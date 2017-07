× Erweitern Foto: meister-plan Führungsteam der Weingärtner Cleebronn-Güglingen e. G Führungsteam der weingärtner Cleebronn-Güglingen e.G. (v.l.n.r.): Andreas Reichert (Kellermeister), Axel Gerst (Geschäftsführer), Thomas Beyl (Vorstandsvorsitzender);

Seit Jahren von Erfolg gekrönt ist das in 2009 eingeführte Qualitätskonzept der Weingärtner Cleebronn & Güglingen. Im aktuellen Leistungstest der Genossenschaften erzielten die Cleebronner unter den Württembergern erneut den ersten Platz.

„Die Vorjahressieger aus Cleebronn-Güglingen landen diesmal [in der Deutschland-Gesamtwertung] auf Platz 2 und bleiben beste Württemberger Genossenschaft. Seit 2010 zählte Cleebronn&Güglingen in jedem Jahr zu den drei besten WGs Württembergs“, schreibt Redakteur Clemens Gerke in der Weinfachzeitschrift Weinwirtschaft

(Ausgabe 14/2017).

Bei der Einzelwertung der Weine erlangte derCleebronner Emotion CG Lemberger mit 89 Punkten das zweitbeste Resultat der Rotweinverkostung, denn von den ca. 140 eingesandten Rotweinen gingen die besten mit 90 Punkten aus dem Wettbewerb hervor. Bei den Weißen lagen die Weingärtner mit 87 Punkten für den Emotion CG Riesling nur zwei Punkte hinter der Weißwein-Bestplatzierung der insgesamt 59 teilnehmenden Genossenschaften. Zum vierten Mal seit 2010 belegt die qualitätsorientierte Kooperative den ersten Platz in Württemberg. Eine solche Konstanz in der Weinqualität legen nur wenige Genossenschaften hervor, und das bei einem, so Clemens Gerke, „hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis“.

Die Kellerei in der heutigen Form wurde 1951 gegründet und ist ein Zusammenschluss der Weinbaugemeinden Cleebronn, Eibensbach, Frauenzimmern, Güglingen sowie des Oberen Zabergäus (Pfaffenhofen, Weiler und Zaberfeld). Bewirtschaftet werden 280 Hektar. Jeder der rund 580 Weingärtner trägt heute ganz persönlich zur Einhaltung der hohen Qualitätsstandards bei. Die Einzellagen bilden der Cleebronner Michaelsberg und der Güglinger Kaiserberg.

In sorgfältiger Handarbeit und mit Respekt vor der Natur erzeugen die Weingärtner aus Cleebronn und Güglingen charaktervolle Weine aus dem Herzen des Zabergäus in Württemberg. “So behutsam wie möglich und so viel Technik wie nötig“ lautet der Grundsatz des Kellermeisters Andreas Reichert.