Wie Werbung auf uns wirkt – Die erfolgreichsten Werbeträger und verantwortliche Mechanismen

× Erweitern Bild: pixabay.com © Unsplash (CC0 1.0) Werbung ist überall – und auch wenn sie uns manchmal stört, wirkt sie.

Fast niemand würde wohl freiwillig zugeben, dass er oder sie sich von Werbung beeinflussen lässt. Und doch bleiben uns Werbespots, Slogans oder Jingles in Erinnerung. Und je präsenter ein Produkt in unserem Gedächtnis ist, umso höher ist auch die Kaufabsicht. Doch welche Werbungsformen sind besonders erfolgreich, und warum ist das eigentlich so? Wir zeigen, was dahinter steckt.

Von der Litfaßsäule bis zu Social Media: Die erfolgreichsten Werbeträger

Die Ursprünge der Werbung liegen eigentlich schon in ferner Vergangenheit. Schon im Mittelalter gab es sogenannte Marktschreier, die Produkte oder Dienstleistungen verbal anpriesen. Durch die Pressefreiheit erschienen ab 1849 zunehmend Annoncen, 1854 stellte Ernst Litfaß die ersten Litfaßsäulen mit Anzeigen und Plakaten auf. Diese gibt es auch heute noch – überwiegend zu Zwecken des Eventmarketings, also beispielsweise mit Plakaten für Konzerte. Etwas moderner sind aber beispielsweise City-Light-Poster, Plakate, die verglast und beleuchtet sind und die in Großstädten zu finden sind. Im 20. Jahrhundert kamen dann die Radio- und Fernsehspots. Und mit den neuen Medien sind wir auch im Internet, am Computer oder Smartphone, und selbst in den sozialen Medien, von Werbung umgeben. Neben diesen klassischen Werbeträgern gibt es zudem Werbeträger wie beispielsweise Werbeartikel, die mit dem Logo von Unternehmen bedruckt sind. Auch die Verpackung ist inzwischen ein wichtiger Werbeträger. Doch wie kommen die verschiedenen Werbeformen eigentlich bei uns an? Welche sind besonders wirksam?

Litfaßsäulen und Printwerbung: Die „alten Hasen“ der Werbung

Plakate an Litfaßsäulen oder anderen Orten sind schon sehr alt. Und obwohl die Digitalisierung längst neue Werbeformen mit sich gebracht hat, gibt es sie immer noch. Auf dem Weg zur Arbeit oder beim Schlendern durch die Stadt entdeckt man hin und wieder die Säulen, auf denen Plakate für Konzerte und sonstige Veranstaltungen hängen. Und auch Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften gibt es noch zur Genüge.

Tatsächlich verfehlt Printwerbung nicht ihre Wirkung: So ist sie immer noch eine der intensivsten, präzisesten und nachhaltigsten Werbeformen. Schon allein, da Printwerbung immer wieder auftaucht und somit nicht nur länger, sondern auch häufiger betrachtet wird, wird unsere Erinnerung an die Printwerbung gestärkt – und somit auch die Kaufabsicht erhöht. Manche Online-Kampagnen sind dagegen nur von kurzer Dauer. Und auch Fernsehspots dauern nur um die 30 Sekunden und geraten nach dem Anschauen schneller wieder in Vergessenheit. Es kann außerdem davon ausgegangen werden, dass diese Art der Werbung als weniger störend empfunden wird als Online-Werbung, die ständig beim Lesen eines Artikels aufploppt. Denn die Printwerbung erscheint um einiges seriöser als die Onlinewerbung. Daher entwickelt sich bei uns eher eine positive Einstellung gegenüber dem Unternehmen, wenn dieses auf Printwerbung zurückgreift. Und: Wenn wir eine Zeitschrift kaufen, ist die Werbung darin auch immer auf die entsprechende Zielgruppe zugeschnitten.

Radio- und TV-Spots sowie Online-Werbung

Klar, nervig ist es schon, wenn die Songs im Radio oder der Film oder die Lieblingsserie im Fernsehen von Werbung unterbrochen werden. Und manch einer von uns schaltet dann auch gleich ab. Doch läuft das Radio oder der Fernseher auch nur nebenbei, nehmen wir die Werbebotschaften auf und Jingles, Slogans und Co. prägen sich in unserem Gedächtnis ein. Und irgendwie lassen wir uns ja manchmal schon von Werbespots überzeugen, zum Beispiel wenn Jürgen Klopp, Poldi oder Michael Bully Herbig darin als Werbegesicht auftreten… Obwohl die Werbung uns nervt, hat sie also trotzdem eine Wirkung auf uns, die mitunter auch zum Kauf führt.

Online-Werbung dagegen – egal ob Banner, Pop-Ups oder Skyscraper – werden meist von uns allen als unangenehm empfunden, weil sie uns beim Lesen stören. Wenn möglich, klicken wir sie sofort weg. Und die Kurzweiligkeit führt dazu, dass wir sie meistens sofort wieder vergessen. Geschickter wird das jedoch wiederum in den sozialen Medien gelöst. Denn hier wird das Targeting verwendet, das heißt Facebook personalisiert die Werbung. Jeder von uns bekommt andere Werbung. Je nachdem, was wir sonst so für Seiten aufrufen. Das heißt, wer sich für Beziehungsthemen interessiert, bekommt zum Beispiel – neben sonstigen Artikeln zu Beziehungsthemen – auch Vorschläge für Shops mit Hochzeitskleidern, Geschenken für die Liebste oder den Liebsten… Klar, dass diese Werbung wirkt, denn was uns interessiert, klicken wir natürlich auch eher mal an. Und wenn wir eh grad ein Geschenk für unseren Schatz brauchen, sind wir sowieso dankbar für Vorschläge. Und: Auch im Eventmarketing nehmen Social-Media-Kanäle eine wichtige Rolle ein. Denn oft erfahren wir nicht von Plakaten auf der Litfaßsäule von einem Konzert oder einer Party, sondern dadurch, dass die Veranstaltung bei Facebook geteilt wird.

City-Light-Poster: Zu jeder Tageszeit ein Hingucker

Man findet sie an Bahnhöfen, Bushaltestellen, in Fußgängerzonen und Einkaufszentren: City-Light-Poster. Damit bringen die verglasten und beleuchteten Plakate Werbung in unseren Alltag. Mehr als 100.000 Stellen gibt es bereits in Deutschlands Großstädten wie Stuttgart. Die beleuchteten Werbeplakate haben relativ hohe Reichweiten, denn sie ziehen die Aufmerksamkeit rund um die Uhr auf sich, selbst bei Dunkelheit stechen sie sofort ins Auge. Wer an der Bushaltestelle steht, hat genügend Zeit, sich die Werbebotschaft durchzulesen und beschäftigt sich eine ganze Weile damit. Doch auch wer daran vorbeifährt, nimmt die großen Plakate wahr und fragt sich häufig, was sich genau hinter den prägnanten, kurzen Botschaften darauf verbirgt. Die Folge: Die Werbung bleibt lange im Gedächtnis, wie Studien nachweisen konnten. Besonders erfolgreich war beispielsweise die Kampagne „Außenwerbung trifft jeden“. Das hohe Interesse und die lange Erinnerung an die Werbung zeigen auch, dass diese Werbeform von den Verbrauchern nicht als störend empfunden wird. City-Light-Poster sind also ein durchaus wirksamer Werbeträger, besonders wenn sie genau dort platziert werden, wo die Zielgruppe überwiegend unterwegs ist. Und tatsächlich sind die Poster auch das wachstumsstärkste Medium im Bereich der Außenwerbung, wo sie Platz eins der Werbeeinnahmen belegen.

Werbeartikel: Klein, aber oho!

USB-Sticks, Powerbanks, Kugelschreiber, Regenschirme, Kalender, Taschen, Feuerzeuge,… Die Liste an häufig verschenkten Werbeartikeln ist lang. Besonders auf Messen werden sie an Bestands- und potentielle Neukunden verteilt. Die oft so kleinen Gadgets haben eine große Wirkung. Gerade Werbegeschenke, die über einen langen Zeitraum genutzt werden können, bleiben im Gedächtnis – denn bei jeder Nutzung liest der Verbraucher den Unternehmensnamen. Doch damit nicht genug: Auch die Einstellung gegenüber dem Unternehmen verbessert sich durch den Werbeartikel – vorausgesetzt, dieser ist qualitativ hochwertig und weist eine hohe Verwendbarkeit auf. Dann sorgen Werbeartikel für Vertrauen und Sympathie und können die Kundenbindung stärken. Kein Wunder – wer von uns freut sich nicht über ein Geschenk? Zugegeben: Wenn wir ein Geschenk bekommen, fühlen wir uns als etwas ganz Besonderes und nehmen das Präsent dankend an. Werbeartikel werden also ganz selten abgelehnt und stellen somit die am meisten akzeptierte Werbeform dar – im Gegensatz zu den oft als lästig empfundenen Werbespots. Ausnahme: Ist es zu offensichtlich, dass der Werbeartikel nur zum Kaufanreiz verschenkt wird, nehmen wir diesen als Bestechungsversuch wahr – und das kommt dann natürlich gar nicht gut an.

Verpackung: Mehr als nur Abfall

Zugegeben, Verpackung sehen viele von uns nur als Abfall. Doch manchmal fühlen wir uns schon von der Verpackung bestimmter Produkte angesprochen… Entscheidend ist hier das Verpackungsdesign. Ist dieses auf die Zielgruppe ausgerichtet, wird diese nämlich auch erreicht. Und dann wird auch die Verpackung zum Werbeträger, der uns nicht nur mitunter zu impulsiven Käufen, sondern auch zum Wiederverkauf animieren kann. Gerade die Farbe der Verpackung springt uns im Supermarkt sofort ins Auge. Aber auch andere Aspekte des Verpackungsdesigns entscheiden darüber, ob wir ein Produkt kaufen: So sind auch die Haptik, die Akustik und der Duft manchmal sehr überzeugend. Wer findet schon eine knisternde Chips-Tüte nicht verlockend?

Mechanismen der Werbewirkung: Das steckt dahinter

Doch warum hat Werbung so eine große Wirkung auf uns, wenn sie uns manchmal sogar nervt? Was macht Werbung mit uns? Es sind ganz unterschiedliche Psycho-Tricks, mit denen unser Unterbewusstsein ausgetrickst wird!

Präsenz: Wir haben bereits erwähnt, dass Printwerbung immer wieder auftaucht und uns daher auch stärker in Erinnerung bleibt als kurzweilige Werbung. Doch besonders ist daran auch, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Werbung dazu führt, dass wir sie positiver bewerten. Psychologen bezeichnen das als Mere-Exposure-Effekt. Das erklärt auch die starke Wirkung von City-Light-Postern, die zu jeder Tageszeit ein Hingucker sind.

Wir haben bereits erwähnt, dass Printwerbung immer wieder auftaucht und uns daher auch stärker in Erinnerung bleibt als kurzweilige Werbung. Doch besonders ist daran auch, dass allein die wiederholte Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Werbung dazu führt, dass wir sie positiver bewerten. Psychologen bezeichnen das als Mere-Exposure-Effekt. Das erklärt auch die starke Wirkung von City-Light-Postern, die zu jeder Tageszeit ein Hingucker sind. Sympathie: Sympathie gegenüber einem Unternehmen oder einer Person führt dazu, dass wir uns eher zum Kauf des Produktes entscheiden. Werden Promis als Markenbotschafter engagiert, die uns sympathisch sind, ist es wahrscheinlicher, dass wir das Produkt kaufen, das diese bewerben. Denn: Wir vertrauen Leuten, die uns sympathisch sind und die darüber hinaus auch noch attraktiv sind. (Halo-Effekt) Und wenn sie das Produkt bewerben, muss es ja gut sein, oder? Aber auch (vermeintlichen) Experten vertrauen wir, da diese Autorität ausstrahlen. Hier sei nur beispielsweise an Dr. Best erinnert…

Sympathie gegenüber einem Unternehmen oder einer Person führt dazu, dass wir uns eher zum Kauf des Produktes entscheiden. Werden Promis als Markenbotschafter engagiert, die uns sympathisch sind, ist es wahrscheinlicher, dass wir das Produkt kaufen, das diese bewerben. Denn: Wir vertrauen Leuten, die uns sympathisch sind und die darüber hinaus auch noch attraktiv sind. (Halo-Effekt) Und wenn sie das Produkt bewerben, muss es ja gut sein, oder? Aber auch (vermeintlichen) Experten vertrauen wir, da diese Autorität ausstrahlen. Hier sei nur beispielsweise an Dr. Best erinnert… Gegenseitigkeit: Auch Unternehmen, die uns ein Werbegeschenk machen, finden wir gleich sympathischer, denn wir fühlen uns von diesem wertgeschätzt. Und: Irgendwie fühlen wir uns auch so ein bisschen verpflichtet, etwas zu kaufen, nachdem uns das Unternehmen eine Aufmerksamkeit gemacht hat. Dies beruht auf dem Gegenseitigkeitsprinzip.

Hinzu kommt, dass bestimmte Aussagen uns ebenfalls zum Kauf animieren. Zum Beispiel, wenn ein Produkt angeblich eine Limited Edition ist oder nur noch heute verfügbar ist. Sofort möchten wir zugreifen, schließlich wollen wir ja nichts verpassen. Außerdem: Wenn 90 Prozent aller Frauen ihrer Freundin ein Shampoo empfehlen würden, ist es für uns selbst ja bestimmt auch gut!

Fazit

Egal, ob klassische oder neue Werbeträger: Werbung hat eine Wirkung auf uns, auch wenn wir es abstreiten. Manche Werbeformen sind dabei vielleicht erfolgreicher als andere, doch die Prinzipien, die dabei zum Tragen kommen, sind allen gemeinsam und beruhen auf einer Beeinflussung unseres Unterbewusstseins.