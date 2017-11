Weingenuss für einen guten Zweck

× Erweitern Foto: HMG Heilbronner Bürgerwein v.l.: Steffen Schoch (Heilbronn Marketing GmbH), Justin Kircher (WG Heilbronn), Angelika Biesdorf (Bürgerstiftung) und Karl Seiter (WG Heilbronn) bei der Scheckübergabe und mit dem zweiten neuen Bürgerweinfass vor der Heilbronner Wein Villa.

Die sechste Abfüllung des Heilbronner Bürgerweins wurde am Donnerstag, 9. November in der Heilbronner Wein Villa vorgestellt.

Von jeder verkauften Flasche der im 650 Liter Eichenholzfass ausgebauten Cuvée aus den Rebsorten Lemberger, Spätburgunder und Cabernet Dorsa fließen 2 Euro in die Pflege und in den Erhalt des Wein Panorama Wegs am Heilbronner Wartberg. 2018 soll das erfolgreiche Projekt ausgeweitet werden. Ein zusätzliches Bürgerweinfass garantiert die doppelte Menge Wein und sichert somit eine solidere Finanzquelle für den sanierungsbedürftigen Wein Panorama Weg.

Der Wein Panorama Weg

Der mitten durch die Weinberglandschaft am Heilbronner Wartberg verlaufende Wanderweg mit einem herrlichen Panorama-Blick auf die Stadt ist ein großes Erlebnismuseum über den Heilbronner Weinbau. 1991 eingeweiht, ist der sechs Kilometer lange Pfad inzwischen in einigen Bereichen sanierungsbedürftig. Ein „Vorzeigeprojekt der Heilbronner Weinwirtschaft“ nennt Steffen Schoch, Geschäftsführer des Heilbronner Verkehrsvereins und der Heilbronn Marketing GmbH, die Verbindung zwischen Panoramaweg und Bürgerwein. „Hier unterstützt ein Weinprojekt das andere. Beide helfen, die 1250-jährige Weinkultur unserer Stadt zu erhalten“, so Schoch.

Der Heilbronner Bürgerwein

Der Verkehrsverein Heilbronn und die Heilbronner Bürgerstiftung hatten zur finanziellen Unterstützung der Pflege des Heilbronner Kulturguts im Jahr 2010 die Idee des Bürgerweins entwickelt. Im Wechsel vinifizieren seither die Genossenschaftskellerei und das Heilbronner Weingut G.A. Heinrich jedes Jahr eine edle Rotweincuvée in einem eigens dafür angefertigten Eichenholzfass.

Bei der Vorstellung des neuen Weins in der Wein Villa am Donnerstag, 9. November übergab die Bürgerstiftung wieder offiziell einen Spendenscheck an den Verkehrsverein. 1.500 Euro sind aus dem Weinverkauf im Jahr 2016 für den Wein Panorama Weg zusammengekommen.

Ausweitung des Erfolgsprojekts

Nicht nur weil er einem guten Zweck dient, sondern auch weil es sich einfach um einen hochwertigen Wein handelt, sei der Bürgerwein inzwischen regelmäßig schnell ausverkauft, berichtet Martin Heinrich vom Weingut G.A. Heinrich. Deshalb habe man entschieden, das erfolgreiche Projekt auszuweiten. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Heilbronner Verkehrsvereins in diesem Jahr haben das Heilbronner Weingut und die Genossenschaftskellerei in ein zweites Fass investiert. „Das neue Fass wird noch dieses Jahr befüllt und soll beim Weinlesefest 2018 mit einem Ausschank öffentlich vorgestellt werden“, erklärt Heinrich.

Die doppelt so große Finanzspritze für den Wein Panorama Weg ist sehr willkommen. Schließlich sei geplant, den Panoramaweg zum Rundweg durch den Stadtwald auszubauen, erklärt Karl Seiter, der Geschäftsführer der Genossenschaftskellerei. Außerdem müssten hier und da Erneuerungen vorgenommen werden. „Die Info-Tafeln an den einzelnen Stationen sind beispielsweise in die Jahre gekommen.“

Der aktuelle Bürgerwein ist zusammen mit einem informativen Flyer ab 10. November 2017 für je 11,90 Euro erhältlich im Weingut G.A. Heinrich (Riedstraße 29), bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg (Binswanger Straße 1), in der Wein Villa (Cäcilienstraße 66) und in der Tourist-Information der Heilbronn Marketing (Kaiserstraße 17).