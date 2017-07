Was sich zum 1. Juli geändert hat

× Erweitern Atomkraftwerk Neckarwestheim

Zum ersten Juli hat haben sich wieder einige Gesetze geändert. Neue Regelungen gibt es unter anderem für den Kauf von Prepaid-SIM-Karten, für Bundeswehrbewerber, Video-Sprechstunden, Atomenergie, Unterhalt und Renten.

Die Video-Sprechstunde beim Arzt

Gerade für ländliche Regionen mit langen Anfahrtswegen zum nächsten Arzt könnte sich die Videosprechstunde als nützlich erweisen - vorausgesetzt, das Internet ist auf dem Land bereits ausgebaut. Der Patient muss nicht mehr für jeden Termin in die Praxis kommen und kann die Zeit anstelle im Wartezimmer zu Hause mit der Genesung verbringen. Im Wesentlichen benötigen Arzt und Patient zur telemedizinischen Sprechstunde lediglich einen Bildschirm mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Eine zusätzliche Software ist nicht erforderlich. Das ist so einfach, dass die ersten Videosprechstunden sogar schon vor dem 1. Juli durchgeführt werden konnten.

Atommüll

Das Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung war im Bundestag Ende 2016 verabschiedet worden, da die EU-Kommission keine Einwände hat, trat es zum 1. Juli in Kraft. Es sieht vor, dass die Betreiber von Atomkraftwerken rund 24 Milliarden in den „Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung“ einzahlen. Der Bund übernimmt dafür die Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls.

Glücksspielstaatsvertrag

Zum 1. Juli traten Änderungen am Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Damit läuft auch der Bestandsschutz für Spielhallen aus. Damit muss es zum Beispiel einen Mindestabstand zwischen Spielhallen und zwischen Spielhallen und Oberschulen geben, wodurch mehrere Spielhallen zum Schließen gezwungen sein werden. Die deutsche Automatenwirtschaft kritisiert jedoch, dass die Regelung nicht der Suchtbekämpfung diene, sondern lediglich das vergleichsweise anonymere Onlineglücksspiel fördere. Onlineglückspiele locken zudem wie im Viks-Casino mit Bonuscodes die Spieler. Dabei sind diese Onlinespiele ohnehin – obwohl nicht zugelassen – bereits seit einigen Jahren auf dem Vormarsch und locken immer mehr Spieler.

Prepaid-Sim-Karten

Seit dem 1. Juli müssen sich Käufer einer Prepaid-SIM ausweisen. Damit soll die anonyme Kommunikation erschwert werden. Jeder Käufer einer SIM-Karte muss mit Name, Anschrift und Geburtsdatum registriert werden. Daher sollte man beim Kauf einer neuen SIM auf jeden Fall den Personalausweis oder den Reisepass dabei haben. Beim Kauf einer Prepaid-Karte in einer Tankstelle oder bei einem Discounter kann die Karte auch noch nachträglich per Online-Identifikation per Video Chat oder per PostIdent-Verfahren überprüft werden.

Unterhaltsvorschuss

Bisher wurden staatliche Leistungen, die dann greifen, wenn ein Elternteil nur wenig oder gar keinen Unterhalt zahlt, nur Kindern bis zum 12. Lebensjahr und hier maximal sechs Jahre gezahlt. Nun haben Kinder bis zum 18. Lebensjahr einen Anspruch auf die staatliche Leistung. Die maximale Bezugsdauer entfällt.

Bundeswehr

Seit dem 1. Juli müssen Bewerber für den Dienst bei der Bundeswehr eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Extremisten und Kriminelle in der Bundeswehr an Waffen ausbilden lassen. Laut Entwurf bedeutet, dass circa 20.000 Sicherheitsüberprüfungen im Jahr durchgeführt werden müssen.

Renten steigen

Zum 1. Juli konnten sich über 20 Millionen Rentner/Innen in Deutschland über eine Rentenerhöhung von 1,9 Prozent in Westdeutschland und 3,59 Prozent in Ostdeutschland freuen. Damit liegt der Rentenwert in den neuen Bundesländern nun bei 95, 7 Prozent. Bis 2025 sollen die Renten vollständig angeglichen sein. Außerdem wurde die neue Flexirente eingeführt, damit dürfen Arbeitnehmer zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr deutlich mehr hinzuverdienen.