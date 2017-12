Werde Käthchen von Heilbronn!

× Erweitern Käthchen Heilbronn 2016

„Das Schönste am Käthchenamt ist, dass man so viele Menschen kennenlernt“, sagt Corinna Hotzy, das amtierende Käthchen von Heilbronn. Nach fast zwei Jahren gibt die junge Heilbronnerin die verantwortungsvolle Aufgabe als Symbolfigur der Stadt ab. Am 13. April 2018 findet in der Kreissparkasse unter der Glaspyramide die feierliche Käthchenwahl statt. Die HMG sucht ab sofort Kandidatinnen.

Corinna Hotzy war gerne Käthchen. Und doch müssen die 20-Jährige und ihre beiden Stellvertreterinnen im April 2018 ihre Käthchenkleider und alle offiziellen Aufgaben, die mit dem Amt einhergehen, abgeben. Aber die Erinnerungen an zwei spannende Jahre, die bleiben für immer, da ist sich Hotzy sicher. Zum Beispiel an den Besuch der Partnerstadt und Geburtsstadt Heinrich von Kleists, Frankfurt (Oder) Ende November dieses Jahres. Oder der Besuch in der Landesvertretung in Berlin gleich zu Beginn der Amtszeit. „Und natürlich alle Termine in Heilbronn, ob bei Veranstaltungen, Stadtführungen oder offiziellen Empfängen.“

Ab sofort können sich Heilbronnerinnen, die mindestens seit einem Jahr in Heilbronn leben, zwischen 17 und 23 Jahre alt sind und sich von Herzen für ihre Stadt einsetzen möchten, für das Amt bewerben. Am 26. Januar findet bei der Heilbronn Marketing GmbH im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3 ein Info-Abend statt. Bewerbungsschluss ist am 23. Februar. Bewerbungen sollten an Petra Weiß, Heilbronn Marketing GmbH, Kirchbrunnenstraße 3, in 74072 Heilbronn oder 📧 per Mail gesendet werden.