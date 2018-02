Wildschweine in der Stadt Sauerei in Eberbach

× Erweitern Wildschweine in Eberbach

In Eberbach häufen sich die Schwarzwildschäden - immer öfter randalieren Wildschweine in der Stadt, wühlen in Grünflächen und hinterlassen massive Schäden im privaten und öffentlichen Bereich - mitunter im wöchentlichen Rhythmus.

Die Vorkommnisse in Eberbach häufen sich, die Wildschweine werden konstant dreister. Sie haben bereits auf dem Eberbacher Friedhof gewütet und machen auch vor privaten Gärten nicht Halt. Schutzmaßnahmen sind nur bedingt wirksam. Tatsächlich nimmt die Wildschweinpopulation in der ganzen Bundesrepublik stark zu, was laut NABU (Naturschutzbund) mehrere Gründe hat. Dazu gehören unter anderem die Klimaerwärmung, die in den letzten Jahren für zunehmend mildere Winter ohne Bodenfrost und mit nur wenig Schnee sorgte, wovon widerum die Wildschweine profitierten. Auch der immer größer werdende Anbau von Mais, einer idealen Nahrungsquelle für die Tiere, sorgt für weitere Vermehrung. Und natürlich bieten Gärten und Grünanlagen das ganze Jahr hindurch zusätzliche Futterquellen; hier finden sie tierische Eiweiße im Boden.

Gerade in Eberbach werden die Wildschweine nicht nur immer dreister und benutzen inzwischen schon offene Straßen; langsam werden sie sogar wählerisch und ziehen die süßen Äpfel den sauren eindeutig vor. Der Schaden an privatem und öffentlichem Eigentum steigt konstant.

Darüber hinaus lauert noch eine weitere Gefahr am Horizont, die damit zwar nur bedingt damit zusammenhängt, aber nicht ignoriert werden sollte. Wildschweine sind Überträger der Afrikanischen Schweinepest, die für Menschen zwar ungefährlich ist, die im Bereich der Hausschweinhaltung aber verheerende Auswirkungen hätte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie nach Deutschland kommt. Aus diesem Grund sollen verstärkt Wildschweine abgeschossen werden. »Bei der Jagd muss der Schwerpunkt auf jungen und weiblichen Tieren liegen. Die Jagdruhezeit und das Anlocken der Wildschweine zur Bejagung mit zugelassenem Futter in den Monaten März und April soll in diesem Jahr ausgesetzt werden,« erklärt Hans Peter Schmitt, Presseobmann der Jägervereinigung Kreis Heilbronn. Diesem Vorhaben stimmt Johann Enssle, NABU-Vorsitzender von Ba­­den-­Württemberg grundsätzlich zu, allerdings: » Kritisch sehen wir die Aufhebung der Schonzeit im März und April. Schon bisher wurden in diesem Zeitraum nur wenige Wildschweine geschossen. Wichtiger ist, dass die Straßenämter bei revierübergreifenden Bewegungsjagden besser mit den Jägerinnen und Jägern kooperieren.«

Selbst unabhängig von der Schweinepest wird gerade in Eberbach über zusätzliche Bejagung nachgedacht. Hierzu erklärt Siegfried Riedl, Leiter der Stadtförsterei Eberbach: »Ob und in welchem Rahmen einzelne Erleichterungen bei der Bejagung des Schwarzwildes vorab genehmigt werden können, wird aktuell seitens der Stadtverwaltung mit den Genehmigungsbehörden abgeklärt. Eines, und das war auch ein wesentliches Ergebnis der Besprechung im Dezember 2017, ist unzweifelhaft festzustellen: Eine dauerhafte Reduktion der innerörtlichen Schäden wird es nur dann geben, wenn die Populationsdichte des Schwarzwildes in den angrenzenden Jagdbezirken durch intensivere Bejagung auch im Wald dauerhaft gesenkt wird.«