilen, träumen & genießen im Adventswald

× Erweitern Rudersberger Adventswald

Das Ortsbild von Rudersberg verwandelt sich bereits zum zehnten Mal in einen vorweihnachtlichen Adventswald. Mächtige funkelnde Tannen strecken sich zum Himmel und sorgen so für eine ganz besondere Stimmung. Die Besucher erwartet bei dieser deutschlandweit einzigartigen Veranstaltung an den vier Adventswochenenden ein gemütlicher, stimmungsvoller und idyllischer Treffpunkt mit einem kulinarischen Angebot von unterschiedlichsten Speisen und Getränken. Umrahmt wird der romantische Märchenwald von einem attraktiven Rahmenprogramm sowie von einem abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt rund um den Alten Rathausplatz und die historische Johanneskirche. Puppentheater, Lesungen, und musikalische Darbietungen verschiedenster Art geben dem Adventswald einen zusätzlichen kulturellen Anstrich. Und speziell zum zehnjährigen Jubiläum gibt es noch einige weitere Überraschungen. Ber

Rudersberger Adventswald Fr. 25. November bis So. 18. Dezember, jeweils freitags bis sonntags, Alter Rathausplatz, Rudersberg, www.adventswald.de